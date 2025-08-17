1989. La restauración que conmocionó Triana

Sábado 25 de noviembre de 1989. Vísperas de un Betis-Castilla. Hace dos semanas que ha caído el Muro de Berlín. En la Capilla de los Marineros acaban de exponer al culto tras casi dos meses de restauración a la Esperanza de Triana. Tras contemplarla, ... la gente sale del templo en silencio. No hablan. No comentan. Tienen en la cara un rictus de incredulidad. La Esperanza aparece con un tocado blanco y la corona de Jesús Domínguez. Fernando Morillo, su vestidor, ya había dejada atrás sus mejores años. Le ha despejado la frente y eso la hace aún más irreconocible. Por la noche en su casa del Altozano, el médico Vicente Acosta, hermano mayor de la coronación llora amargamente en el día en el que volvió al culto su Virgen. Triana está conmocionada.

Una virgen negra

La historia de esta restauración viene de lejos. Desde mediados de los sesenta - casi 30 años después de la restauración de Castillo- la Esperanza de Triana había iniciado un proceso de ennegrecimiento. Pudieron ser los torcimientos de los oleos, la suciedad o la aplicación de betún de Judea (dicen que por Morillo) para materializar la idea de «la Morena de Triana» El caso es que en el paso su rostro era una mancha negra apenas identificable envuelta en telas muy blancas ya que Fernando Morillo había pasado del «refregaor» a los tocados de «espuma de nácar» A una parte de la hermandad lejos de preocupar, este asunto de la morenez les orgullecía.

Años 80

En 1982 Álvarez Duarte lleva a cabo una primera intervención que consistió fundamentalmente en consolidar la estructura. Pero tras la coronación, a mediados de los 80 en la imagen acusa el deterioro de la policromía. Por 1989 la junta de Luis Murillo propone al cabildo la intervención. Se trataría de sustituir esa policromía por otra de Luís Álvarez Duarte. Todo comenzó el 2 de octubre de cuando la imagen subió a la antigua sala del tesoro. El relato de la restauración está recogido por un diario del escultor escrito por Antonio_Silva que publicó el Boletín de las Cofradías. Además de hacerle una copia en marmolina (parece que fue más de una) Álvarez Duarte con los decapantes comenzó a retirar la policromía ennegrecida. En este proceso también arrastró -de manera consciente- los esmudines. Estos son pegotes de oleo con cola y serrín con los que Castillo Lastrucci, había modelado partes del rostro. Al retirar estos añadidos a la imagen se le suavizaron los rasgos. Hay que decir que Duarte no retiró toda la policromía ya que en la prueba en las catas y en el Carbono 14 que se le practicaron a la Esperanza cuando Pedro Manzano la restauró aparecieron restos de todas las policromías.

La Esperanza se pintó por entero, algo inimaginable a día de hoy. La Virgen perdió la fuerza castiza que tenía. Era como una versión de si misma. La intervención causó tal drama dentro de la corporación que pronunciar allí la palabra restauración era como mentar al diablo. Por eso, por ejemplo, tardó tanto en restaurarse al Cristo de las Tres Caídas. No darle estos trabajos a Duarte provocó un distanciamiento del imaginero con la cofradía de la que era hermano. Si hubiéramos tenido redes sociales en 1989, la de la Macarena comparada con ésta, hubiera quedado en un juego de niños.