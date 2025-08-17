Suscríbete a
+Pasión

gota a gota

1989. La restauración que conmocionó Triana

La Esperanza de Triana tras la restauración de Álvarez Duarte
La Esperanza de Triana tras la restauración de Álvarez Duarte ABC
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sábado 25 de noviembre de 1989. Vísperas de un Betis-Castilla. Hace dos semanas que ha caído el Muro de Berlín. En la Capilla de los Marineros acaban de exponer al culto tras casi dos meses de restauración a la Esperanza de Triana. Tras contemplarla, ... la gente sale del templo en silencio. No hablan. No comentan. Tienen en la cara un rictus de incredulidad. La Esperanza aparece con un tocado blanco y la corona de Jesús Domínguez. Fernando Morillo, su vestidor, ya había dejada atrás sus mejores años. Le ha despejado la frente y eso la hace aún más irreconocible. Por la noche en su casa del Altozano, el médico Vicente Acosta, hermano mayor de la coronación llora amargamente en el día en el que volvió al culto su Virgen. Triana está conmocionada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app