Suscríbete a
+Pasión
Directo
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

Juan Ignacio Zoido se reune con el viceprimer ministro de Pakistán para abordar la problemática de los bordados

El eurodiputado ha detallado al representante del país asiático el papel fundamental que juega el arte sacro sevillano en la Semana Santa

El gremio del arte sacro sevillano estalla por la compra de bordados baratos en Pakistán

El embajador de Pakistán ante la UE visita la exposición de arte sacro sevillano: «Espero que encontremos una solución muy pronto»

Juan Ignacio Zoido con Ishaq Dar en Bruselas
Juan Ignacio Zoido con Ishaq Dar en Bruselas abc

S. P.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ministro de Exteriores y viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, ha recibido al eurodiputado Juan Ignacio Zoido en la Embajada de Pakistán ante la Unión Europea. Esta cita sucede a las reuniones del pasado mes de septiembre con Rahim Hayat Qureshi, titular de la ... embajada, en el marco de la exposición de arte sacro celebrada en el Parlamento Europeo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app