La Virgen del Sol, refugio de esperanza

La hermandad celebra los cultos más importantes en San Diego de Alcalá en el cierre de noviembre

Cultos a la Virgen del Sol
M. J. R. Rechi

La Virgen del Sol, radiante como el alba que anuncia la esperanza, se alza como un faro de luz en medio de nuestras sombras. Su advocación nos recuerda que, aun en los días más oscuros, el amor de María siempre amanece en el ... alma del creyente. Bajo su mirada serena encontramos calor, consuelo y la certeza de que nunca caminamos solos. Ella, que porta en su nombre la claridad que disipa toda tiniebla, ilumina el sendero de sus hijos y guía nuestros pasos hacia Cristo, verdadera luz del mundo. Que su resplandor nos acompañe, nos fortalezca y nos conduzca cada día hacia un horizonte de paz y gracia.

