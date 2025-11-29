La Virgen del Sol, refugio de esperanza

La Virgen del Sol, radiante como el alba que anuncia la esperanza, se alza como un faro de luz en medio de nuestras sombras. Su advocación nos recuerda que, aun en los días más oscuros, el amor de María siempre amanece en el ... alma del creyente. Bajo su mirada serena encontramos calor, consuelo y la certeza de que nunca caminamos solos. Ella, que porta en su nombre la claridad que disipa toda tiniebla, ilumina el sendero de sus hijos y guía nuestros pasos hacia Cristo, verdadera luz del mundo. Que su resplandor nos acompañe, nos fortalezca y nos conduzca cada día hacia un horizonte de paz y gracia.

La hermandad celebra sus días más importantes, los cultos a la dolorosa, la que da nombre a la corporación, que concluirán con la función principal de instituto, en la que los hermanos harán pública profesión de fe en la última mañana de noviembre.

En la parroquia de San Diego de Alcalá se muestra la sacra conversación, iconografía perdida que esta hermandad recuperó para la Semana Santa de Sevilla. En esta representación, la Virgen María ocupa el centro de la composición, simbolizando la intercesión y la unión entre lo divino y lo humano. A su lado, San Juan suele aparecer como el discípulo amado, representando la devoción, la fidelidad y la contemplación del misterio de Cristo. Por su parte, María Magdalena es un símbolo de arrepentimiento, amor y penitencia, recordando que la gracia divina está abierta a todos los fieles, el dolor de la Virgen por la muerte de su hijo.

En los momentos de mayor sufrimiento, la protección, el consuelo y la esperanza de la Virgen se hacen más presentes y luminosos, tan necesarios en la vida diaria. Es importante fijarse en cada instante, porque en Ella radica lo verdaderamente esencial: la fe. Debemos ensalzarla frente a la falta de creyentes y resistir a quienes buscan aprovechar cualquier circunstancia para menospreciar lo fundamental. Siempre sale el sol, y con él, la Virgen ilumina nuestro camino.