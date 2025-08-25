Suscríbete a
efeméride

La romería de la Virgen de Gracia de Carmona se adelanta en el año de su centenario

Se adelanta al 31 de agosto y habrá detalles especiales con motivo de los cien años

La grandeza de María en la Procesión Magna de Carmona

Romería de la Virgen de Gracia de Carmona, que cumple cien años
Romería de la Virgen de Gracia de Carmona, que cumple cien años

Valme J. Caballero

Carmona

Carmona se está preparando para vivir una importante efeméride: el centenario de la romería de la Virgen de Gracia. Normalmente se celebra el primer domingo del mes de septiembre, aunque en esta ocasión se adelantará al 31 de agosto ya que el 7 de ... septiembre es domingo previo al festivo por el día de la Natividad de la Virgen. Así, será una semana antes esta fiesta que ha evolucionado a lo largo de los años y creciendo en fe y en devoción.

