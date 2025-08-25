La romería de la Virgen de Gracia de Carmona se adelanta en el año de su centenario

Carmona se está preparando para vivir una importante efeméride: el centenario de la romería de la Virgen de Gracia. Normalmente se celebra el primer domingo del mes de septiembre, aunque en esta ocasión se adelantará al 31 de agosto ya que el 7 de ... septiembre es domingo previo al festivo por el día de la Natividad de la Virgen. Así, será una semana antes esta fiesta que ha evolucionado a lo largo de los años y creciendo en fe y en devoción.

Cuando nació esta romería no había hermandad, sino que fue iniciativa del clero y del Ayuntamiento como pórtico de la novena dedicada a la patrona del pueblo. El objetivo era crear un día festivo que anunciara los cultos siguientes y que se extenderían durante nueve días con carretas acompañando al Simpecado de la Virgen de Gracia.

Primeramente, la romería salía de la Prioral de Santa María y el cortejo se formaba en el Paseo del Estatuto y de allí hasta San Antón. Además, se celebraba por la tarde, en los alrededores del lugar y la msa previa se oficiaba en el Real de la Feria.

Se puede decir que todo era una organización devocional. En 1948 nació la hermandad y ya se empezó a encargar de los preparativos y celebración de la misma.

Imagen antigua de la romería de la Virgen de Gracia abc

Novedades

Según Concha Gavira, hermana mayor de la hermandad de la Virgen de Gracia de Carmona, «en esta edición del centenario vamos a intentar que la eucaristía se celebre fuera como de forma primitiva». Además, el recorrido también ha variado con el paso del tiempo y la salida es de San Antón, la ermita más alejada de Carmona y llega a la Ermita de la Virgen de Gracia. El recorrido deja estampas singulares y únicas como el paso por la Puerta de Sevilla y las otras parroquias del municipio. Se sale a las 8.30 horas y la entrada es sobre las 22.30 horas en Santa María, por el camino de San Mateo. La carreta, tirada por bueyes, iba adornada con flores de papel y con el tiempo se hizo una de plata. Asimismo, el Simpecado se pasó a un fondo blanco, distinto al verde primitivo.

«Al tener este itinerario hay muchísimas personas mayores que acompañan el cortejo, formado por la carreta del Simpecado, caballistas, romeros a pie y más de una treintena de carretas aparte de la gente joven», explica la hermana mayor.

Y algo que se mantiene intacto es el arraigo profundo y el legado devocional que han dejado los antepasados carmonenses entre sus vecinos, algo por lo que vela la hermandad y que ha notado que crece con el paso del tiempo: «De hecho, se ha fundado una filial en Barcelona, con personas del pueblo que emigraron allí, y que vuelven cada año en la romería», apunta Gavira, emocionada y contenta por estar al frente de la corporación en esta efemérides, aunque también con «mucho trabajo y responsabilidad ya que hay que perpetuar esta tradición para las generaciones venideras». Ella es la primera mujer hermana mayor a lo largo de la historia de la hermandad.

Entre los momentos más emotivos de la romería se encuentra la subida del Simpecado a la carreta así como la llegada a la Ermita, con el canto de la Salve. Durante el recorrido, todo está engalanado y para esta edición habrá decoración especial. El ambiente que se respira en la localidad es muy festivo en las jornadas previas.

Para el centenario se está preparando una exposición de fotografías, colgaduras especiales, se ha editado un video promocional y un logotipo alusivo, entre otras actividades.

Carreta primitiva de la romería de la Virgen de Gracia abc

Historia

La romería es uno de los grandes días festivos de Carmona y alrededores además de todo aquel que tiene devoción a la virgen de Gracia, una imagen que es de rogativa y que sale en procesión en contadas ocasiones.

La Virgen fue encontrada por un pastor en 1290 en una cueva y fue llevada al pueblo. Sin embargo, al día siguiente, la Imagen, de forma misteriosa, volvió a aparecer donde se encontró y se tomó como símbolo divino de que tenía que permanecer en este lugar, en el que se levantó una ermita. Es

Posteriormente, en la desamortización de Mendizábal, la Imagen se trasladó a la Prioral de Santa María. La virgen es una talla gótica, sedente, aunque después, en el siglo XVI se adaptó para vestirla. Tiene muchísima devoción y un ajuar exquisito principalmente a base de donaciones.