Homenaje en Sevilla a los héroes de la carga de caballería de Taxdirt en 1909 durante la Guerra de África

El Patio de Columnas del Edificio de la Capitanía General de Sevilla, en la monumental Plaza de España, ha acogido la mañana de este viernes un acto castrense para la conmemoración de la gesta heroica de Taxdirt, acontecida el 20 de septiembre de ... 1909, durante la Guerra de África.

Se trata de una acción protagonizada por el IV Escuadrón del Regimiento de Cazadores Alfonso XII de Caballería, al mando del teniente coronel José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, a unos 15 kilómetros de Melilla, en las inmediaciones de Taxdirt.

Allí, esta unidad realizó tres cargas contra una harca de 1.500 rifeños armados que atacaban una posición española defendida por tropas de infantería, artillería e ingenieros, logrando repeler la ofensiva rifeña, a costa de importantes bajas.

El teniente coronel Cavalcanti, oficial de Caballería al mando del Regimiento de Cazadores de Alfonso XII; y la propia unidad fueron recompensados con la Cruz Laureada de San Fernando, máxima distinción militar.

El Regimiento de Caballería Sagunto Número 7, con tanta tradición y arraigo en la ciudad de Sevilla, heredó tan insigne historial del citado Regimiento.

Para honrar esta efeméride, una Sección del Arma de Caballería, perteneciente al Grupo de Caballería Acorazado Almansa II/10, del RAC Córdoba 10 con sede en Cerro Muriano (Córdoba), ha formado en el patio de columnas, junto con la Unidad de Música del CGFT y contando con la participación de la Asociación del Regimiento Sagunto 7.

La ceremonia militar ha sido presidida por el jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general Carlos Melero Claudio, que recibió los honores reglamentarios a su llegada y saludó a los presentes.

El acto comenzó así con la lectura de la Orden de concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al Regimiento de Caballería Cazadores de Alfonso XII. A continuación, el teniente coronel José Vicente Ruíz Eguilaz de León, jefe del Grupo de Caballería Acorazado Almansa II/10, realizó la lectura de la glosa de los heroicos hechos de armas.

La parada militar continuó con la entonación del Himno de Taxdirt, seguido del tradicional homenaje a los Caídos y como colofón, se cantó el Himno de Caballería, con la emotiva participación de los veteranos del arma que una vez más formaron, junto a los jinetes de la actualidad.