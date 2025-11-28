Suscríbete a
Homenaje en Sevilla a los héroes de la carga de caballería de Taxdirt en 1909 durante la Guerra de África

El IV Escuadrón del Regimiento de Cazadores Alfonso XII de Caballería repelió el ataque de una masa de 1.500 rifeños en una gesta militar histórica

Vuelo de helicópteros y parada militar en el acto central del 50 aniversario del BHELMA IV celebrado en Dos Hermanas

Efectivos de élite del Ejército se adiestran en el Guadalquivir con helicópteros y lanchas

Acto castrense en la Capitanía General por la gesta de Taxdirt
Víctor Rodríguez
Fernando Barroso Vargas

El Patio de Columnas del Edificio de la Capitanía General de Sevilla, en la monumental Plaza de España, ha acogido la mañana de este viernes un acto castrense para la conmemoración de la gesta heroica de Taxdirt, acontecida el 20 de septiembre de ... 1909, durante la Guerra de África.

