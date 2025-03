El 'tren de la bruja' le da con el 'látigo' a la inteligencia artificial en la Feria de Abril de Sevilla

Con un teléfono móvil en la mano, y esperando para subir al 'tren de la bruja', Manuel tiene la «manía», así lo llama, de subirse a la atracción al menos una vez a la semana durante la Feria. Es padre, y a sus hijos ... no les convence la idea, más preocupados por probar otro tipos de experiencias. «A mí me hace ilusión, y nos vamos a subir. Después vamos a los otros cacharritos», les dice molesto. La escena va a más y acaban los tres, cada uno a su manera, con un malestar evidente: «Es muy graciosa la situación; yo entiendo al padre. Esto se repite. No es nuevo. El otro día vino un padre que le pasó lo mismo. Me fijé en él porque estuvo más de 15 minutos al ladito de las taquillas tratando de convencer a su hija», dice una de las dueñas de la atracción, Mari Carmen Crespillo, perspicaz y sin evitar poder sonreír.

La reflexión de Mari Carmen acentúa una realidad en la calle del Infierno: no hay tecnología, ni inteligencia artificial, ni sistemas informáticos que sean capaces de suplir la alegría natural de hacer y probar las cosas de toda la vida, llámese subirse a la noria, al gusano loco, al látigo, los autos de choque, o los caballitos. «El gusano loco antes era para las parejas, que aprovechaban para darse unos besos mientras se tapaba una parte de la atracción; ahora, ya cambió el concepto. Es más familiar. Pero, eso sí, aquí seguimos», declara Cristóbal, dueño y quinta generación de esta atracción en Sevilla. Los cacharritos parecen eternos, igual que los que disfrutan en forma de experiencias repetidas.

Caminar por el Real es también caminar por la vida infantil que tuvo cada uno, un registro que lo valora bien José Romero Pacheco, alias el 'Macareno'. «Nosotros somos los auténticos, los de toda la vida. ¡El Látigo Macareno! Venga conmigo, por favor, que le voy a enseñar algo que les va a gustar», dice, para poco después invitarnos a mirar a una caravana antiquísima en la que se pueden ver dos ventanas a modo de taquilla: «Esto es una reliquia. Mi padre, Macareno uno, abrió el 'Látigo' hace muchas décadas. Yo tengo 75 años y toda mi vida he estado con el Látigo. Un cuñado suyo había comprado unos años antes un barquito de estos que le daban empujones, y a mi padre le dio por probar. Así empezamos», señaló, no sin antes pedirnos «por favor» que anunciáramos «en el periódico» que las personas con algún tipo de discapacidad «están absolutamente invitadas al Látigo».

El final de los que no pudieron aguantar Entre algunas de las atracciones que no pudieron resistir lo que conlleva con tantos cambios generacionales está la del Laberinto de cristales o los Espejos en los que podías verte de formándote con distintos tamaños y complexiones. Manuel Gómez, hoy con un puesto de peluches en la Feria, recordó para ABC la figura de su padre, José, que fue el que trajo durante casi 40 años el Laberinto de cristales a Sevilla: «Antes pasé al ladito de donde mi padre montaba su espectáculo. Me dio mucha pena. Mi padre falleció hace ocho años. Tenía 81. A la gente le encantaba el Laberinto de cristales. Justo al lado estaba el de los espejitos. Los dos tenían mucha aceptación por parte de los sevillanos. Vivimos años muy bonitos. Pero se acabó. Mi padre terminó jubilándose y le cedió a otro compañero lo del Laberinto de cristales. El compañero, al poco, decidió no continuar. Ahí se acabó»

José Romero, 'Macareno', con su hijo R. A.

La diversión se multiplica al llegar a la noria de la familia Bañuls. Lo que comenzó siendo un 'experimento' hace más de 80 años de Vicente Bañuls López, fallecido en el año 2017, es hoy un recreo muy particular de niños, jóvenes y adultos. Hay colas por ver Sevilla desde las alturas: «Sinceramente, esta atracción no creo que se acabe nunca. Otras puede que sí, pero la noria tiene el componente de que te sube muy alto y que es muy familiar. A mi mujer, cuando la conocí, la invité a la noria. Y aquí estamos», declara feliz Jesús. Su mujer, Martina, prefiere no responder, y sólo se ríe. «A mí me da mucha vergüenza hablar», puntualiza, momento en el que su marido vuelve a coger el testigo. «También nos montaremos en los caballitos, otro de los clásicos».

Aunque, para clásico, también podría entrar en el recuerdo de las ferias más antiguas un señor llamado Joao, dueño de una atracción de caballitos de palo que espera clientes sentado: «Yo tenía un carrusel de ponis, pero me lo quitaron. Se acabó. Los niños venían mucho. La necesidad te obliga. Y he hecho yo estos caballitos con mis propias manos», manifiesta mientras los muestra con cariño y lanza un último mensaje. «Espero que me dé para vivir hasta el final».

Joao, en la calle del Infierno R. A.

El sonido a feria, a cierta locura colectiva, se percibe aún más en la emoción de la tómbola de Carbajo. El encargado del negocio, Marcelo Pedraza, le pone nombre al regalo de moda: «Este año estamos dando muchos muñecos de estos (coge uno), los 'Stitch'. ¿Eres capaz de intentar llevarte uno? Sólo tienes que explotar tres globos y te doy seis dardos», nos pregunta. El cosquilleo de los nervios se repite en el Bingo Cañadillas. El animador, el que va diciendo los números que van saliendo, llamado Enrique Lasso, también nos invita a comprar algunos cartones: «Este bingo es un referente en cualquier feria. Es la tercera generación de la familia. Dígale a la gente de Sevilla que prueben. Se puede llevar un patinete eléctrico. Hay cientos y cientos de regalos. La gente está como loca por probar. Si compra un cartón vale 1,5; cuatro cartones, se lo dejo por cinco. ¡Vamos!», explica confiado.

Enrique Lasso desde su mando de control R. A.

Entre los que tienen ganas de comer los productos típicos de una feria, sobresale el puesto de Los Tarambana con un '1949' muy grande. Sus dueños, Francisco y Alfonsi, se despiden de Sevilla «después de muchísimos años», y será su hijo, Rafael, el que se encargará del negocio a partir de ahora.

Francisco y Alfonsi R. A.

«Claro que estoy preparado. Mis padres, también mi abuelo, que fue el que comenzó con esto, me han enseñado el camino. Menos mal que hay cosas que no pasan de moda. Da igual que los chavales estén con internet y sus móviles, pregúnteles si no les gusta una manzana de caramelo, un buen piñonate. ¡Ah! Y una cosa importante. Las hacemos aquí, delante de los clientes. Es todo artesanal. De verdad». La Feria de toda la vida.