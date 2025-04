El top ten de las sevillanas para la Feria de Abril de Sevilla 2022

Se aproxima la Feria de Abril más extraña y especial de nuestras vidas. La más cara, dicen. La única que llega tras un parón de un par de años y, por tanto, para muchos, la más esperada. Resulta extraordinaria, también, porque en ella se bailarán sevillanas nuevas que no pudieron escucharse en las dos citas anteriores. Será, asimismo, la primera feria sin dos grandes estandartes que bajo las lonetas hicieron historia: Pascual González y El Mani . Valga el eco de Paco Taranto en su poderoso «Que la feria ya nos llama, vente conmigo que por el puente voy a cantarte por sevillanas» como portada virtual al Real para este 2022. Que suene el 'A bailar, a bailar', de Cantores , con una media sonrisa de triste orgullo por su despedida a Pascual, alma máter del grupo. Que prendan, además, las candelas, candelas de ese tipo orondo de Gines que murió en noviembre de 2020 y que siempre vuelve a su ciudad por primavera.

Entre las novedades discográficas, destaca el álbum que en la antesala del mes de mayo ha publicado María del Monte después de 14 años: 'Todo vuelve'. También, ya que pasó desapercibido a causa de la pandemia, 'Pura flamencura', de María de la Colina, con delicias como 'Y cómo te miro', en la que su voz se desnuda a ritmo de tres por cuatro.

Dos sevillanas, además de todas las que ha dado a conocer la que sigue cantando a la sombra de los pinos, se han vuelto populares estas semanas previas. Una es del Pitu : 'No me pongas más excusas'. Aforo en los locales, mascarillas, pasaportes, distancias sociales con la cinturita pegada a la pareja y alegría contagiosa. Otra, con más sensibilidad que humor , de Braynes: 'Sevilla me enamoré de ti' . Lentitud al piano e imágenes que hacen viajar por la ciudad en un ramillete de voces que se cuajan al unísono.

La pandemia, entre otras cosas, soslayó el 50 aniversario de una de las formaciones míticas del universo de la sevillana: Amigos de Gines . En 2020 publicaron un disco para festejarlo, en el que se incluyen varios popurrís con algunas de sus letras más emblemáticas, como esa de «algo se muere en el alma…», una versión del himno de Andalucía y una canción inédita. Que el albero los reciba ahora tras más de medio siglo haciendo danzar a pares las muñecas.

Por último, para completar este Top 10 de sevillanas para la Feria de 2022, hemos de incluir algo de flamenco . Y es El Turry , un joven cantaor de Granada, el que a Camarón se dirige en este palo en su último disco, 'Borracho de arte'. Las familias de larga tradición feriante y jonda regresan a eso que ocurre más allá de Los Remedios a partir del Sábado de Pescaíto. Los Pérez-Vera , los Pareja Obregón… Familias donde se han quedado casi quietas las letras y entre Sevilla, las romerías y El Rocío han decidido pregonarlas durante décadas. Que cierren ellos la lista: las familias. Con ese sentido entre flamenco y folclórico de la música y el corro, de la reunión. Que solo la amistad y la sangre nos une estos días en la tierra que canta lo que sueña. Esta primavera será eso: el reencuentro de todos los elementos. A bailar, que gritan los Cantores.