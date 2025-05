El plan de Espadas es hacer una Feria de Sevilla más corta en septiembre

En el escenario hipotético de que pudiesen celebrarse acontecimientos multitudinarios el próximo otoño, que en estos momentos está prácticamente descartado por todos los especialistas, la propuesta que el alcalde, Juan Espadas, hará al resto de grupos políticos en el Ayuntamiento para celebrar la Feria en septiembre será radicalmente distinta a la de abril . Como adelantó ayer este periódico, Espadas baraja una reducción del formato, aunque su primera idea sigue siendo suspenderla definitivamente. Sin embargo, esa reducción no es sencilla en términos físicos porque hay 1.047 casetas que tienen exactamente los mismos derechos, es decir, no se puede hacer una selección de cuáles se montarán y cuáles no y, en todo caso, esa selección tendría que ser por calles enteras para reducir el impacto estético que tendría ver casetas sin montar junto a otras en pleno esplendor. Por lo tanto, esa reducción hay que descartarla. Según las fuentes municipales consultadas por ABC, los propios grupos de la oposición están ya bastante reacios a esta posibilidad, pero el alcalde la expondrá en el próximo Pleno de mayo porque hay varios sectores de la ciudad que están solicitando la celebración para amortiguar el desastre económico. Hoteleros, hosteleros y empresas del sector de la construcción , así como de la moda flamenca, han insistido en las últimas semanas en la necesidad de celebrar esta fiesta a lo largo del año para salvar el ejercicio económico , pero la situación sanitaria hace pensar que lo lógico es que se termine descartando porque la previsión es que hasta que no haya vacuna no se permitirán las aglomeraciones de personas y en otoño no se habrá desarrollado todavía.

En este contexto, el informe que el alcalde ha encargado a Fiestas Mayores para analizar la viabilidad económica de la Feria en septiembre, en caso de que las autoridades levantaran las medidas de prevención del contagio del coronavirus, pretende ser un documento crucial para tomar una decisión definitiva . De hecho, lo primero que ya tienen claro los responsables del área que dirige Juan Carlos Cabrera es que no es posible replicar la Feria tal como la conocemos en septiembre por razones de incompatibilidad presupuestaria. Por lo tanto, hay que reducir el formato. Y la propuesta que se está barajando en este momento para llevar a cabo la reducción es de tiempo . La idea es que comience el miércoles 23 de septiembre, que además sería festivo, y termine el sábado 26. De esta forma se ajustaría el gasto público relativo a suministros -luz, agua, autobuses, policías…- y se podría conseguir que fuese viable, todo ello con la única intención de apoyar a los sectores de la ciudad que están pidiendo un salvavidas a la administración. Pero en el fondo todos saben que esto no es más que una forma de postergar una decisión que parece inevitable, aunque el alcalde se haya enrocado en sus comentarios al respecto, como ya le ocurrió con la Semana Santa. En una entrevista concedida a Radio Sevilla, Espadas justificó ayer de nuevo su apuesta al explicar por qué se ha cambiado el festivo del 29 de abril al 23 de septiembre: »No tenía sentido mantener un festivo en pleno confinamiento porque ese festivo sólo se justificaba por la celebración de la Feria. Al no haber feria lo que hemos hecho ha sido desplazarla al escenario en el que nos gustaría poder celebrar esa Feria de San Miguel , que esperemos que pueda plantearse».

El alcalde explicó que «me he comprometido con los portavoces de los grupos a tener el próximo mes de mayo un planteamiento económico , porque no sabemos si habrá certidumbre desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, pero al menos tendremos que tomar una decisión compartida, del pleno del Ayuntamiento, respecto a un escenario de fechas y a un formato ». En este punto, Espadas dio algunos detalles sobre la propuesta que presentará al resto de miembros de la Corporación: « Nunca será, obviamente, la Feria de Abril , eso yo creo que todos lo compartimos, tiene que ser algo más ajustado que nos permitiera también una actividad económica que generara empleo y recuperara un poco la ilusión y la confianza». Concretamente, la de septiembre « sería más adaptada al esquema histórico de la feria de San Miguel , pero eso lo decidiremos juntos porque eso corresponde al Pleno». Espadas confía en tener respaldo porque «todos tenemos el mismo interés en que la ciudad recupere cuanto antes su actividad y esta puede ser una oportunidad, pero no será la Feria de Abril de Sevilla, que sólo se puede celebrar cuando se celebra, tendrá que ser otra cosa». En la oposición, sin embargo, ya hay voces que creen que lo más razonable es anunciar cuanto antes la suspensión definitiva.

