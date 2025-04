La Madeja: Queremos lunes del Pescaíto

La reforma de la Feria que acometió Juan Espadas está en crisis. El comentario general en todas las casetas este año iba por ahí. Hay que recuperar el lunes del Pescaíto. La coincidencia con el puente de mayo ha roto la medida de ... una fiesta que tiene una esencia inquebrantable: no es para los turistas, sino para los sevillanos. El riesgo de convertir el real en parque temático con la coartada de ampliar la Feria a dos fines de semana y atraer turismo se ha evidenciado este año. Pero todo viene de una consulta popular viciada en sus términos. Espadas convocó a los sevillanos a una votación que no se adecuaba a las características feriales por muchas razones. En primer lugar, los empadronados fuera de la ciudad no podían votar a pesar de ser socios de una caseta y llevar varias décadas pagando una cuota que, por otra parte, es cualquier cosa menos barata. Es decir, se privó a muchos usuarios de participar en aquel referéndum y se le dio la oportunidad de votar a otros muchos que no tenían vinculación directa.

La Madeja: la ministra Mary Poppins En segundo lugar , votaron sólo 40.659 sevillanos , poco más de un cinco por ciento de la población total. Por lo tanto, la consulta no recogió de ninguna manera la opinión real de la gente. Fue una mera excusa para acometer un cambio que ahora la mayoría pone en duda. El propio gobierno municipal lo comenta en los pasillos, aunque en público defienda el modelo. Nadie va a tocar nada para la próxima edición porque se celebrará apenas unas semanas antes de las elecciones municipales, pero el runrún ya circula por la Plaza Nueva . Tampoco la oposición va a abrir el melón ahora porque no le compensa electoralmente. En este caso, la política va por un lado y la gente por otro. Una vez más. Las casetas son privadas pero los servicios son públicos, ahí es donde hay que encontrar la medida La controversia es compleja porque hay que conocer bien la idiosincrasia de la Feria, que es una fiesta fundamentalmente privada que exige la necesaria intervención pública para que todo funcione. Los socios pagan un dineral todos los años para poder disfrutar de su caseta, pero el Ayuntamiento también invierte un altísimo presupuesto de todos los sevillanos, los que tienen caseta y los que no, para prestar el servicio. ¿Cuál es la relación correcta entre ambas cosas? La Feria tiene que ser abierta, accesible, con un número de casetas públicas, pero también tiene que guardar la medida de la ciudad. Y empezarla el fin de semana en lugar del lunes supone una transformación de la tradición que exige al menos un debate más profundo. Históricamente, los días grandes para recibir visitas eran los finales y se reservaba el Pescaíto para los socios. La proporción entre lo privado y lo público estaba perfectamente compensada. Ahora, en cambio, el día de los socios se ha perdido porque al comenzar el sábado no hay privacidad. Los días fuertes son los primeros y, por contra, los últimos se han quedado prácticamente vacíos con la diáspora a las playas. Y aún queda un argumento importante: si la Feria es la gran mentira de Sevilla, lo suyo es que se inaugure el lunes del Pescaíto, que es el único día que no hay pescado. Lo que pasó... Récord de asistencia. El domingo se registraron las cifras de mayor afluencia a la Feria desde que se tienen datos. Los autobuses, los aparcamientos y los taxis se desbordaron. Pabellón de la UE. Endesa va a recuperar el pabellón de UE de la Expo'92, conocido como el cono de las banderas. El proyecto de eCity va a ser un revulsivo para la restauración de la isla, que está en situación deplorable. Lo que pasará... Financiación del metro. La reunión entre la Junta y el Gobierno para la financiación de la línea 3 se postergará porque las elecciones andaluzas lo bloquean todo. Hay que seguir esperando. La final de la Uefa. Los hosteleros preferían una final entre escoceses, que son los que más gastan, e ingleses, que gastan bastante. Finalmente vienen los escoceses y los alemanes.

