En la Feria hay dos formas de pagar: cada noche o todo junto cuando están tirando los fuegos. Pero la rebelión de los caseteros ha cambiado también esta costumbre. Mucha gente se queja de que tiene que apoquinar conforme va pidiendo porque el dueño del ... bar tiene tal cacao que no apunta nada. Un desastre. Cuando llevas invitados lustrosos, no hablemos ya de compromisos de trabajo, queda fatal tener que abonar la botella de La Guita y el plato de jamón en cuanto te lo sirven porque da la impresión de que quieres echarlos y que te hagan poco gasto. La Feria es un espacio de negocios. Hay que gastar para ganar dinero. No se perdona la tiesura, aunque estos cambios son un salvavidas para los que van al real con un billete dobladito. Ahora está de moda la pulserita electrónica, que funciona muy bien para evitar estas cosas porque va todo al TPV sin que se note, pero llevarla es como ir anillado. Por cierto, no puede ser más fea. Vamos a pensar en una cosa más discretita, señores. Que el paganini es una cosa muy seria.

Antiguamente los tiesos se iban administrando noche a noche. Juntaba todos los tickets antes de irse y le pedía la roncha a su camarero para ir ajustar el presupuesto. Si el martes se nos había ido la mano con el jamón, el miércoles tirábamos de guiso del día. Sólo los bien abrigados hacían la cuenta el último día. Y a ver cómo se le discute al casetero el sábado que el lunes no te tomaste seis botellas sino tres. Ahí ya hay que tragar con lo que te echen. Pero la rebelión caseteril también ha cambiado eso. Este año está todo el mundo loco con su cátering y se han producido amenazas serias de caballeros que van a hacer un 'simpa'. La pandemia ha destrozado los negocios de muchas familias dedicadas tradicionalmente al calendario ferial. Por eso cuando recibieron la llamada del presidente de la caseta hace tres meses estaban trabajando de albañiles. Y eso ha provocado una locura integral. «Nos dejó tirado el nuestro y tuvimos que buscar uno rápido, pero no es muy bueno», se escucha en las reuniones nada más superar al guarda de seguridad. Las cocinas están dislocadas y las existencias se han acabado en muchos sitios porque han saltado a la hostelería ferial trabajadores sin experiencia. No saben ni colocar las bebidas repartidas en los botelleros y andan dándose chocazos por el pasillo estrecho de la barra sin dominar un espacio concreto, que es lo que hacían los de toda la vida. Las croquetas vienen calientes por fuera y congeladas por dentro, las mesas están sucias, nadie recoge los vasos y se ha normalizado una estampa horrenda: las cajas de vidrio apiladas en la calle por la noche. Pero el desastre también tiene una ventaja. Lo escuché ayer en una barra: «El casetero es muy malo, así que lo mejor que os puedo ofrecer es un platito de almendras». Ole.

