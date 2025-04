Un perfecto festivo de final de puente

Si la Feria es un trampantojo construido a base de tópicos , nada mejor que arrancar con uno. Tras la tempestad vino la calma. Porque la jornada de ayer en el real de Los Remedios tuvo ese carácter de final de puente festivo, con el personal midiendo sus fuerzas o directamente tomándose un respiro, tras una sucesión de días desde el alumbrado en la que se han batido todos los récords imaginables, de ocupación del recinto hasta extremos asfixiantes a número de jarras de rebujito consumidas en una sola noche.

Con el final del puente del Dos de Mayo desaparecieron los madrileños y con la jornada laboral del martes la Feria volvió a la escala sevillana, la justa medida, que reza otro de los tópicos que dan cuerpo a esta fiesta, y que se mantuvo ayer con un paseo de caballos ordenado y sin atascos, espacio en las casetas para bailar y el final de las largas esperas para poder agenciarse un plato de jamón o una botella de Tío Pepe. Pero que los madrileños se hayan marchado no significa que no haya guiris, como aquel que en la puerta de la iglesia de Omnium Sanctorum le preguntó a dos flamencas ojipláticas si quedaba cerca la Feria.

Y en esos parámetros se movió la jornada de ayer de fiesta local , que muchos aprovecharon para disfrutar sin apreturas el día antes hasta bien entrada la noche sin la obligación de tener que madrugar. «Si no viniste no te lo puedes imaginar. Lo del sábado fue horroroso de gente y para lo del domingo no tengo palabras. Anoche, en cambio, se estaba de lujo», comentaba una muchacha a otra por Joselito El Gallo .

Así que los que se dejaron ir la noche anterior, no aparecieron hasta a partir de las cuatro de la tarde, momento en que hubo que comenzar a cruzar las calles atentos al paseo de caballos y esquivar de vez en cuando algún grupo numeroso o a algunas de las muchas familias camino de la caseta o la calle del Infierno . Pero hasta ese momento, la tranquilidad y la ausencia de bulla fue la tónica.

Por no haber, no hubo ni el tradicional desembarco de políticos nacionales que suelen atraer recepciones tan concurridas como la de la caseta de la Ser, la única realmente en la que pasar agobios a las tres de la tarde en todo el real. Porque, a pesar de la próxima campaña de las andaluzas, aún no ha pisado el albero el presidente de la Junta, Juanma Moreno , aunque sí se pudo volver a ver al candidato socialista Juan Espadas . También aparecieron un buen número de consejeros de la Junta de Andalucía e, incluso, a alguna ministra sevillana como María Jesús Montero , habitual por otra parte de la semana de farolillos.

La gente acude a la Feria a bailar y disfrutar, aunque después del almuerzo. Numerosas mesas lucían vacías a mediodía

Ese ambiente tranquilo hizo que algunos sevillanos pudieran reconciliarse con el placer de recorrer la calle Asunción a pie hasta el real al filo de las dos de la tarde en un paseo sin agobios y bajo una temperatura fresca aliviada por el nublado, que propició que muchos de los que entraron en la feria les diera pereza marcharse hasta muchas horas después.

De hecho, la afluencia a aquella hora era tan escasa, que, en contra de lo que afirma otro tópico de la Feria, se podía quedar sin riesgo de pérdida en una portada en la que muchos aprovechaban para tomarse 'selfies' en las posturas más insospechadas.

El paseo de caballos fue fluido buena parte de la jornada Juan Flores

Además, la portada era prácticamente el único lugar que evidenciaba que el mundo había pasado por una pandemia, porque las contadas mascarillas que se ven en la Feria son las que llevan los pasajeros de Tussam y que inmediatamente se quitan al bajar de los autobuses, en una suerte de declaración de intenciones que resumen bien aquellas sevillanas de Pascual González que afirmaban «que no nos falte de ná» y «vamos a bailar».

El festivo invitó a acudir al real a primera hora de la tarde para disfrutar de las casetas y la Calle del Infierno

Pero eso sí, después de almorzar en casa, porque encontrar ayer una mesa en cualquier lado no tenía la más mínima dificultad. Como prueba el aspecto que presentaba un conocido club social sevillano de caseta de innumerables módulos, donde apenas había comensales en una décima parte de sus mesas. Porque la Feria realmente a quien más le duele es a la cartera y el tamaño de las raciones que sirven en muchas barras no compensa el daño. Como comentaba otro asiduo desde el primer día: «Esta es laFeria de la increíble ración menguante . Pedimos una de ortiguillas el otro día y conté siete en el plato, tuvimos que hasta cortarlas para que nos llegaran a todos y pedir luego otra cosa. Con las albóndigas no nos fue mejor, seis».

Por este motivo y por la alargada noche de la jornada anterior, la Feria no comenzó a animarse hasta las cuatro de la tarde, momento en que llegaban numerosas familias, ruidosos grupos de jóvenes, jinetes y amazonas... a los que no importó la lluvia que cayó de vez en cuando , que refrescó el ambiente y dejó paso a lo que podría denominarse una tarde para enmarcar , sin agobios, para disfrutar paseando y bailando en las casetas, charlando en las mesas y reencontrándose con amigos que, incluso, uno solo ve de año en año en la caseta, aunque se tenga la sensación de que fue ayer.

Porque la Feria tenía ese aroma de final de largo puente en una tarde familiar, para disfrutar con medida y sin pasarse mucho por la noche porque al día siguiente hay que trabajar, una sensación de tomarse las cosas con tranquilidad antes de encarar la recta final del segundo fin de semana. Queda mucha Feria por disfrutar.

La feria auténtica de los hoteleros Los hoteleros están contentos con el regreso de la Feria. Lo aseguraba ayer el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax , quien se felicitó de que los establecimientos sevillanos haya recuperado a los turistas. Sin embargo, Cornax advierte del riesgo de que la Feria se desnaturalice y pueda morir de éxito con jornadas masivas como la de los primeros días, ya que los visitantes, nacionales e internacionales que acuden, lo hacen porque buscan algo auténtico . En el momento en que se pierda, como por ejemplo con tornos limitando el aforo, dejarán de venir.