La Feria de Sevilla supera ya los 900 millones de euros de impacto económico

La edición de 2022 de la Feria de Abril —que sólo tuvo dos minutos de ese mes que le da nombre— se ha completado con un cumplimiento estricto de lo que se había previsto. Por una parte, se consolida la tendencia a la ... masificación de las ediciones anteriores a la pandemia y, por otra, el real se convierte de manera un tanto burda en escenario electoral al tratarse de un evento que anteceder a comicios de toda índole, ya sean locales, estatales o, como ahora, regionales. De la primera de las cuestiones, no obstante, hay mucha tela que cortar. Porque estaba anunciado el estallido de público propio de una fiesta con tanta raigambre después de dos años sin celebrarse por la situación sanitaria, sí; las ganas eran muchas y la afluencia masiva no debe ser una sorpresa por un motivo meramente coyuntural, la novedad tras el oscuro paréntesis. Sin embargo, no debe pasarse por alto una causa de índole más estructural, la del cambio de paradigma de este evento a raíz de la modificación de su formato y de sus fechas desde 2017 tras aquel famoso 'referéndum' organizado por el Gobierno local socialista. Desde que la Feria va de sábado a sábado, ésta incluye un primer fin de semana de carácter marcadamente turístico porque, además, conecta con la festividad de los primeros días de mayo, nacional y madrileña hasta unirse al miércoles festivo local. El resultado es el que se ha podido comprobar este año: una masificación insufrible en la mayor parte de la duración de la fiesta.

La del regreso a la normalidad ha sido ha sido una Feria de aglomeraciones tremendas en la primera mitad de semana, de colapso de tráfico para llegar o salir, de paseo de caballos atascado y lejos de su esencia, de servicios superados en todos sus aspectos por la cantidad de gente a atender, de taxis que no llegan, de colas interminables y de aceras de albero por las que no se podía apenas caminar en esos primeros días. Tanto que se ha puesto sobre la mesa desde distintos sectores la idoneidad de un debate sereno pero inaplazable sobre el modelo de fiesta y cómo afrontar la desmesura actual . Porque la de 2022 ha superado los mayores registros cuantitativos que se recuerdan. Si nos atenemos a los números fríos, la mejor que se recuerda en mucho tiempo. Obviamente, impera el cariz económico, de ahí que se optara por este nuevo patrón ferial, pero la pregunta queda en el aire: ¿Todo vale por obtener más ingresos? ¿Corre peligro de reventar la bolsa? ¿Puede la Feria morir de éxito, en cierto sentido? De momento, dinero a la caja. Que ya es bastante teniendo en cuenta la época y los ejercicios anteriores. Los responsables públicos, desde luego, huyen de la discusión y centran toda su defensa en las cifras, en lo cuantitativo. El sino de nuestros días. Audiencias, seguidores y euros. 'Me gusta'. De lo cualitativo, ya hablaremos mañana. Y bajo ese paraguas argumental de las ganancias, los resultados son indiscutibles, claro. Sobre todo por el ostensible aumento de los precios que han sufrido los bolsillos. Con esa inflación, Sevilla ha logrado según apuntan los expertos económicos y políticos superar por primera vez la cifra de los 900 millones de euros de impacto de la Feria en la ciudad . Más del doble que la Semana Santa, que está en unos 400. En las ediciones de 2018 y 2019, esa cantidad estuvo en los 865 y los 870 millones, aproximadamente, de modo que la subida se sitúa entre el 3,5% y el 4% . A ver quién es el valiente que plantea una controversia en torno al modelo de evento si ésta se centra en los números. El pulso turístico Los índices de ocupación que han mostrado los hoteles son la muestra inequívoca de que ha sido una Feria exitosa. Durante el primer fin de semana, apoyado en el festivo madrileño del lunes, se rozó el lleno, como también ocurrió en los apartamentos turísticos según las organizaciones que gestionan este tipo de alojamientos. Y en el segundo fin de semana, la ocupación también supera el 90% , quedándose en un registro de aproximadamente el 80-85% en las jornadas intermedias, de manera que se regresa a aquella lustrosa normalidad de antes de la pandemia e incluso se superan los niveles de hace tres años en un 4% , según se ha calculado. Recordando que actualmente hay mil plazas más que en 2019 —lo que genera un mayor impacto económico—, la patronal hotelera se ha congratulado por estos resultados, como lo han hecho los hosteleros de la ciudad , a los que la onda expansiva de la fiesta en Los Remedios ha beneficiado tanto con turistas como con los propios sevillanos. La noche del Alumbrado, por ejemplo, no había mesas libres en toda la ciudad. El propio transporte público ha demostrado con sus registros de la semana que la afluencia no tiene muchos precedentes, tanto que en demasiados momentos este sistema ha resultado del todo insuficiente, especialmente los taxis . Las colas kilométricas de espera en la parada revela que este servicio sigue sin estar a la altura de las circunstancias por la sencilla razón de que no existe un número de coches mínimo que tengan la obligación de cubrir una jornada o una franja horaria concreta. Los taxistas hablaban de inseguridad en esa parada y falta de policías locales para regularla como motivo para justificar que sus coches no llegaran a la zona en la cantidad razonable. Los autobuses de Tussam han llevado al recinto ferial a más público que nunca, además. El domingo batió su récord con un incremento del 10% respecto al 2018 y 2019. El resto de días se mantuvo en términos más o menos similares a ferias anteriores, de forma que se ha cerrado el ejercicio con una cifra en torno a los 900.000 viajeros . Salvo el fin de semana inicial, el aumento no es significativo respecto a otros años, aunque en términos globales haya sido del 3% por esa aportación de los dos primeros días. Las colas kilométricas de espera en la parada de taxis denota que este servicio sigue siendo muy deficitario al no existir un número mínimo obligatorio de coches en la calle Los aparcamientos han incorporado sistemas más cómodos para los clientes como el pago con tarjeta —ya han tardado— o los cargadores eléctricos para los vehículos que no consumen carburante. Han estado estacionados esta semana de Feria en torno a los 25.000 vehículos , cifras similares a 2019 aunque con más abonados. El domingo se colmataron por primera vez en la historia y el lunes también rozaron el lleno. Los carruajes , por su parte, rondaron los 800 diarios con picos el lunes y el jueves cercanos a los 850 (una cifra récord sin lugar a dudas). En algunas jornadas esto supone un 15% o hasta un 20% más , motivo por el que se han visto escenas de verdadero colapso en el paseo de caballos, lo que resulta, por otro lado, muy deslucido. En cuanto a la recogida de residuos , que sirve normalmente como buen indicador del consumo y la afluencia de personas al real, se ha registrado un incremento del 5,4% respecto al año 2019 sin haber contabilizado el sábado con el que concluye la fiesta. Teniendo en cuenta esos datos, se va a estar claramente por encima de las ediciones anteriores, lo que denota una mayor afluencia de público. Ésta también se ha dejado sentir con especial incidencia en la Calle del Infierno . Según los responsables de las atracciones, tanto sus ingresos como el número de clientes ha crecido notablemente sobre la Feria de 2019, llegando, según sus estimaciones y las del Ayuntamiento, a un 18% nada menos. Todos los índices revelan claramente que la fiesta se ha disparado. ¿Hasta dónde es capaz de soportar? Como las ferias de siempre: ni farolillos... ni mascarillas La Feria ha sido calcada a muchas otras precedentes en dos aspectos llamativos vinculados a la ausencia en el real de un tejido con ciertas similitudes. Por un lado, y lamentablemente, en las calles han faltado farolillos. Para el Alumbrado e incluso para la primera jornada completa, la del domingo, eran muchas las zonas donde aún no se habían instalado estos clásicos adornos para las luces, una negligencia que nunca queda del todo bien explicada. ¿Por qué? Las lluvias del lunes y el martes acabaron destrozando los que sí estaban colocados, con lo que había que comenzar de nuevo, algo que el Ayuntamiento prometió rápidamente que haría. Sin embargo, nada de nada. La Feria del año 22, como tantas otras previas, careció de farolillos en su mayor parte. Fiestas Mayores tendrá que reflexionar bien sobre el sistema de trabajo que mantiene para este menester, del todo deficitario. Tampoco quedó rastro de otro elemento que ha acompañado a la población desde hace dos años, las mascarillas. Pese a mantenernos en situación de pandemia por covid y las recomendaciones de las autoridades para el interior de las casetas, no se ha visto a nadie con el tapabocas colocado ni en las aglomeraciones más extremas. Como si nada hubiera ocurrido en el planeta. Noticias relacionadas La Feria de Abril supera las previsiones de los hosteleros, que celebran la recuperación del sector

