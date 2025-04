Esto va llegando al final

Las ganas con las que los sevillanos recibieron su Feria de Abril se han ido agotando casi por completo y muchos llegaron al penúltimo día acordándose del modelo clásico de lunes a domingo. «Que los dos fines de semana, con sus dos festivos, se han hecho largos y a mí me han faltado trajes». El real ha tardado en animarse, con mucho más ambiente en las calles que en el interior de las casetas. Este viernes era día de paseos, de llegada de turistas que buscaban con curiosidad la ciudad efímera de Los Remedios. Y eso que ahora se la ofrecen en realidad virtual cualquier otro día del año. Pero la alternativa no es ni un sucedáneo. No se puede comprender si no se vive.

En bicicleta de alquiler se presentó ayer un grupo de extranjeros preguntando a uno de los policías nacionales apostados junto a la portada dónde podían tomar unas cervezas. «Mira, la caseta de la UGT es libre y la tenéis al lado. Si dejáis las bicis por aquí no habrá problema», les ha advertido, haciéndose entender más con los gestos que con el dominio del inglés. Cuando los ha visto cruzar la lona le ha advertido al compañero: «a estos los vamos a tener controlados».

Los hoteles de la ciudad celebran el nivel de ocupación. «No podemos estar más contentos», ha admitido en el informativo del mediodía de Canal Sur el presidente de la patronal sevillana, Manuel Cornax . La media durante la semana ha rondado el 80% y se mantiene hasta el domingo con precios por habitación de los de antes de la crisis y no aptos para todos los bolsillos. «Veníamos de un túnel muy oscuro y muy largo», ha recordado, pero estamos en Feria y no es momento para hablar de cosas tristes.

Los toros son un gran reclamo y es lo que ha convencido a muchísimos visitantes para elegir Sevilla antes que cualquier destino de playa y mira que las temperaturas invitan a buscar el mar. Mexicanos, franceses, italianos, peruanos y hasta algún oriental se dejan ver cada tarde en la Maestranza. Unos por pura afición, otros por la curiosidad.

Paseillo de políticos

Lo que sí parece haber terminado es el paseillo de políticos por el real. Con el encuentro entre Juan Manuel Moreno y Macarena Olona del jueves se dio por cerrado el escaparate de la Feria por el que han pasado las ministras María Jesús Montero , Pilar Llops y Yolanda Díaz , que fue la única que no vistió de flamenca. También algún ministro, Alberto Garzón , el de Consumo, cuya foto comiendo jamón en una caseta corre desde el jueves de móvil en móvil con el comentario recurrente «al que no le gusta la carne. No ni ná».

Hasta las cinco de la tarde no han empezado a llenarse las casetas, lo que da muestra de que esto va llegando al final. Muchos han aprovechado para marcharse el fin de semana a la playa y otros se toman el viernes de descanso en casa tras una semana intensa. La ausencia también se ha notado en el paseo de caballos, donde han dominado los enganches en detrimento de los jinetes y amazonas, que ya empiezan a ser muchos menos. Y sobre todo han faltado los niños, y los que hay se concentran en la calle del Infierno para apurar los últimos pases en las atracciones con los que empiezan a decir adiós a esta Feria.