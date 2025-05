Del Gran Circo Mundial a 'Circlassica': una nueva era bajo la carpa de El Real

Durante décadas, hubo una parada obligatoria en la Feria de Abril, más allá del rebujito y las sevillanas: la visita al Gran Circo Mundial. Este espectáculo, presente en Sevilla desde la década de los 60, sorprendió por última vez a la ciudad el domingo 24 de abril de 2016. En 2017, debido a una combinación de problemas económicos y a los cambios en la legislación sobre el uso de animales en espectáculos, el Gran Circo Mundial se despidió definitivamente de los escenarios.

No siempre un adiós significa el fin de algo; a veces, el cierre de una etapa marca el inicio de otra. En los últimos años, los espectáculos circenses han intentado reinventarse, dejando atrás a los animales como protagonistas y centrándose en acróbatas y payasos. Aunque ya no hay fieras ni elefantes, el factor sorpresa sigue siendo uno de los pilares fundamentales de cada función.

La Feria está a la vuelta de la esquina. La mayoría de trajes de flamenca ya están listos, al igual que quienes han decidido aprender a bailar sevillanas este año -aunque aún quede quien apura las clases hasta el último momento-. Por no hablar del Real, que este año no solo se prepara para encender el 'alumbrao' la noche del 'pescaíto' o dar la bienvenida a millones de personas en sus 15 calles, sino también para acoger a 'Circlassica: la historia Mundial continúa', un espectáculo creado exclusivamente para Sevilla que «rinde homenaje a la esencia más genuina del circo clásico, fusionándola con un lenguaje escénico contemporáneo», según Productores de Sonrisas, la productora oficial.

Ayer por la tarde fue el estreno oficial, y el público quedó fascinado con los números y acrobacias de una compañía conformada por jóvenes. Productores de Sonrisas sabía que el primer espectáculo sería un éxito tras la gran acogida que tuvo el pasado jueves, durante el primer ensayo general con público. 'Circlassica, la historia Mundial continúa' se podrá disfrutar hasta el domingo 11 de mayo.

«Humor, belleza y riesgo»

En la década de los 60, un matrimonio y sus tres hijos viajaron a Madrid en busca de una vida mejor. La primera noche la pasaron bajo un puente. La capital era la ciudad de las oportunidades, y los tres hermanos -Rafael, Fernando y José María- intentaron labrarse un futuro. Fue entonces cuando conocieron a Arturo Castillo, empresario circense y el hombre que les abrió las puertas a lo que acabaría siendo su nuevo estilo de vida, pero, sobre todo, su pasión: el circo. En 1977, los hermanos fundaron el Gran Circo Mundial.

La pasión es algo que se transmite de generación en generación. Y en Sevilla, precisamente, de eso sabemos mucho. Al igual que hay familias que han criado a sus hijos venerando alguno de los escudos de la ciudad o transmitiendo la devoción por imágenes religiosas como algunas de las dos Esperanzas, Cristos y otras Vírgenes, el amor por el circo también se hereda.

Siguiendo los pasos de su padre Rafael y sus tíos Fernando y José María, los hermanos Manuel y Rafael González Villanueva fundaron en 2005 Productores de Sonrisas. Al poco tiempo, su hermana Maríase sumó a este proyecto, cuyo objetivo principal es producir espectáculos, principalmente de circo. Además de haberse posicionado como líderes en entretenimiento familiar, la organización ha sido reconocida con el Premio Nacional de Circo y el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Algunas de los obras más destacadas son 'Circlassica, una historia de Emilio Aragón' o 'Circo Mágico', entre otras.

Como novedad, este 2025 presentan 'Circlassica, la historia Mundial continúa', un homenaje al legado de su familia. Bajo la dirección, del cofundador de Productores de Sonrisas, Manuel, el equipo ha logrado montar el espectáculo en tiempo récord, algo que ha sido posible al «conseguir a los artistas a golpe de teléfono. Tenemos un núcleo de artistas de primerísimo nivel: ganadores de Clown de Oro de Monte Carlo, ganadores del Festival de Circo Italia… Gente muy buena y muy amiga. Algunos estaban descansando después de la función de Navidad y preparándose para la próxima temporada y han dicho, venga, si es Sevilla, y si es el Mundial, vamos contigo», admite Manuel. Lo cierto es que esta 'Circlassica' ha sido «una creación solo, única y exclusivamente para Sevilla. Queremos apostar fuerte por Sevilla. Queremos recuperar el buen circo, de calidad, en Sevilla. Por eso necesitábamos dos cosas: a los mejores y la esencia del Gran Circo Mundial, que durante tantos años hemos vivido».

Dos acróbatas patinadores haciendo su número raúl doblado

Sin duda, ha sido un desafío para todos, incluso para los propios artistas. Al haberse organizado con tan poco tiempo de margen, el elenco lo ha dado todo por sacar la obra adelante: «Empezamos a ensayar el lunes, pero coincidió con el apagón, por lo que casi ni cuenta. O sea, que lo hemos hecho en 72 horas. Aunque es cierto que cada artista ya venía con su número creado. La que se ha vuelto un poco loca soy yo, honestamente, porque hemos metido un hilo conductor, que es la novedad», confiesa Isabel Belui. En su caso, es la encargada de hacer de maestra de ceremonias. Está acostumbra a interpretar el papel de payaso, que, por lo general, «somos actores más físicos, tocamos instrumentos… Hacemos un poco de todo, pero no suele haber texto. Aunque yo he hecho obras de teatro, aquí hablo mucho, ha sido todo un reto».

Isabel no viene de una familia circense. Ella misma lo admite al principio del show: «Yo no soy de circo circo, de familia de circo». «Yo me enamoré del circo. Me encantan todas las artes. De pequeña, mis padres me llevaron a ver un espectáculo y algo se quedó ahí, porque años después, sin tenerlo súper presente, acabé en el circo, y me encanta, la verdad». Beliu ha empezado una trayectoria que aún es pronto para saber si su hijo continuará. Hace seis meses y medio nacía su primer bebé, y «por suerte mi compañero de vida también se dedica a este mundillo, por lo que podemos elegir cuándo trabaja cada uno».

Isabel Beliu, maestra de ceremonia raúl doblado

Productores de Sonrisas no solo hace referencia al Gran Circo Mundial con un vídeo de presentación que relata los orígenes del proyecto y cómo la productora ha tomado relevo, también rinde homenaje a figuras como Charles Chaplin. El londinense decía que «un día sin reír es un día perdido», y no le falta razón. Según Manuel, «en el circo hay tres elementos que tienen que estar: el humor, la belleza y el riesgo. Sin eso, no hay circo». Por su parte, también se recuerda a todos los animales que han formado parte de la historia circense. De hecho, ese es uno de los momentos más emocionantes para González: «En estos tiempos en los que se tiene que ser todo tan políticamente correcto, creo que está bien que nosotros (Productores de Sonrisas), que no hemos usado animales nunca, homenajeemos a aquellos compañeros que fueron familia de muchos artistas de circo. Los animales fueron absolutamente indispensables para contar la historia del circo moderno. Desde Phillip Ashley, que empezó con un caballo, los animales han sido una parte importante. Ahora no lo son, son otros tiempos, pero creo que está bien recordar».

Tal y como menciona el madrileño, el riesgo es otro de los fundamentos del circo. «Cada cosa que se ve en el circo tiene un riesgo. No solo hay riesgo en un trapecista o en un número de altura, sino en cada historia que se ve. Por pequeña que parezca, contiene un ápice de riesgo, que es lo maravilloso en el circo. Yo vivo bastante tranquilo con esas cosas porque ellos, más allá de artistas de circo, que lo son, son deportistas de élite. Contratar a alguien que no está preparado sí me pone nervioso, al final ellos se juegan la vida y lo saben perfectamente, pero están en perfectas condiciones físicas y mentales las dos. El riesgo es una parte muy importante de cómo llegar al espectador. El espectador cuando sabe que alguien se está jugando la vida reacciona de una manera absolutamente diferente».

'Circlassica: la historia Mundial continúa' Fecha: hasta el domingo 11 de mayo.

Horario: todos los días a las 18.30 horas. Sábados y domingos, también a las 12 horas.

Lugar: al final de la Calle del Infierno, junto a la avenida Alfredo Kraus.

Entradas: en este enlace.

Aquellos que asistan al espectáculo verán números que rozan lo imposible: acróbatas que sostienen a sus compañeros por la cabeza en pleno aire, bailarinas que giran suspendidas con una cuerda atada al cuello, escenas de patinaje extremo sobre plataformas diminutas… Es belleza, es tensión, es arte.

Si hay algo que esta 'Circlassica' deja claro es que la elasticidad de los seres no tiene límites, y Sevilla podrá comprobarlo con sus propios ojos durante las dos horas de show. «Nos está gustando mucho cómo está quedando. Seguramente esto será el embrión de un futuro circundial», admite Manuel González. Aún es pronto para saber si la función viajará a otras ciudades. Por el momento, esta primavera, la capital hispalense podrá sumergirse en este circo hasta el domingo de fuegos artificiales, donde Sevilla no solo despedirá su fiesta de primavera más alegre, sino también un show inolvidable. Puede que los niños de ahora no lleguen a conocer la emoción de ver a elefantes bailar en grupo o ser testigos de cómo tigres y leones saltaban aros de fuego, pero sí podrán experimentar, en primera persona, «la magia del circo de siempre, reinventada para el presente».