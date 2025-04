La Feria de Sevilla de 2025 tendrá seguridad privada para vigilar las paradas de taxi

El Ayuntamiento de Sevilla ha terminado de definir el dispositivo municipal que dará cobertura a la Feria de Abril de 2025, que este año se celebrará entre el 5 y el 11 de mayo, y cuyas principales novedades están vinculadas al ámbito de la movilidad. En este sentido, y como ha anunciado esta mañana el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, el Consistorio asumirá con fondos propios la contratación de seguridad privada para vigilar las paradas de taxi que se ubican en el entorno del Real, de modo que se eviten los incidentes que se han producido en ediciones anteriores. Así, habrá personal específico que se encargue de controlar el comportamiento de los usuarios en las colas, en las que se dará preferencia a las personas con movilidad reducida. Por otro lado, se añade una nueva parada en la calle Costillares, que se sumará a las ya existentes junto a la portada y en la glorieta de la contraportada.

Por su parte, Tussam habilitará una nueva lanzadera que dará cobertura a los vecinos de Sevilla Este, que podrán llegar directamente al Real gracias al cambio de recorrido de la línea exprés que habitualmente da servicio a este barrio. En concreto, la línea LE traslada su terminal desde el Prado de San Sebastián hasta el entorno de la contraportada, contando para ello con un horario especial. Así, en las jornadas que sean laborables realizará este recorrido a partir de las 19 horas, mientras que el festivo y el fin de semana lo hará a partir de las 12 horas. Como novedad, funcionará este año de forma ininterrumpida. Sí se mantendrá, como es habitual, la lanzadera directa a la Feria desde el Prado, con una frecuencia de paso de hasta dos minutos entre las 18 horas del día 5 de mayo y las 2.30 horas de la madrugada del lunes posterior a los fuegos. En total, la empresa municipal de transportes incrementa su oferta un 45% respecto a una semana normal y un 3% frente a la pasada edición de la fiesta.

En materia de seguridad, la intención del gobierno de José Luis Sanz es repetir las medidas que se aplicaron en 2024 y que hicieron que «se redujeran considerablemente las incidencias, las peleas y los delitos». Para ello, se dispondrá de «todos los efectivos de la Policía Local», con un millar de agentes que darán servicio al recinto ferial y a su entorno. De ellos, una treintena centrarán sus funciones en los niños y los menores, con tareas concretas como la custodia de los pequeños que se pierdan de sus familias o la vigilancia para evitar el consumo de alcohol o de estupefacientes entre este colectivo. Funcionará también un servicio de drones para detectar, entre otros, «los intentos de venta de botellón». Además, se instalarán 30 cámaras de videovigilancia y con Inteligencia Artificial que contabilizarán el número de personas que transitan por cada zona del recinto. Como novedad, este año se va a observar el acceso por la contraportada y la calle del Infierno, ya que hasta ahora sólo se realizaba este recuento en la portada.

El servicio de limpieza

El dispositivo de la Feria de Sevilla 2025 contará con 591 trabajadores y 113 vehículos de Lipasam, empresa que ha realizado 224 contrataciones extraordinarias para atender la limpieza del Real y sus alrededores «durante su celebración, los días previos y también en el desmontaje». Como el año pasado, el Ayuntamiento repetirá la instalación de contenedores de gran tamaño para que los caseteros puedan depositar los residuos durante todo el día. Los mismos se colocarán en las avenidas Flota de Indias y Juan Pablo II, así como en la calle Remeros de Sevilla. También se han llevado a cabo una serie de mejoras urbanísticas en el recinto, con obras que ha gestionado la Gerencia de Urbanismo y que han permitido rebajar las aceras de los cruces de todas las calles para favorecer la accesibilidad. Igualmente, se han ejecutado tres nuevos pasos de peatones en la calle Pascual Márquez y se ha repasado el pavimento de las calles de los Remedios, la avenida Alfredo Krauss y la calle Antonio Bienvenida.

En cuanto a la asistencia sanitaria, el dispositivo estará en marcha desde las 7 horas del domingo de Preferia hasta las 22 horas del lunes posterior a los fuegos artificiales. De nuevo, se contará con el punto de primera atención en la calle Juan Belmonte 103-105, una especie de hospital en el interior del recinto que funcionará desde las 13 horas y hasta la medianoche y que será «especialmente útil durante el paseo de caballos», explicó Alés. A todo ello se sumará el hospital de campaña en la avenida Alfredo Krauss, con un horario que será ininterrumpido desde el domingo de Preferia, y los dispositivos sanitarios móviles y los vehículos que irán recorriendo las calles del Real para atender posibles patologías. Con todo, el delegado de Fiestas Mayores ha asegurado que se trata de «un ambicioso dispositivo» para «tener la Feria de Abril que todos deseamos», con el objetivo de que «se repita en ese auténtico éxito en todos los niveles al que llegamos en la pasada edición».

Habrá Preferia

Alés volvió a confirmar lo que ya adelantó ayer el alcalde José Luis Sanz en el Pleno, que el Ayuntamiento de Sevilla no pondrá reparos a la celebración de la Preferia. «Será como ha sido siempre y no vamos a establecer restricciones extraordinarias», ha afirmado el delegado de Fiestas Mayores. Así, ha explicado que «lo que siempre se ha permitido se va a permitir y lo que nunca se ha permitido no se va a permitir», aclarando que «la ordenanza de la Feria entrará en vigor a partir de las noche del lunes» y que hasta entonces a lo que habrá que atenerse es «a la ordenanza de ruido y al resto de normativas». Sin embargo, ha insistido en que «los sevillanos saben comportarse en este tipo de situaciones» y que «esos días no es la Feria, por tanto habrá que darle un uso diferente a las casetas». Lo que sí ha garantizado es que habrá servicios municipales disponibles para dar cobertura al recinto.

Finalmente, el delegado ha confirmado que por segundo año consecutivo no existirán restricciones a la venta de bebidas y productos en los establecimientos de Los Remedios y Triana, una medida que ya erradicó el gobierno de José Luis Sanz el pasado año y que «no generó ningún problema». De hecho, «aquellos que decían que iba a volver el botellón a las calles se equivocaron, porque fue inexistente». Sí ha advertido Alés que «vamos a cerrar determinadas calles, como ya hicimos en 2024, para evitar que se produzca en ellas el botellón», aunque «lo que no vamos a hacer es prohibir que un vecino baje de su casa a comprar un cartón de leche o una botella de manzanilla para celebrar la Feria».