Suscríbete a
ABC Premium

Las Cabezas pide investigar un corte de 18 horas en la telefonía e Internet del municipio

El alcalde remite una carta a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones y pide un «refuerzo» de las infraestructuras para evitar nuevas incidencias

Guía de la Feria de Sevilla 2025: fechas, casetas, plano, toros y todo lo que tienes que saber

El alcalde de Las Cabezas, José Solano
El alcalde de Las Cabezas, José Solano Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, gobernado por José Solano (IU), ha reclamado a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Sevilla que investigue una interrupción general en los servicios de telefonía e Internet de la localidad desde las 17,30 horas ... de este pasado martes a las 12,00 horas de este miércoles, con impacto en los más de 16.000 habitantes de este municipio del Bajo Guadalquivir y sus diferentes empresas y entidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app