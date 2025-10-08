Las Cabezas pide investigar un corte de 18 horas en la telefonía e Internet del municipio

El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, gobernado por José Solano (IU), ha reclamado a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Sevilla que investigue una interrupción general en los servicios de telefonía e Internet de la localidad desde las 17,30 horas ... de este pasado martes a las 12,00 horas de este miércoles, con impacto en los más de 16.000 habitantes de este municipio del Bajo Guadalquivir y sus diferentes empresas y entidades.

En su escrito remitido a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, recogido por ABC, el alcalde de Las Cabezas avisa de que el pasado 1 de junio, la localidad ya sufrió una situación similar, con un corte de los servicios de telefonía y conexiones a Internet que se prolongó unas diez horas, una incidencia ya notificada entonces, según rememora el primer edil.

Así, José Solano recuerda que compete a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales «garantizar la conectividad de la ciudadanía y de las empresas», con lo que al no haber recibido información según asegura de las empresas operadoras de las telecomunicaciones ni del organismo estatal encargado de la supervisión, reclama »información« sobre las causas de esta nueva incidencia.

También pide que dada la incidencia previa del 1 de junio, «se investigue si los hechos podrían haberse evitado», así como un «refuerzo» en las infraestructuras de telecomunicaciones de la localidad.

La asociación de empresarios de Las Cabezas, de su lado, ha mostrado su «profunda preocupación» por los «constantes» cortes en la telefonía e Internet, reclamando a las compañías proveedoras de telecomunicaciones y a las administraciones competentes una solución «urgente y definitiva» a la problemática, según informa Europa Press.

«Las empresas locales no pueden permitirse pérdidas económicas continuas ni ver comprometida su imagen frente a clientes y proveedores por un problema que debería estar resuelto desde hace tiempo», avisan los empresarios.