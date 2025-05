Arkano viene a la Feria de Sevilla y le llueven las críticas: «Llevas el traje de mi abuelo»

«Me están criticando por mi traje», así comenzaba Arkano un vídeo publicado recientemente en su cuenta de TikTok. El conocido rapero y freestyler acudió con mucha ilusión a la Feria de Abril, concretamente a la noche del 'pescaíto', una de las veladas más señaladas de la celebración. Lo hizo acompañado de su pareja, con quien compartió una única story en redes sociales. Sin embargo, esa publicación desató una oleada de críticas centradas en el traje que eligió para la ocasión.

En el video, Arkano relata: «Anoche llegamos a la Feria de Sevilla súper ilusionados, que era el pescaíto. Bajamos, estuvimos bailando, viendo amigos, etc., y lo único que compartí en redes sociales fue esta story», dice mientras muestra una imagen con su novia. Poco después añade, visiblemente desconcertado: «Bueno, pues me ha empezado a caer la de Dios», y se detiene para preguntarle a su pareja si esa expresión es ofensiva, en tono de humor, pero dejando entrever que no esperaba semejante reacción.

Entre los comentarios que ha recibido, destacan frases como «Arkano llevas el traje de mi abuelo, un traje vale cuatro duros», «los puños de la americana son coña absoluta, eh», o «ostras, el traje te quedaba muy muy grande». El traje en cuestión, claramente más holgado que el corte habitual que suele llevarse en la Feria, ha sido el centro del debate.

Arkano se ha defendido explicando que su elección fue deliberada: «A ver, este traje lo estrené ayer y la intención es que sea oversize, es decir, que me quede más grande intencionalmente. Decidme si tiene sentido esto o no porque no lo tengo muy claro», comenta entre risas. Añade que cuando fue a encargarse el traje, le ofrecieron las medidas tradicionales, pero él prefirió mantener su estilo personal: «Yo al vestir ropa más ancha, dije: 'pues yo lo quiero así de anchito'».

En su intervención, también lanza una pregunta abierta: «A mí me gusta, pero, ¿de verdad está tan mal? Decidme si estoy haciendo el ridículo, que tampoco me importaría mucho», restándole importancia pero generando debate.

Los comentarios al video han sido variados. Algunos le han recordado que «un traje se lleva ajustado, no es ropa de deporte», mientras que otros lo han apoyado con mensajes como «es tu estilo, pero un traje no queda bien así» o «Arkano, tú no eches cuenta a lo que te diga la gente. Si haces el ridículo, es tu decisión y nadie tiene por qué decírtelo».

¿Debe adaptarse el estilo personal a las tradiciones o hay espacio para reinterpretarlas? La Feria de Sevilla ya tiene su primer debate de moda viral.