Suscríbete a
ABC Premium

Todas las viviendas de Palmas Altas estarán en construcción en 2026

Metrovacesa, que promueve la mayor parte de la urbanización, entregará otros 300 pisos antes de final de año

Metrovacesa promoverá otras 130 VPO adicionales en suelos terciarios de Isla Natura

Dos de las promociones que están a punto de concluir en Palmas Altas
Dos de las promociones que están a punto de concluir en Palmas Altas manuel olmedo
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La primera piedra del nuevo barrio de Palmas Altas se puso en julio de 2021, todavía con la obligación del uso de las mascarillas y un plazo de ejecución demasiado ambicioso para el ritmo con la que se suelen ejecutar las obras en Sevilla. Pero ... ese objetivo se ha pulverizado. Metrovacesa, que promueve el mayor número de viviendas en la urbanización Isla Natura las tendrá todas entregadas o en construcción el año que viene. Un total de 2.870, en las que se incluyen las VPO que levantan Emvisesa y la fundación Vimpyca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app