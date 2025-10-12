Todas las viviendas de Palmas Altas estarán en construcción en 2026

La primera piedra del nuevo barrio de Palmas Altas se puso en julio de 2021, todavía con la obligación del uso de las mascarillas y un plazo de ejecución demasiado ambicioso para el ritmo con la que se suelen ejecutar las obras en Sevilla. Pero ... ese objetivo se ha pulverizado. Metrovacesa, que promueve el mayor número de viviendas en la urbanización Isla Natura las tendrá todas entregadas o en construcción el año que viene. Un total de 2.870, en las que se incluyen las VPO que levantan Emvisesa y la fundación Vimpyca.

En cuatro años, el barrio ya está casi al 70% de ejecución y acoge a unas 400 familias que residen desde finales del año pasado. Otras 300 recibirán las llaves antes de que termine este 2025, confirma a ABC el director de Metrovacesa para Andalucía occidental, Antonio Gil. «Empezamos con varios unifamiliares y un bloque de pisos, pero la aceptación ha sido tal que aceleramos la comercialización», explica. Actualmente tiene 1.500 viviendas entregadas y en construcción de las 2.189 que forman el total del proyecto, y en los próximos meses comenzarán las promociones que se venden ahora sobre plano.

El momento en el que se lanzó esta nueva urbanización, en la que residirán unos 8.000 vecinos, no ha podido ser más oportuno. Los precios han ido creciendo conforme ha aumentado la demanda. El año pasado se terminaron los primeros 396 pisos y este concluirán los trabajos de otros 600. A ellos se unen los 276 de Vimpyca, cuyas obras están a punto de concluir, y los de Emvisesa, que suponen un tercio de las 681 VPO que construirá en este enclave.

«En 2026 lo tendremos todo lanzado», explica Antonio Gil, que reconoce que «es la primera vez que un barrio se construye con esa rapidez en la ciudad». Ni siquiera ocurrió con Los Bermejales, que se planeó durante el anterior boom, pero que finalmente tuvo que desarrollarse en varias fases. Tampoco fue tan acelerado Sevilla Este que estuvo veinte años en ejecución.

Para la promotora madrileña es su primera experiencia con el modelo de vivienda de protección pública (VPP) desde la crisis inmobiliaria. Junto con las de renta libre, está levantando residenciales de este tipo con cargo al Plan Vive y de hecho probará un nuevo modelo en Palmas Altas. Según explica el director territorial, hay capacidad para ampliar el número total de unidades en 130 más en la reserva de suelo terciario, un proyecto que se diseña actualmente y que será el último en ejecutarse.

Esta oportunidad se ha abierto tras la aprobación del decreto para el fomento de la VPO que aprobó la Junta el pasado mes de febrero. La norma «facilita esa opción sin necesidad de hacer cambios de PGOU ni largos trámites», indica Gil, permitiendo aumentar la oferta residencial.

«Es una de las medidas que se han puesto en marcha para facilitar la disponibilidad de suelo y le hemos visto mucha utilidad«, señala. Estas serán las últimas que se construirán al no estar contempladas en el planeamiento de la urbanización. Metrovacesa tiene además proyectos en Entrenúcleos que está acometiendo, donde dispone de dos parcelas, y en los antiguos terrenos de Cruzcampo, donde promoverá tres residenciales.

Máximo dinamismo

El delegado territorial reconoce que «es un momento de máximo dinamismo del sector» por la gran necesidad que existe en el mercado, causante también de la subida de precios. Sobre la disponibilidad de suelo que existe en Sevilla y su área metropolitana, comenta que «aunque no es el suficiente, sí ofrece más oportunidades que en otros territorios». Gil alude a desarrollos que están en trámite y que se pondrán en carga a medio plazo como el Higuerón Norte, Hytasa y Villanueva del Pítamo. «Eso deja un panorama más esperanzador», considera.

También valora la iniciativa de la Junta de cambiar el uso de suelos de su propiedad que están ociosos para destinarlo a viviendas como es el caso del solar de San Bernardo en Sevilla o la antigua Escuela Náutica de Cádiz. «El suelo finalista está muy agotado porque después de Palmas Altas, Entrenúcleos y lo que queda en el Aljarafe no hay muchas opciones si no se avanza con los trámites previstos. Este decreto de febrero nos da algunas alternativas, pero sigue siendo insuficiente», considera.

El directivo reconoce que el tiempo apremia porque tenemos un problema grave de acceso a la vivienda y poner un suelo en carga conlleva mucho tiempo. En el mejor de los casos calcula que se tardan entre 36 y 40 meses desde que se empiezan a solicitar licencias y permisos. «Hay que analizar las cosas a largo plazo», reflexiona.

Isla Natura, que es el nombre oficial de la urbanización supondrá una inversión de 400 millones de euros con la que se da forma a una superficie de 67 hectáreas. El uso residencial es el que domina, aunque se han reservado 30.000 metros de uso terciario, otros 42.900 metros cuadrados para centros educativos, más de 24.000 ara uso deportivo y 13.300 a otros de interés público y social.