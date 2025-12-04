Suscríbete a
La venta de Ayesa deja en el aire que Sevilla mantenga la sede social de la compañía

El Gobierno vasco, que se convertirá en accionista de la rama tecnológica si prospera la operación, ya baraja la opción de llevarla a San Sebastián o a Zamudio

Colliers y el Gobierno vasco ganan la puja para quedarse con Ayesa

La sede principal de Ayesa se encuentra en la Cartuja abc
Elena Martos

La venta de la multinacional Ayesa encara su recta final con la concesión de la exclusividad en la negociación para los dos interesados que han presentado las ofertas más altas. En este caso, la consultora canadiense Colliers, que ha pujado por la división de ... ingeniería y un consorcio, liderado por la Fundación BBK, accionista de KutxaBank y el Gobierno vasco, que quiere hacerse con el área tecnológica de la multinacional.

