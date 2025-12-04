La venta de Ayesa deja en el aire que Sevilla mantenga la sede social de la compañía

La venta de la multinacional Ayesa encara su recta final con la concesión de la exclusividad en la negociación para los dos interesados que han presentado las ofertas más altas. En este caso, la consultora canadiense Colliers, que ha pujado por la división de ... ingeniería y un consorcio, liderado por la Fundación BBK, accionista de KutxaBank y el Gobierno vasco, que quiere hacerse con el área tecnológica de la multinacional.

La operación dio sus primeros pasos hace un año cuando el fondo A&M Capital Europe (AMCE) manifestó su intención de desinvertir en esta firma sólo tres años después de entrar en su accionariado y triplicar el volumen de negocio. En este movimiento, es la gestora de capital la que lleva la batuta al poseer alrededor del 70% de la firma, mientras que la familia Manzanares posee un tercio. Sin embargo, todo el paquete es lo que se ha puesto a la venta, como desveló ayer el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Euskadi, Mikel Jauregi, quien dijo estar convencido de que se comerá las uvas con el acuerdo cerrado.

«La relación con la familia es fluida y constructiva. Vamos perfilando la foto final del acuerdo con total normalidad», dijo. Ese peso de José Luis Manzanares, CEO de la compañía, es lo que la mantiene unida a Sevilla, donde dispone de oficinas en la Cartuja y da empleo a 3.000 profesionales. Por razones históricas también se mantiene en la ciudad el domicilio social que tras la firma podría trasladarse.

Durante un acto de Diario Vasco, rotativa del grupo Vocento, Jauregui dijo que Jauregi «la oferta se apoya en recursos ya comprometidos, como los 100 millones de Indar y los 100 millones de BBK«, y ha remarcado que «el consorcio dispone del «cash necesario» para afrontar una operación valorada en torno a 500 millones».

Ayesa tiene sus oficinas centrales en la Cartuja donde da empleo a unos 3.000 profesionales en las áreas de ingeniería y tecnología

Tampoco ha pasado por alto que la operación permitiría recuperar el arraigo vasco de una compañía con alrededor de 2.000 trabajadores en Euskadi, distribuidos entre las instalaciones de Miramón (San Sebastián), Zamudio (Bizkaia) y las oficinas de Vitoria. La futura ubicación de la sede (en Donostia o Zamudio) quedará en manos de los propios accionistas, una vez completada la compra, vino a aclarar.

Fuentes de Ayesa consultadas por este medio han declinado hacer declaraciones al respecto aludiendo a cláusulas de confidencialidad. Otras fuentes del mercado aclaran que «tras la operación nada tiene que cambiar, al menos a corto y medio plazo si las cosas funcionan bien». Sin embargo, no descartan que los nuevos accionistas mayoritarios impongan sus condiciones, especialmente cuando hay actores políticos de por medio.