La venta de Ayesa avanza de fase con varios interesados en su división de tecnología

El proceso de venta de Ayesa avanza con interesados en sus diferentes áreas de negocio. En concreto, la compañía sevillana ha recibido varias ofertas con especial interés en su división tecnológica, que ya supera los 11.000 empleados. Esta línea ha situado al ... grupo como un 'player' relevante en los servicios digitales, entre los que destacan los enfocados en Inteligencia Artificial y datos.

Una de las ofertas que ha despertado mayor interés es la de la Fundación BBK, accionista de Kutxabank, para adquirir Ayesa IT, según ha adelantado el periódico Expansión.

Este movimiento le permitiría recuperar el control de la antigua Ibermática, una firma vasca que se integró en esta firma en 2020 en el marco de la que ha sido la operación de mayor envergadura afrontada por el grupo. Así, Ibermática es heredera de la Caja de Ahorros Bilbao Bizcaya Kutxa (BBK) y ahora compite con otros interesados para hacerse precisamente con la división a la que se sumó la firma.

AMCE desinvierte cuatro años después

El proceso de venta de Ayesa se puso en marcha en el año pasado, cuando la gestora A&M Capital Europe (AMCE) decidió desinvertir en este grupo en el que aterrizó en 2021. Se hizo entonces con dos tercios del capital y, desde este momento, el tamaño de la empresa se ha triplicado.

El resto de la propiedad permanece en manos de la familia Manzanares, que fue quien la fundó en 1966. Ayesa está capitaneada por José Luis Manzanares Abásolo y ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor internacional de servicios tecnológicos e ingeniería.

Con unos 13.000 empleados en plantilla, Ayesa tiene una facturación anual de 800 millones y cuenta con presencia en 24 países. En el momento de la llegada de AMCE, Ayesa facturaba alrededor de 200 millones.

Buena parte del crecimiento de Ayesa se debe a movimientos inorgánicos: el grupo ha sumado más de una decena de compañías con un doble objetivo. Por un lado, se ha fortalecido en los servicios tecnológicos y, por otro, ha puesto el foco en los mercados de habla inglesa.

Entre sus últimas compras se encuentra ADP Consulting, una operación que le permitió dar el salto a Australia. Otra de sus adquisiciones de este 2025 ha sido la de CORE, una firma de gestión de proyectos que le posibilitó crecer en los 'data centers'.

Un movimiento también destacado ha sido la suma de Emergya, una compañía sevillana que le ha permitido ser líder en España en soluciones de Google Cloud y la ha situado como en uno de sus primeros socios en Europa certificados en Inteligencia Artificial.