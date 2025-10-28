Suscríbete a
ABC Premium

empresas

La venta de Ayesa avanza de fase con varios interesados en su división de tecnología

AMCE, que tiene dos tercios del capital, decide desinvertir tras triplicar el tamaño de la firma

Víctor Fernández (Ayesa): «No invertir en IA creará una brecha como no tener internet»

José Luis Manzanares Abásolo, CEO de Ayesa
José Luis Manzanares Abásolo, CEO de Ayesa juan flores
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El proceso de venta de Ayesa avanza con interesados en sus diferentes áreas de negocio. En concreto, la compañía sevillana ha recibido varias ofertas con especial interés en su división tecnológica, que ya supera los 11.000 empleados. Esta línea ha situado al ... grupo como un 'player' relevante en los servicios digitales, entre los que destacan los enfocados en Inteligencia Artificial y datos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app