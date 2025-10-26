El 'universo Sputnik' vuelve a Sevilla con el segundo campus de emprendimiento

El programa de emprendimiento y mentoría Sputnik que promueve el empresario Juan Martínez Barea, presidente ejecutivo de la compañía Universal DX, inicia su segunda fase que se ha denominado el Tech Camp. Esta nueva convocatoria, que se celebrará el 27 y 28 de octubre ... en el Cartuja Center, estará orientada a la penetración de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida, el gran reto aeroespacial, la robotización de los sectores productivos, y los avances en biotecnología. Esta es la segunda de las tres que forman el programa, la tercera será a principios de diciembre.

A las jornadas estarán invitados los 500 alumnos becados, procedentes de Bachillerato y de distintas universidades en los que la organización de este campus quiere sembrar la semilla del emprendimiento. Los jóvenes que han sido seleccionados para participar en esta iniciativa tienen entre 16 a 26 años de edad. Como en año anteriores, la mayoría de ellos andaluces pero también de Madrid, Barcelona, Zaragoza y otras ciudades españolas. Todos becados tras superar el proceso de selección, gracias a la colaboración de más de 30 instituciones y empresas.

Desde su inauguración en 2019 han pasado por las sesiones un total de 2.500 alumnos, que son la mitad del objetivo que se propuso Martínez Barea cuando lanzó la idea y convenció a compañías como Appian, Azvi, Banco Santander, Fundación del Sabadell, Grupo MAS o ABC entre otras para involucrarse en la iniciativa.

En esta nueva fase se volverá a realizar la competición de ideas de negocio que se estrenó el año pasado. Es la llamada 'Dream BIG' durante la que los participantes se dividirán en equipos de cuatro personas y competirán entre ellos para desarrollar nuevas ideas de empresa que ayuden a solventar el problema de la sostenibilidad, poniendo en práctica muchos de los conceptos aprendidos de los ponentes de Sputnik.

Dos sesiones

Los mentores que pasarán por el campus durante esta segunda fase son Enrique Dans, profesor de Innovación y tecnología en el Instituto de Empresa (IE); Xavier Verdaguer, fundador y CEO de Imagine Creativity Center, que es además uno de los españoles que emigraron a Sillicom Valley; José V. Siles, director de proyecto e ingeniero jefe de la misión 'Asthros', que se comunicará por videoconferencia desde la NASA; Paola Hurtado, directora senior de producto de Universal DX, la compañía del propio Martínez Barea, especializada en desarrollar innovadoras soluciones de análisis en sangre para la detección temprana del cáncer; Roberto Romero, creativo tecnológico y fundador de Future Lighthouse, el estudio que creó escuela en 2015; Eleonora Viezzer, profesora titular de Física Atómica y Nuclear de la Universidad de Sevilla y Antonio Lamarca, fundador y CEO de Savian Robotics. Las dos sesiones contarán también con la intervención del fundador del proyecto.