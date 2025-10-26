Suscríbete a
ABC Premium

El 'universo Sputnik' vuelve a Sevilla con el segundo campus de emprendimiento

El programa de mentoría del empresario Juan Martínez Barea celebrará en el Cartuja Center el Tech Camp el lunes y martes

Los nuevos 'sputnik' de Juan Martínez Barea inician la revolución desde Andalucía

El fundador del proyecto Sputnik Juan Martínez Barea durante el primer campus
El fundador del proyecto Sputnik Juan Martínez Barea durante el primer campus manuel gómez
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El programa de emprendimiento y mentoría Sputnik que promueve el empresario Juan Martínez Barea, presidente ejecutivo de la compañía Universal DX, inicia su segunda fase que se ha denominado el Tech Camp. Esta nueva convocatoria, que se celebrará el 27 y 28 de octubre ... en el Cartuja Center, estará orientada a la penetración de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida, el gran reto aeroespacial, la robotización de los sectores productivos, y los avances en biotecnología. Esta es la segunda de las tres que forman el programa, la tercera será a principios de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app