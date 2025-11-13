UNEI abre su primer centro logístico en Andalucía oriental para crecer con clientes de agro y telecos

La firma social UNEI va a inaugurar su primer centro logístico en Andalucía Oriental para prestar servicios a clientes del sector agroalimentario y de las telecomunicaciones con el objetivo de crear puestos de trabajo de alta especialización para ... empleados con discapacidad.

Estas instalaciones, que cuentan con 1.700 metros cuadrados, se ubican en Granada y acogerán también un centro para impartir Formación Profesional para el Empleo. La inversión realizada por la compañía en este proyecto supera los 800.000 euros y permitirá contratar a 40 nuevos trabajadores en su primer año.

En concreto, el espacio cuenta con un área para almacenamiento en seco, otra destinada a zona fría y una tercera centrada en la manipulación y reparación de productos.

«Se priorizarán actividades cualificadas que cuenten con un alto impacto en el empleo y con valor añadido para nuestros clientes, con el foco puesto en la inclusión de personas con problemas de salud mental y otras discapacidades», explica a ABC el director general de UNEI, Rafael Cía.

De los servicios para redes de emergencias a la teleasistencia

Su objetivo es replicar el modelo puesto en marcha en 2021 en su sede logística de Sevilla. Allí ofrece a diferentes clientes la posibilidad de externalizar sus procesos con un valor añadido social. Se da la circunstancia de que este tipo de actividades son intensivas en creación de empleo con un alto grado de especialización.

Uno de los contratos con los que cuenta UNEI en esta división es para prestar servicios a Axión. Así, sus empleados se ocupan de almacenar, configurar e instalar sus dispositivos de telecomunicaciones para redes de emergencias. En esta línea de negocio, trabajan ya en torno a 800 personas.

Otros ejemplos son las operaciones logísticas asociadas a la teleasistencia del conocido como 'botón rojo' o los servicios de préstamos de camas y material ortoprotésico domiciliario para personas mayores o con pérdida de capacidades.

Objetivo: crear puestos para personas con discapacidad

Esta empresa social, participada por el Grupo Social ONCE y por la Junta de Andalucía, consiguió doblar el año pasado su facturación de prepandemia. De sus 1.800 empleados, casi el 90% presenta alguna discapacidad y más de la mitad cuenta esta condición a causa de un problema de salud mental.

La compañía surgió en la década de los 90 precisamente para crear oportunidades laborales para este colectivo de personas. En un primer momento, desarrolló líneas de reparaciones, limpieza o carpintería. Más tarde, ha diversificado su actividad para centrarse en sector altamente intensivos en empleo y en crear oportunidades en puestos cualificados.

Su facturación en 2024 fue de 32,5 millones de euros, un 24% más en el último ejercicio. Por su parte, el ebitda superó los dos millones de euros. UNEI es uno de los principales empleadores de personas con discapacidad en España,donde solo uno de cada cinco afectados por un trastorno mental cuenta con un trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).