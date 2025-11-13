Suscríbete a
ABC Premium

empresas

UNEI abre su primer centro logístico en Andalucía oriental para crecer con clientes de agro y telecos

La firma social, que supera ya los 1.800 empleados, prevé contratar a 40 personas con discapacidad en este espacio

UNEI bate récord con 32 millones de ventas, el doble que en prepandemia

Las instalaciones logísticas que UNEI abre en Granada para prestar servicio a Andalucía Oriental
Las instalaciones logísticas que UNEI abre en Granada para prestar servicio a Andalucía Oriental abc
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La firma social UNEI va a inaugurar su primer centro logístico en Andalucía Oriental para prestar servicios a clientes del sector agroalimentario y de las telecomunicaciones con el objetivo de crear puestos de trabajo de alta especialización para ... empleados con discapacidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app