Templus creará una red de centros de datos entre Sevilla, Málaga y Ceuta

Apunta a lograr 300 clientes en el sur de España en 2026 ante la demanda de las firmas tecnológicas

Sale de compras y se hace con un centro de datos en Sevilla, su sexta adquisición

El interior del centro de datos de Templus en Sevilla
Noelia Ruiz

Templus está impulsando una red de centros de datos en Sevilla, Málaga y Ceuta, un triángulo en plena expansión tecnológica. Esta firma de soluciones digitales se ha marcado como objetivo alcanzar los 300 clientes en esta zona a finales de 2026.

«Hemos ... detectado una fuerte demanda por parte de las operadoras en Sevilla, de las firmas tecnológicas en Málaga y de las compañías relacionadas con el juego online», explica a ABC el director comercial, Félix de la Fuente.

