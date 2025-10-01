Templus creará una red de centros de datos entre Sevilla, Málaga y Ceuta

Templus está impulsando una red de centros de datos en Sevilla, Málaga y Ceuta, un triángulo en plena expansión tecnológica. Esta firma de soluciones digitales se ha marcado como objetivo alcanzar los 300 clientes en esta zona a finales de 2026.

«Hemos ... detectado una fuerte demanda por parte de las operadoras en Sevilla, de las firmas tecnológicas en Málaga y de las compañías relacionadas con el juego online», explica a ABC el director comercial, Félix de la Fuente.

Templus impulsa centros digitales regionales y ha encontrado en el sur de España su mayor foco de crecimiento para 2026. Más allá de las necesidades de digitalización de las firmas, ha apostado por aterrizar en la zona por su capacidad de generación eléctrica verde y por la posición geográfica estratégica, que favorece la conexión entre África y Europa.

Las operadoras son las principales usuarias del centro de datos de Sevilla manuel olmedo

Por el momento, cuenta con 150 firmas alojadas en los 'data centers' andaluces, entre los que se encuentran empresas, operadoras y administraciones locales. Su previsión es inaugurar el espacio ceutí en verano de 2026 y reforzar las conexiones entre estos tres enclaves.

Esta compañía surgió de la mano de la plataforma de inversión de Teras Capital y está respaldada por el fondo Intermediate Capital Group (ICG) para impulsar centros de datos en geografías en las que tradicionalmente no se habían desarrollado estas soluciones.

De la Fuente junto a una de las salas más críticas del centro de datos manuel olmedo

Actualmente, cuenta con seis 'data centers', aunque su objetivo es lograr los 20 antes de que finalice 2025. Algunos de los puntos en los que abrirá centros en los próximos meses son Valencia, Navarra, el País Vasco y Galicia.

«Queremos crecer inorgánicamente, mediante adquisiciones, y también de forma orgánica con la atracción de inversiones», asegura de la Fuente. Fuera de España, Templus busca oportunidades en el sur de Europa, con especial atención en Francia e Italia.

¿Qué es un centro de datos?

Los centros de datos son espacios protegidos que permiten a las empresas y administraciones almacenar y procesar información a gran escala de forma controlada. Habitualmente, se trata de organismos o entidades que prestan servicios esenciales en sectores estratégicos.

En concreto, el sector de las telecomunicaciones hace un uso muy intensivo de estos espacios y, de hecho, es el primer cliente. Tras él, se sitúan las administraciones públicas y los servicios financieros. Entre ellos, copan la mitad del uso actual de los centros de datos en España, según un estudio de la Asociación Española de Data Centers.

Los centros de datos cuentan con varias capas de seguridad como son las baterías en caso de desconexión de la red manuel olmedo

Las previsiones apuntan a un crecimiento generalizado en España en los próximos años impulsado por la ubicación geográfica del país, la disponibilidad del suelo y el acceso de las energías renovables.

Sin embargo, desde esta misma entidad alertan de que el aprovechamiento de este potencial dependerá en gran medida de la capacidad del sistema de transporte y de distribución. «España posee, desde 2013, una limitación a la inversión en construcción de redes«, advierten desde la asociación.