Suscríbete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Sevitrade y Aldeport invertirán 14 millones en ampliar sus instalaciones en el Puerto de Sevilla

Ambas concesionarias explotan terminales en los muelles de la ciudad donde ganarán alrededor de 50.000 metros cuadrados más

El Gobierno invertirá 103 millones de euros en modernizar el Puerto de Sevilla

Instalaciones de Sevitrade en la Dársena del Cuarto
Instalaciones de Sevitrade en la Dársena del Cuarto vanessa gómez

S. E.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha iniciado la tramitación para la ampliación de las terminales portuarias de Sevitrade y Aldeport, «lo que supondrá cerca de 50.000 metros cuadrados más de nuevos desarrollos logísticos que reforzarán la competitividad del puerto de Sevilla al sur, ... en la Dársena del Cuarto», ha anunciado el presidente de la Institución, Rafael Carmona, en la inauguración de la VIII Jornada de Logística Portuaria de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app