Sevitrade y Aldeport invertirán 14 millones en ampliar sus instalaciones en el Puerto de Sevilla

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha iniciado la tramitación para la ampliación de las terminales portuarias de Sevitrade y Aldeport, «lo que supondrá cerca de 50.000 metros cuadrados más de nuevos desarrollos logísticos que reforzarán la competitividad del puerto de Sevilla al sur, ... en la Dársena del Cuarto», ha anunciado el presidente de la Institución, Rafael Carmona, en la inauguración de la VIII Jornada de Logística Portuaria de Sevilla.

Por un lado, Sevitrade ha solicitado ampliar sus instalaciones de la terminal de líquidos en 30.000 metros destinados a la construcción de nuevos tanques de almacenamiento para granel líquido, en especial para aceite y otras mercancías de interés, y para la habilitación de un área que optimice la operativa de camiones con mayores cargadores y más espacio de báscula. Para ello, el operador logístico tiene previsto invertir 10,3 millones de euros y ejecutará los trabajos en tres fases, hasta 2027.

Por otro, Aldeport, cuya nueva terminal se inauguró a finales del pasado año, ampliará la superficie de su concesión administrativa 19.400 metros cuadrados más. Allí construirá nuevas naves dedicadas a la logística de productos agroalimentarios y fertilizante. La empresa, conformada por los grupos Portillo y Ership, tiene previsto invertir en torno a los 4 millones de euros. La Autoridad Portuaria de Sevilla ha publicado ambas solicitudes en el Boletín Oficial del Estado anunciando el inicio del trámite de competencia de proyectos.

Durante su intervención, el presidente de la Autoridad Portuaria ha puesto de relieve «el alto grado de compromiso la Comunidad Portuaria de Sevilla. Su apuesta por ofrecer un servicio de calidad es notable, traducido en la fuerte inversión para ampliar y modernizar las instalaciones». «Nuestra ubicación dentro del territorio, unida a la alta especialización de los operadores logísticos, nos afianza como el gran nodo logístico del sur de Europa para el fertilizante y el agro», ha continuado Rafael Carmona.

De hecho, el Puerto de Sevilla es líder nacional en importación de abonos, con una cuota de mercado del 23 por ciento. «En 2024 fuimos el primer puerto de España en descarga de fertilizante con cerca de 580.000 toneladas», ha señalado el presidente. También, «encabezamos la exportación nacional de cereales con un 43 por ciento de cuota de mercado. En 2024 y 2025 ocupamos la primera posición en el ranking de puertos de España en exportación de cereal -en especial, de trigo duro y arroz-«, ha destacado.