Suscríbete a
ABC Premium

El sevillano Javier Gómez Vergel sustituirá a Carlos Cruzado al frente del Sindicato de Técnicos de Hacienda

Cruzado deja el cargo tras 20 años como portavoz de los funcionario de la Agencia Tributaria

Técnicos de Hacienda prevén 25 millones de declaraciones de la renta con 17 millones a devolver

Javier Gómez Vergel, nuevo presidente de Gestha
Javier Gómez Vergel, nuevo presidente de Gestha abc

S. E.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha nombrado presidente a Javier Gómez Vergel, quien llega al cargo con el objetivo de «reforzar la lucha contra el fraude y el control del gasto público». En concreto, tal y como ha señalado la ... entidad en un comunicado este viernes, dicha designación ha tenido lugar durante la asamblea que el colectivo de técnicos celebra estos días en A Coruña. De esta forma, Gómez toma el testigo de Carlos Cruzado, quien durante sus 20 años en el cargo ha consolidado a esta organización «como una de las voces más reconocidas en materia económica y fiscal».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app