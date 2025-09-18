Suscríbete a
La sevillana Texla suma treinta proyectos de almacenamiento de energía en España

La firma, que cumple este año su décimo quinto aniversario, apuesta por el negocio de las baterías para dar estabilidad a los productores de renovables

Miguel Montero, CEO de Texla
Miguel Montero, CEO de Texla abc
Elena Martos

Elena Martos

La compañía sevillana Texla, que ofrece servicios de ingeniería para el desarrollo de proyectos de renovables, ha entrado de lleno en el negocio del almacenamiento energético como proveedor o socio para los promotores. Actualmente la firma está inmersa en una treintena de proyectos en ... toda España, de los que casi un tercio se encuentra en Andalucía, como explica a ABC su CEO, Miguel Montero, que es además uno de los cinco fundadores.

