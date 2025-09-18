La sevillana Texla suma treinta proyectos de almacenamiento de energía en España

La compañía sevillana Texla, que ofrece servicios de ingeniería para el desarrollo de proyectos de renovables, ha entrado de lleno en el negocio del almacenamiento energético como proveedor o socio para los promotores. Actualmente la firma está inmersa en una treintena de proyectos en ... toda España, de los que casi un tercio se encuentra en Andalucía, como explica a ABC su CEO, Miguel Montero, que es además uno de los cinco fundadores.

«El almacenamiento ya no es una opción, es la condición para garantizar la integración masiva de la energía renovable, evitar vertidos y reforzar la estabilidad de la red», asegura. Irremediablemente, Montero recuerda con pesar todo lo ocurrido con el apagón del pasado 28 de abril y pone el objetivo en la oportunidad que brindan este tipo de sistemas.

«Como socio estratégico, Texla refuerza su papel en el desarrollo de sistemas de baterías de almacén de más de 928 megavatios (MW) de potencia en proyectos híbridos y 'stand-alone' que actualmente están en fase de análisis, diseño y tramitación administrativa«, comenta. Con proyectos híbridos se refiere a aquellos sistemas que se instalan en plantas energéticas, ya sean fotovoltaicas, eólicas o termosolares, para almacenar la energía que no se pueda verter a la red general, mientras que los 'stand-alone' son sistemas independientes que se cargan a través del abastecimiento de los propios productores.

Todas estas iniciativas que está desarrollando Texla tienen una capacidad de almacenar 3.712 megavatios por hora (MWh), lo que equivale al consumo eléctrico diario de 353.000 hogares españoles o lo que es lo mismo, algo más de la mitad de la ciudad de Sevilla. Las instalaciones se llevan a cabo no sólo en Andalucía, también en Castilla-La Mancha y Aragón.

Aunque todo esto es «un negocio incipiente», como recalca Miguel Montero, la oportunidad de crecimiento es enorme, alimentada también por la oportunidad que brindan las megafábricas de baterías que se han proyectado en Cáceres, Zaragoza, Valencia y Vitoria. «contar con los fabricantes de estos equipos va a mejorar la reducción de costes en cuanto a transporte porque antes traer un contenedor de China o la India costaba entre 1.500 y 2.000 euros pero tras el cierre del Canal de Suez y la guerra de Ucrania los precios se multiplicaron por diez. Si tenemos aquí la tecnología nos da una diferenciación y una seguridad en cuanto al montaje», considera.

El papel de Texla en todos estos proyectos es ofrecer el servicios en las fases técnicas, normativas y administrativas necesarias para poner en marcha un sistema baterías de almacenamiento energético autorizado y viable, adaptado a las particularidades de cada emplazamiento. Como explica el CEO, «su enfoque no se limita al diseño o la tramitación inicial, sino que acompaña al cliente durante todo el desarrollo y en la gestión y explotación posterior del sistema, asegurando así la continuidad operativa y el máximo rendimiento de la instalación a lo largo de su ciclo de vida«.

Texla se ha involucrado en proyectos punteros como el hub de Guillena de TotalEnergies, la planta fotovoltaica de Statkraft en Jerez o la de 'Fundici Hive', ubicada en la provincia de Sevilla y propiedad de Encavis. Fundada en 2010 y con sede en Sevilla, Texla Renovables cuenta con un equipo de unas sesenta personas que crecerá este año para dar respuesta a las nuevas demandas. En 2024 facturó nueve millones de euros y este año aspira a superar ese nivel. También dispone de oficinas en Cádiz y Zaragoza.