La sevillana MP Ascensores entra en el mercado de India de la mano de un socio local

La sevillana MP Ascensores gana presencia en el mercado asiático, concretamente en India, donde llega de la mano de un socio local. La compañía, que fabrica el equivalente a 6.500 elevadores al año, ha firmado una alianza con YugX, que representará y distribuirá ... toda la gama de sistemas de ascensores de MP en el país.

La intención, según explican fuentes de la empresa hispalense, es «ofrecer soluciones para proyectos residenciales, comerciales y de infraestructuras». Con esta asociación se persigue «combinar la ingeniería de MP con la experiencia local, la capacidad de instalación y la red de servicio de YugX para ofrecer ascensores más seguros, inteligentes y estéticos, diseñados para la diversa arquitectura de India», indican.

El socio indio es un referente en su país para el segmento de alta gama. Tiene sede en Vadodara y se distingue por la innovación y el uso de ingeniería punta.

La compañía tiene delegación en siete países europeos y da empleo a 1.200 trabajadores

Las fuentes consultadas recalcan que MP ya está presente en varias regiones del Asia Pacífico, pero el mercado de India ofrece una enorme oportunidad. «Es el segundo más grande del mundo y fabrica entre 120.000 y 140.000 ascensores al año. Eso abre muchas posibilidades«. Por el momento los sevillanos no tienen prevista la entrada en China, que es una de las grandes potencias del sector y tiene un mercado más complejo.

Todo esto forma parte de su plan de crecimiento que ya está se está ejecutando. El punto de partida ha sido reunir una financiación de 60,9 millones ofrecida por cinco entidades bancarias para impulsar esta hoja de ruta, que tiene un horizonte de dos años. En la estrategia se contempla desde la compra de empresas europeas dedicadas a la instalación y el mantenimiento de ascensores como el crecimiento de la red de distribución y lanzamiento de nuevos productos.

Nuevos productos

Precisamente esta semana una delegación de MP se ha exhibido en la mayor feria a nivel mundial del sector del ascensor, que se celebra en la ciudad alemana de Núremberg. Allí se han mostrado los últimos modelos MP GO 200x y MP Flex 200 en Interlift. En el evento también han presentado la maniobra inteligente sin armario MP Logix 40, novedades en su tienda online de repuestos y soluciones MP Servicenter y en su gama de ascensores conectados.

En 2024, la facturación de este constructor de elevadores fue de 167 millones (con 12 millones de ebitda). De ellos, 92 proceden de la venta de ascensores y 75 millones se corresponden con la instalación y mantenimiento de los equipos. Su previsión es elevar las ventas hasta los 220 a finales del nuevo plan estratégico.

El crecimiento inorgánico también está incluido en el plan estratégico. Ya en 2023 la firma absorbió a la belga Europa Lift y, anteriormente, había participado en otras empresas que le permiten tener venta directa en Francia, Suecia, Holanda, Polonia, Rumanía, República Checa y España. Fundada en 1988 y con sede en Sevilla, es el séptimo operador del sector en Europa y registra el 85% de sus ventas en el extranjero. Actualmente tiene presencia en más de cien países y ha hecho una importante apuesta por la I+D+i.

Actualmente dispone de dos centros de producción, uno en la capital andaluza, radicado en el Polígono Calonge, y otro en Zaragoza. Entre ambos se fabrican 5.000 ascensores cada año y se modernizan otros 1.500. El grupo emplea a 1.200 personas, de las que 400 se encuentran en la sede central.