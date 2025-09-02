Sevilla suma en agosto más de un millar de parados y pierde 6.000 afiliaciones

Sevilla cerró agosto con un total de 146.339 parados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, que son 1.147 más que al inicio del mes (+0,79%). A pesar de esta subida, la lectura es más que positiva, pues muestra una tendencia de consolidación de los puestos de trabajo que se crean. Hoy la provincia tiene 9.995 demandantes menos que hace un año (-6,39%), según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata, junto con Córdoba, de los territorios que peor se han comportado por el final de contratos de temporada en el comercio y la hostelería. También ha afectado la reducción de la actividad durante los meses estivales en sectores como la industria, lo que ha aumentado las cifras.

Esa evolución del mercado laboral ha tenido un impacto muy similar en la afiliación a la Seguridad Social. El sistema tiene 6.068 sevillanos menos que cotizan, que supone una caída del 0,73% con respecto a julio, pero 18.681 afiliados más (+2,33%) que en el mismo mes del año pasado. En este caso, los números también trasmiten optimismo. A la caja única aportan un total de 819.649 cotizantes que residen en la provincia, a pesar de que agosto es un mes tradicionalmente malo para el empleo. Con todo ello, se ha contenido la sangría laboral y el sistema se mantiene por encima de la barrera psicológica de los 800.000.

Por sectores, el campo es el que más ha tirado del empleo, con 1.180 demandantes menos que en julio por la necesidad de mano de obra para campañas como las hortícolas y la sandía y la mayor actividad en los almacenes de transformación para la distribución y la industria, así como para la preparación de la vendimia. También ha sido un buen mes para el colectivo de demandantes sin experiencia previa, que se reduce en 182 personas con respecto al mes pasado. Precisamente es esta temporada la que permite a muchos trabajadores incorporarse a un puesto de trabajo, aunque sea de carácter temporal.

Por el contrario, los servicios son los que soportan principalmente la subida del paro en Sevilla con el final de los contratos en el comercio y la hostelería al tratarse de un mes de temporada baja en territorios del interior. Este sector ha sumado 1.136 demandantes, como la construcción, que ha crecido en 211 por la bajada de la actividad. Eso mismo también ha dejado a otros 145 profesionales de la industria en el paro este mes de agosto.

Por sexos, las mujeres representan más del 65% de los desempleados con un total de 91.528, frente a los varones, que suman 54.811. Del total, menos del 10% de los parados son jóvenes menores de 25 años.

Respecto a la contratación, en Sevilla se firmaron en agosto un total de 43.560 acuerdos laborales, que son unos 19.387 menos que el mes anterior, lo que supone un descenso del 30%. Sin embargo, la imagen con respecto a agosto de 2024 tampoco ha cambiado demasiado, pues se han formalizado sólo 78 menos (-0,18%).

De los más de 43.000 acuerdos laborales que se firmaron, 15.643 tuvieron carácter indefinido, unos 5.000 menos que en julio y 457 menos que hace justo un año. Los temporales también han sido menos, concretamente 14.372 con respecto a julio.

Más temas:

Empleo

Paro

Hostelería