Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla se convierte en epicentro de la innovación en las Jornadas Tecnológicas de Orange

La ciberseguridad y el análisis del nuevo escenario geopolítico centraron un encuentro celebrado en El 29, que reunió a expertos y directivos del sector digital

La cadena malagueña Synergym cierra otra financiación de 50 millones para su expansión

Jornadas Tecnológicas de Orange
Jornadas Tecnológicas de Orange abc

A. G.

Sevilla volvió a situarse en el mapa de la innovación el pasado jueves 13 de noviembre con la celebración de una nueva edición de las Jornadas Tecnológicas de Orange, un encuentro que tuvo lugar en El 29 y que giró en torno a un asunto ... crucial para el presente y futuro del tejido empresarial: la ciberseguridad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app