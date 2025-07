El Sevilla Convention Bureau capta 244 eventos que generan 74 millones

La Asamblea General del Sevilla Convention Bureau (SCCB), entidad adscrita a la Cámara de Comercio de Sevilla, ha presentado sus resultados de los seis primeros meses de 2025 para informar sobre su gestión a los más de 120 socios asistentes.

El acto se celebró en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y contó con una representación de empresarios y profesionales, como su anfitrión el director general del Sevilla FC, José González Dans; el gerente de la Cámara de Comercio, Salvador Fernández; la delegada de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el presidente del SCCB Ángel Díaz, y su vicepresidente, Jorge Morilla.

También se presentó a la nueva directora del SCCB que se incorporará en julio. Se trata de Carmen Arjona, profesional del ámbito MICE y directora del Málaga Convention Bureau y a la subdirectora, Yvonne Zegers, como nueva estructura tras la jubilación del actual director Manuel Macías.

La reunión contó también con la intervención del presidente del Foro Mice, Luis Gandiaga, quien expuso el trabajo de esta plataforma empresarial y profesional con 18 asociaciones y más de 2000 empresas.

Óscar Cerezales, de Global President de MCI Group, reflexionó sobre el negocio MICE y, tras la Asamblea, los asistentes disfrutaron de un networking y se hizo un reconocimiento a la empresa Robles por sus 70 años de actividad y colaboración con el turismo en Sevilla y provincia.

Durante la Asamblea se presentaron próximos eventos profesionales en el destino como Forever Wedding Summit, Ice the break forum, Conecta one to one y Sports and Events Europe, además del resto de acciones promocionales incluidas en el Plan de Acción 2025. Y es que se ha detectado un notable incremento en la petición de negocio para el último cuatrimestre del año y especialmente para 2026.

En el encuentro profesional además se ofrecieron los datos generados. En el primer semestre se captaron 244 eventos, frente a los 211 registrados en el mismo período del año 2024, lo que supone un aumento de 13,5% de incremento. Aunque se trata de eventos más numerosos, como la disponibilidad alojativa es menor, esto redunda en un menor índice de participantes por evento, experimentado un -12%.

El SCCB ha trabajado en varios ejes estratégicos como la transformación digital (webinars, ayudas, casos prácticos y participación en programas específicos con fondos provenientes Cámara España o UE) o la sostenibilidad en los espacios de reuniones y en las empresas (concienciar del compromiso con la sostenibilidad y protección del medio ambiente), además de potenciar las visitas de compradores internacionales y su contacto con empresas locales.

También con la promoción en destinos con nuevas rutas aéreas, como es el caso de Estambul, ciudad con la que se cuenta con un vuelo diario con Pegasus y que a partir de septiembre añadirá una frecuencia diaria con Turkish Airlines.

Entre las 42 acciones de marketing llevadas a cabo, 19 en destino y 23 nacionales e internacionales, resalta la asistencia a ferias especializadas como IMEX Frankfurt, Pure Meetings en París, MCE Events Club en Riga.

Otro punto a destacar entre las gestiones de este período se encuentra en las cualificadas visitas de grupos de familiarización de profesionales provenientes de Francia, Países Bajos, Alemania, China y España.

El apartado de comunicación ha resultado clave en la proyección y asistencia de los servicios del SCCB a socios y clientes con 82 convocatorias y newsletters específicas.