Sevilla cierra un buen mes de noviembre con 4.100 empleos más y 2.240 parados menos

Sevilla afrontó en septiembre su segunda temporada alta en el sector turístico animada por las buenas temperaturas y eso ha tenido un impacto directo en las cifras del paro. La provincia reduce en 2.240 las personas atendidas en los servicios públicos de empleo ... con respecto a octubre y deja la demanda total en143.845, un 1,53% menos con respecto al mes anterior y un 7,12% menos si se compara con el mismo periodo de hace un año, según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto de España, fue la tercera provincia con mayor descenso absoluto del paro, solo superada por Madrid (-3.903) y Barcelona (-2.749). Esa tendencia se refleja especialmente en las cifras de la afiliación a la Seguridad Social, con 4.112 cotizantes más (+0,49%) hasta un total de 846.225. La variación no es demasiado grande si se compara con el mes anterior, pero sí resulta significativa si se vuelve la vista a la situación de un año atrás: en doce meses se han creado casi 18.000 puestos de trabajo (17.809), lo que supone un 2,15%.

Por sectores, los servicios son los que han despuntado, especialmente por las contrataciones en el turismo, la educación, el comercio y la logística. Este ámbito ha logrado recortar su desempleo en 1.686 personas. También ha sido un buen mes laboral para la industria, donde las contrataciones han crecido con fuerza y han sacado del paro a 354 personas en la provincia, que son más de la mitad de lo que este sector ha reducido el paro en toda la región.

El campo también ha tenido una buena evolución, pero con cifras más moderadas, reduce el desempleo en 96 personas gracias a campañas como la aceituna, los frutos secos o los cítricos tempranos; mientras que la construcción ve crecer el número de demandantes por primera vez desde principios de verano, lo hace en 63 personas.

En en análisis por sexos, las mujeres vuelven a ser mucho más numerosas, en una proporción casi de uno a tres. Sin embargo, esa diferencia se da en edades más elevadas, pues entre los menores de 25 años, el desempleo afecta por igual a hombres y a mujeres, con casi 13.000 demandantes de esa franja en la provincia.

Contratos

Respecto a la contratación, Sevilla sigue la tendencia nacional con un descenso significativo en el número de contratos con respecto a octubre del 14%, una tendencia común tras un periodo de temporada alta o por el final de las campañas agrícolas. Los indefinidos cayeron tanto en el mes de noviembre (-17,18% respecto a octubre) como en la comparación interanual (-5,42% respecto a noviembre de 2024), mientras que los temporales subieron un 5,23%.

Los contratos registrados a personas extranjeras en la provincia fueron de 10.172 en noviembre de 2025. Disminuyeron en 1.070 contratos (-9,52%) respecto al mes anterior; no obstante, experimentaron un notable incremento interanual de 1.237 contratos (+13,84%) respecto a noviembre de 2024, lo que responde a una fuerte demanda de la mano de obra foránea.