Sevilla será la capital mundial del hidrógeno verde en marzo de 2026

Moeve y la Asociación Española del Hidrógeno organizan la gran cita del sector en la ciudad

Moeve iniciará la construcción del Valle del Hidrógeno Verde en Huelva antes de que termine el año

Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno Verde
La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) une fuerzas con Moeve para impulsar el European Hydrogen Energy Conference 2026 (EHEC), que se celebrará en Sevilla del 11 al 13 de marzo de 2026. La compañía energética se suma como patrocinador Main Exclusive, muestra de su ... compromiso con el hidrógeno verde y su apuesta estratégica por la transición y autonomía energéticas en España y Europa.

