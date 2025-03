Las ventas de coches han bajado un 34% en Sevilla entre enero y noviembre

La segunda ola de la pandemia y la grave crisis económica y social asociada está profundizando la caída de las ventas de vehículos en todos los mercados, según los últimos datos facilitados por las tres asociaciones que representan a fabricantes, comercializadores y distribuidores del sector en España, Anfac, Faconauto y Ganvam, respectivamente.

Los «números rojos» se han mantenido en todos los segmentos y canales de venta de vehículos en noviembre y también en el balance de los nueve primeros meses del año.

El undécimo mes de 2020 se ha cerrado con una caída de las matriculaciones de turismos y todoterrenos del 18,7% a escala nacional, con un total de 75.708 unidades. En el acumulado del año, se han comercializado 745.369 unidades, un 35,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En Sevilla los datos de la evolución del mercado automovilístico han sido aún peores que el promedio nacional en el mes de noviembre, con una caída de las matriculaciones de más del 33% y un total de 1.746 unidades comercializadas por todas las marcas. La evolución desde enero refleja un descenso en las ventas del 34,4% en la provincia (un punto por debajo del promedio de España), que no llegan a las 20.000 unidades vendidas (solo han sido 18.277 nuevas matrículas).

En el conjunto de Andalucía, en lo que va de año se han matriculado 79.177 turismos, el 9,9% de todo el mercado nacional, lo que representa un descenso del 35,5%.

El mayor impacto de la crisis en el mercado automovilístico se está produciendo en l a provincia de Málaga , donde las ventas de coches han bajado un 41,8% entre enero y noviembre. En todas las provincias andaluzas el mercado ha caído más de un 32%, excepto en Almería (-29,5%).

Subida del impuesto de matriculación

Ante estas cifras, las tres asociaciones del sector han expresado , en un comunicado conjunto, su «gran preocupación por la mala situación en la que se encuentran el mercado de vehículos en el último año» , con una caída acumulada hasta noviembre de las matriculaciones del 35%. «La salida de esta situación, fruto de la evolución de la pandemia y de la crisis económica asociada, se dificultará a partir de enero de 2021 por la subida del Impuesto de Matriculación.

En este sentido, Anfac, Faconauto y Ganvam señalan que la mitad de los vehículos que se vendan en 2021 verán incrementada su tributación en el momento de la compra por la entrada en funcionamiento de la normativa europea WLTP, que supone una nueva manera de medir las emisiones de CO2 y que impacta por tanto en el impuesto de Matriculación, que se paga en función de estas emisiones.

« La norma europea no busca incrementar la fiscalidad sino medir mejor las emisiones de los vehículos, pero en España, sí implica una subida del impuesto de los vehículos del 5%. Este efecto no se da en todos los países europeos, que no siempre tienen impuesto de matriculación, pero, en aquellos donde sí ocurriría, como Francia y Portugal, se han aprobado modificaciones del impuesto para que el WLTP funcione sin subir los impuestos», subrayan.

Ls empresarios advierten de que este incremento medio del precio del 5% «supondrá, en un entorno tan malo de venta de vehículos, un empeoramiento de la situación del sector, dificultando aún más la salida de la crisis y con el impacto consecuente tanto en el empleo como en la economía del país y en la cadena de valor de la automoción».