A las puertas de una oficina de Empleo en Sevilla: El colapso del SEPE castiga a los parados del Covid

Las citas presenciales para sellar el paro o tramitar el papeleo de los ERTE y los subsidios están rifadas. La burocracia telemática es la nueva ventanilla a la que tienen que llamar los desempleados y confiar en que alguien esté detrás de su click ... y reciba el mensaje, la solicitud, el certificado digital. Muchos no se fían, no tienen internet o se quedan frustrados cuando el ordenador responde con el mensaje «no se dan citas actualmente».

A las puertas de la oficina de la calle Febo de Sevilla, que comparten el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se congregan grupos de personas desempleadas o en ERTE que quieren resolver dudas y asegurarse de que su expediente va bien. Los cinco funcionarios salen por turnos a atenderles a pide de calle . No hay citas presenciales .

La mayoría acude para comprobar que su ayuda, su subsidio de paro, su Ingreso Mínimo Vital están en marcha, aunque sea con retraso y lleven meses sin cobrar. Todos saben que hay colapso en el SEPE , que es el organismo pagador . Aunque se han aprobado refuerzos, los medios con los que cuentan son «prehistóricos» al lado de los que tienen, por ejemplo, los técnicos de Hacienda, según han denunciado los empleados públicos de este servicio.

Los funcionarios de la calle Febo resuelven con mucho tacto y paciencia las dudas de cada uno , entregan impresos y ayudan a hacer las gestiones desde el móvil. Madres jóvenes con carritos de bebés , hombres que peinan canas en bicicleta, jóvenes, incluso un convicto que ha pasado cuatro meses en la cárcel llaman a la puerta del SEPE esta mañana. Hay intercambio de experiencias y algunos se animan a hablar y a fotografiarse para ABC.

Fernando Álvarez Carrasco vive en la barriada del Carmen del Tardón ABC

Fernando Álvarez, cocinero

«Iba a jubilarme en Casa Manolo, pero la vida nos ha dado este palo»

Fernando Álvarez Carrasco, 62 años, es uno de los cocineros del Bar Manolo de Triana que se han ido al paro tras el cierre de este establecimiento emblemático de la calle San Jorge de Triana , pegado al mercado de abastos y al Altozano. «La empresa cerró el 16 de noviembre y todavía no me han pagado nada de paro. Me van a tener que pagar dos meses y medio de retraso», relata.

Siete años de cocinero en el Manolo, junto a otros seis compañeros de cocina más ocho camareros que han perdido su empleo. «La empresa me había dicho que no me peocupara, que me iba a jubilar allí, pero mira lo que ha pasado. Con el Covid nos hemos ido al garete todos. Es una lástima. Lo malo es que tengo 62 años. Yo quiero seguir trabajando, me encuentro en forma. Lo que quiero es que se levante el país, que por lo menos trabaje la juventud. Esto nos tiene a todos frenados. La vida nos ha dado este palo», se lamenta este vecino de la barriada del Carmen del Tardón.

Al terminar 2020, en las oficinas del SAE de toda Andalucía constaban 1.737.807 demandantes de empleo. Son casi un millón más que antes de la pandemia. La mayoría de estas personas, 969.437, están registradas como parados; otros 66.740 son trabajadores eventuales agrarios subsidiados, que solo tiene empleo durante campañas específicas; y 39.371 son demandantes no ocupados.

Elena quiere pasar de pinchar música a pinchar vacunas ABC

Elena Lázaro,disc-jockey y técnico de laboratorio

«El Covid puede darme una oportunidad»

Elena Lázaro trabajaba en el ocio nocturno como disc-jockey (DJ) hasta que la pandemia puso fin a la fiesta. «En verano pude ir a la playa a pinchar pero a mitad de agosto prohibieron la música en los chiringuitos de Cádiz donde yo estaba y desde entonces estoy sin trabajar». Elena, de 42 años, cuenta su peripecia durante el Covid con la esperanza de darle un giro laboral de 180 grados a su vida. Su caso es el de muchos trabajadores andaluces con empleos precarios vinculados al turismo.

«Trabajaba días sueltos, sin seguridad social, muchas veces en negro . Lo que pasa es que yo estudié para técnico de laboratorio y sé hacer PCR» , sonríe. «Pinchaba discos los fines de semana y estudiaba entre semana. Cuando saqué el título enconcré trabajo con la música, me gustó y descarté seguir el otro camino. Ahora vengo a ver si el Covid me da una nueva oportunidad para retomar mi profesión», explica esta sevillana del barrio de Los Remedios.

Como la de Fátima, hay otras ocupaciones especialmente castigadas por la crisis. Según datos del Observatorio Argos que facilita la consejería de Empleo, los trabajadores andaluces de puestos elementales y los de servicios de restauración y vendores son los que han sufrido un aumento mayor del desempleo y representan las mayores bolsas de parados: 304.089 y 269.588, respectivamente.

Luis Romero ha tenido su último empleo en la estación de esquí aragonesa de Formigal ABC

Luis Romero, camarero

«No hay manera de contactar con el SEPE»

Un anorak celeste con publicidad de la estación de esquí de Astún es una buena indumentaria para un día gélido de enero incluso en Sevilla. Luis Romero, sevillano de 30 años, acude en moto a resolver dudas sobre el paro a la oficina de Empleo. «¿Los días de ERTE computan como cotizados? ¿A cuánto paro tengo derecho?»

Una funcionaria de la oficina de empleo escucha atentamente su historia y consulta el móvil de Luis para comprobar su expediente. «No hay manera de contactar con el SEPE», se queja. Luis es empleado de hostelería. «Trabajo de camarero, cocinero, en la nieve y en la playa, de lo que sale» . Su vida laboral cambia de geogragfía según la estación. Su último trabajo, dos años en Formigal, Aragón. «La estación de esquí solo abrió en octubre esta temporada. Desde entonces estoy en paro», comenta.

Mariana Moise nació en Rumanía hace 55 años ABC

Mariana Moise, empleada doméstica

«No nos contratan por miedo al contagio»

Vivió la dictadura comunista de Ceausescu en Bucarest , donde trabajaba de marroquinera. Emigró primero a Italia y desde allí se vino a España, donde reside desde hace 16 años. «He trabajado como empleada de hogar por horas durante una década, la mitad de este tiempo sin contrato», relata. Mariana Moise, rumana, de 55 años, vive en un piso compartido de Triana. En los últimos tiempos ha trabajado con un contrato de limpiadora en una comunidad de vecinos pero ahora se ha quedado sin empleo.

«Cobro 225 euros al mes y pago 200 de alquiler . Antes del Covid me llamaban familias para trabajar como empleada de hogar, pero tienen niños y ahora les da miedo el contagio y la enfermedad y no me llaman. Tenía trabajos por horas y lo he perdido todo», se lamenta.

Se ha presentado esta mañana en la oficina del SEPE para tramitar una demanda de empleo pero la remiten a una cita telefónica. También solicitó hace medio año el Ingreso Mínimo Vital . «Tengo Tarjeta de residencia y estoy dentro de los requisitos que se piden», subraya.

Mariana no tiene familia y se define como una mujer muy independiente. «Yo trabajaba en mi país como marroquinera . Me han dicho que podría buscar trabajo en Ubrique. También tengo una oferta laboral de una pensión en Alemania, pero no quiero irme porque me gusta mucho Sevilla, me he enamorado de esta ciudad. Yo en mi país ya soy ya una extranjera».

Antonio Martínez, a las puertas de la oficina de Empleo ABC

Antonio Martínez, guarda

«Iba a trabajar en una caseta de la Feria»

Antonio Martínez, 37 años había empezado a trabajar en una empresa de seguridad poco antes de que llegara la pandemia. «Me quedé parado por culpa del Covid . Mi empresa hizo un ERTE, empezó a echar gente y me tocó salir a mí porque llevaba solo tres meses», explica. Su mujer y su bebé de dos meses lo acompañan a las puertas de la oficina de Empleo.

« Vengo a pedir la cartilla de paro . He estado en varias empresas de seguridad y tengo ya casi 15 años de experiencia como guarda.También he trabajado de peón de albañil, carretillero y reponedor». La crisis del coronavirus ha frustrado una de sus ilusiones: «En la Feria de 2020 iba a entrar con Prosegur a trabajar en una caseta de vigilanlante. No hubo farolillos y me quedé parado. Tengo un chiquillo de dos meses y vivo en en un alquiler social solo con el paro», se lamenta, sin perder la esperanza de que pronto cambie la racha.