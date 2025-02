El presidente de Abenewco1: «Si la SEPI no rescata a Abengoa antes del 19 de junio iría a liquidación»

La multinacional Abengoa, fundada en Sevilla en 1941 por el ingeniero Javier Benjumea Puigcerver , vive unas semanas de infarto a la espera de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Gobierno central, decida si la rescata con un préstamo de ... 249 millones de euros. La cuenta atrás ha comenzado para Abenewco1, la filial operativa del grupo. Su presidente, Juan Pablo López-Bravo, advierte de que si antes del 19 de junio, fecha de los comicios andaluces, no se aprueba la ayuda para Abengoa no habrá tiempo para preparar toda la documentación del plan de reestructuración de la compañía antes del 30 de junio, cuando finaliza la moratoria concursal. "Estamos contra las cuerdas", admite el presidente, que advierte que están en juego 11.000 empleos directos y miles de puestos de trabajo indirecto.

Cuando fue presidente de la matriz de Abengoa y posteriormente al frente de Abenewco1, la filial que concentra el negocio del grupo, no ha concedido entrevistas, n0 ha respondido a las acusaciones de los minoritarios contra su gestión ni criticado el silencio de la SEPI. ¿Qué le ha hecho cambiar de parecer?

Ha llegado el momento de hablar porque estamos en un momento crítico, quedan pocos días para que se pueda rescatar la compañía y necesitamos que la SEPI se pronuncie antes del 19-J, fecha de las elecciones andaluzas, porque de lo contrario no habrá tiempo material para preparar toda la documentación necesaria antes del 1 de julio para la reestructuración financiera de la compañía, evitando así su concurso de acreedores. La deuda que sería condonada o convertida en acciones del grupo suma casi 3.000 millones, lo que que exige a movilizar a cientos de acreedores de todo el mundo para que firmen el consentimiento y eso es algo que no se hace en dos días. Esto es un mensaje a todas las partes implicadas: el mercado, nuestros clientes, acreedores financieros y comerciales, la SEPI, el Gobierno central y los trabajadores de la empresa, que son la esencia de la compañía.

¿Cuál es la situación real de Abengoa?

Abengoa está en un punto de no retorno porque el 1 de julio se acabará la moratoria concursal y ya sabemos que hay acreedores con la demanda preparada para presentarla ese día, porque nos lo han dicho. Cuando Gonzalo Urquijo dimitió el 8 de enero de 2021 como presidente de Abenewco1 nos dijo literalmente: ¡No llegáis a fin de mes! Ha pasado año y medio y aquí seguimos aguantando con sufrimiento. Ha habido una labor extraordinaria por parte de la compañía y sus empleados, seguimos contratando sin avales ni financiación, mejorando márgenes. Hemos acabamos de hacer la recepción provisional de la mayor desaladora de África en Agadir y de la primera fase de la mayor desaladora del mundo en Taweelah (Abu Dabi). Esta compañía sigue adelante a pesar de todas las dificultades y, si culmina la ayuda de SEPI, vamos a duplicar las ventas en dos años.

Se ha hablado mucho sobre la deuda total del grupo. ¿Es de 6.000 millones de euros como se ha dicho una y otra vez?

Es menor. Está en torno a los 4.900 millones de euros, de los cuales 3.737 millones son de Abenewco 1 y su perímetro.

¿Cuántos trabajadores tiene actualmente el grupo?

Actualmente 11.000, de los que 2.500 son empleos directos en Sevilla, pero sólo en la capital andaluza generamos otros 5.000 empleos indirectos. La liquidación de Abengoa afectaría sólo en Sevilla a más de 8.000 trabajadores.

¿Se ha producido una descapitalización de personal tras el goteo de personas que han ido dejando la empresa en los últimos años?

La situación que actualmente tenemos hace que muchos trabajadores se sientan vulnerables. Tenemos a muchos matrimonios trabajando con nosotros y ante una posible desastre, algunos han decidido que uno de los dos salga de la compañía para proteger el patrimonio de la familia. Pero la compañía sigue teniendo materia gris, cerrando contratos para hacer plantas, operándolas... seguimos vivos, aunque a base de trabajar mucho porque hay departamentos que se han quedado a la mitad. Sólo el área de asesoría jurídica tenía casi cien personas y quedan once personas.

López-Bravo fue presidente de la matriz de Abengoa desde noviembre de 2020 hasta octubre de 2021, aunque ha continuado siendo presidente de la filial Abenewco1 Rocío Ruz

¿Finalmente se presentarán acciones judiciales contra algunos trabajadores que se fueron a Lantania?

Es un tema delicado. Hemos detectado fuga de información pero aún estamos estudiando si ponemos los hechos en manos de la Justicia. Ahora, nuestro objetivo es salvaguardar la compañía y en su momento tomaremos las decisiones oportunas sobre ese tema.

¿Tiene el grupo Abengoa liquidez suficiente para seguir pagando a su plantilla?

Hemos pagado todas las nóminas pero ya estamos en los huesos y sin ayuda de la SEPI no podemos seguir adelante.

Abengoa lleva más de un año esperando a que la SEPI decida si la rescata. ¿Cuáles son las razones por las que cree que no ha resuelto aún la solicitud de Abengoa?

Abengoa ha entregado a la SEPI toda la documentación que le ha requerido, en algunos casos por duplicado y triplicado, con explicaciones de todo tipo para que no haya duda técnica sobre la viabilidad y elegibilidad de la empresa. Nosotros entregamos todo el expediente a SEPI y a mitad de camino ocurrió el tema de Plus Ultra, se cambiaron todos los procesos de ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de modo que son asesores externos los que validan la operación para que ningún político pueda meter mano. Todo eso alarga mucho el proceso. El problema es que desde entonces ha transcurrido tanto tiempo que Abenewco1 dejó de ser elegible porque tiene deudas con la Hacienda y la Seguridad Social. Abenewco no sería beneficiaria pero será garante pignorativo de las seis empresas que recibirirían el préstamo participativo y ordinario por 249 millones de euros.

¿Piensa que hay miedo por parte de SEPI a conceder una ayuda a Abengoa después de lo de Plus Ultra?

Es un expediente complicado porque hay seis empresas beneficiarias, cuando lo normal es que haya una. Es el único expediente que tiene un inversor que va a poner 200 millones de euros, como es el fondo TerraMar. Aunque la verdad es que eso debería ayudar, más que complicar. Todo eso está haciendo que sean extremadamente prudentes, absolutamente escrupulosos, con el expediente de Abengoa. Están analizando cada coma si está en el sitio correcto para que nadie pueda decirles nada. Espero que saquen un informe inmaculado porque los asesores externos han dicho que sí al rescate.

«Si desaparece Abengoa se perdería miles de empleos, la mejor compañía de tecnología de agua y energía del mundo, y un referente en Andalucía»

Asesores externos de Abengo han expresado sus dudas sobre la posibilidad de que pueda devolver el dinero prestado por la SEPI porque tiene mil millones de euros contingentes entre litigios y avales.

Nosotros no hemos visto esos informos. Es verdad que hay mil millones de euros contingentes, pero es que 600 son de la matriz, no de Abenewco1. Y dentro de los 400 millones restantes se ha incluido las reclamaciones de clientes a los que nosotros habíamos hecho requerimientos previos de cantidades y ellos, para negociar, han pedido la devolución de proyectos ya ejecutados. Con el actual plan de viabilidad, Abengoa estaría en condiciones de devolver a SEPI los préstamos y eliminar la deuda comercial y financiera.

Sin embargo, Abengoa perdió el laudo en su reclamación de mil millones de euros al Reino de España por el hachazo a las renovables.

Ese caso no se perdió, sino que el tribunal decidió que no era competente. Podríamos recurrir en Holanda pero los letrados no lo han recomendado porque dicen que es muy improbable que tengamos un resultado positivo.

Mario Pestaña, director de la Asesoría Jurídica de Abengoa, junto a Juan Pablo López-Bravo, en la sede de la compañía, en Sevilla Rocío Ruz

¿Cómo aparece TerraMar en la operación de rescate de Abengoa?

En 2019, con Gonzalo Urquijo de presidente, TerraMar hizo una 'due diligence» de Abengoa para entrar como acreedor financiero, pero el plan Vellocino llevaba una línea distinta y al final no se contó con ese fondo. En 2021, cuando decae el plan Vellocino el fondo vuelve a contactar con Abengoa para entrar en una operación de financiación y de capital más acorde con las necesidades de la compañía y la operación de ayuda del Fondo de Apoyo a la solvencia de Empresas Estratégicas de SEPI.

En caso de que la SEPI apruebe el rescate, ¿están garantizados los 300 millones en avales por parte de entidades financieras y el CESCE, así como el apoyo de los acreedores a la condonación de deuda y conversión de otra parte en acciones?

Estamos en fase final, recabando consentimientos. Las entidades que estaban más reticentes a dar la ayuda no representan ni el 5% de los 300 millones de euros. Lo único que queda es que la SEPI diga antes del 19 de junio, fecha de las elecciones andaluzas, si va a ayudar a 8.000 personas que en Andalucía se pueden quedar en la calle el 1 de julio. Si la SEPI nos ayuda, ponemos en marcha la reestructuración financiera, pero si no lo hace, tenemos que proteger 11.000 puestos de trabajo a través de la solicitud de concursos de acreedores porque como nos pidan el concurso necesario, el 1 de julio la compañía explota, desaparece.

Este sería el tercer rescate de Abengoa en caso de aprobarse. En los dos anteriores se han condonado cantidades millonarias. La cuestión es si la empresa es viable con un tercer rescate.

Abengoa ha venido logrando el 3% de las contrataciones del mercado y, en este momento, en el que el grupo es líder en determinadas áreas, seguimos previendo que la empresa seguirá llevándose ese porcentaje de contratos y con eso cumplimos el plan de negocio. Abengoa seguirá siendo una ingeniería, que es el 'core' de la compañía, y por supuesto seguirá siendo epecista, es decir, constructora de parques fotovoltaicos y eólicos, desaladoras... sin olvidar las tecnologías de transmisiones ferroviarias, donde sigue siendo líder mundial. Por supuesto, seguirá apostando por el hidrógeno verde, de hecho llevamos 20 años de adelanto respecto a otras empresas.

¿Con qué deuda se quedaría Abengoa si finalmente la rescata la SEPI y TerraMar compra el 70% del capital de Abenewco1?

Con una deuda financiera corporativa neta de 599 millones de euros.

¿Qué participación tendrá la matriz en la futura Abenewco1?

La matriz tendrá cero participación. Como consecuencia de la firma del acuerdo de reestructuración y en ejecución de acuerdos de reestructuracion anteriores se produce la conversión de deuda y la ampliación de capital que da entrada a TerraMar. De esa manera, se rompe el grupo del que es matriz Abengoa, de modo que únicamente serán accionistas de Abenewco1 el fondo TerraMar (70%) y el 30% restante estaría en manos de acreedores como Santander, KKR, BluMountain, Signature, Goldman Sachs, Melgart y otros menores.

Usted seguiría al frente de Abenewco1 si TerraMar compra?

Eso es una decisión del accionista. Hasta ahora no se ha manifestado en un sentido ni en otro. Es más, es que no he hablado de ese tema con Joshua Phillips, el CEO del fondo TerraMar.

Se ha llegado a decir que el fondo TerraMar pagará un bono a directivos de Abengoa si finalmente entra en su capital.

Eso no sólo es falso, sino que sería ilegal porque se trataría de un delito de cohecho entre particulares.

El Gobierno central acusa a la Junta de que no haya rescate porque no quiso darle 20 millones de euros. Parece una cantidad pequeña para paralizar un rescate millonario como éste. ¿Abengoa ha sido usada como arma arrojadiza entre el PSOE y PP?

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado año por unanimidad el rescate de Abengoa. Nosotros intentamos que la Junta de Andalucía diera los 20 millones de euros pero nos dijo que no tenía un instrumento para darlos. La Generalitat valenciana o la catalana tienen institutos de finanzas para dar apoyo a las empresas, pero la Junta no tiene esos instrumentos. La Junta sí podría haber aprobado un decreto ley para esa ayuda pero no lo hizo. Después de eso, el Santander dijo que ponía el aval por esos 20 millones, pero el ICO no lo permitió. ¿Por qué no lo permitieron? No lo sé porque entonces yo no estaba de presidente de Abengoa.

«Clemente Fernández, presidente de la matriz, critica la operación porque TerraMar es un fondo extranjero pero es que él propuso que los Amodio compraran Abengoa, que son mexicanos»

La Junta no aprobó la ayuda alegando que había exdirectivos de gobiernos socialistas imputados por dar ayudas millonarias a empresas sin seguir los trámites legales.

Es verdad que cuando estaba el plan acordado salió el caso Isofotón en julio de 2020 y entonces la Junta dijo que podría tener una posible responsabilidad futura. Yo dije a la Junta que si todo el arco parlamentario andaluz dio apoyo al rescate de Abengoa y el Gobierno apoyaba la operación a través del ICO y CESCE, ¿quién iba a poner una querella futura?

El 15 de junio acaba la validez de la oferta de TerraMar, el 30 de junio vence el plazo para que la SEPI adjudique los 10.000 millones del Fondo de Solvencia a las Empresas Estratégicas y ese mismo día finaliza la moratoria concursal. ¿Existe el riesgo de que el grupo Abengoa vaya a liquidación si no se aprueba el rescate?

Abengoa está contra las cuerdas y hay un riesgo real de ir a liquidación si no llega a tiempo la ayuda de la SEPI y dijo a tiempo porque si la aprueba el 21 no nos daría tiempo hasta el 28 de junio, fecha del último consejo de ministros antes del fin de la moratoria concursal, a preparar toda la documentación para la reestructuración financieral.

¿Qué perdería España y su economía si Abengoa desaparece?

Lo primero, miles de puestos de trabajo; lo segundo, la mejor compañía de tecnología de agua y energía del mundo, así como un líder en tecnologías verdes y de descarbonización; lo tercero, un referente en Andalucía de una gran empresa.

Clemente Fernández, presidente de la matriz, está enfrentado a usted. Le acusa de haber traicionado a los minoritarios que le auparon a la presidencia y de apoyar la compra de Abengoa por un fondo buitre que quiere despiezar la compañía ¿Están los minoritarios de Clemente Fernández boicoteando el rescate de Abengoa?

¿Un fondo buitre? Un fondo buitre no compromete el empleo, la inversión a largo plazo...Para empezar, es que si recibimos la ayuda, la SEPI no permite despedir ni despiezar la empresa. Además, el CEO de TerraMar, Joshua Phillips, ha dicho y ha puesto por escrito a la SEPI, al CESCE, al consejo de administración, a los trabajadores... que no va a despiezar la compañía y que la mantendrá íntegra porque cree en la sinergia de las tres áreas de negocio. Ese fondo ha asegurado que mantendrá el empleo y, si vamos bien, creará más puestos de trabajo. Por otra parte, ellos han estado refiriéndose a una empresa de California que se llama TerraMar para denunciar sus prácticas. Pues bien, la empresa a la que se refieren no tiene nada que ver con este fondo, basta fijarse en el número de identificación fiscal.

«Si la SEPI no nos ayuda tendremos que proteger los 11.000 empleos pidiendo el concurso voluntario porque como nos pidan el necesario, el 1 de julio la compañía explota, desaparece»

Clemente Fernández critica que el Estado ponga dinero en una empresa estratégica española para que finalmente se la quede un fondo estadounidense.

Él lleva año y medio diciendo que tiene ofertas para Abengoa pero la realidad es que sólo ha presentado una, la de los hermanos Amodio, que finalmente desistieron. Critica mucho a TerraMar porque es estadounidense, pero es los hermanos Amodio son mexicanos, aunque para Clemente parece que no son extranjeros. Por otra parte, el otro día ha estado en España el jeque de Qatar y le hemos hecho la ola porque ha comprometido una inversión de casi 5.000 millones en España. ¿Qué problema hay?

¿Hay alguna alternativa al rescate de la SEPI y la compra por TerraMar?

Abenewco1 sólo tiene un plan porque encima de la mesa no hay otro inversor. Nosotros sólo contemplamos a la SEPI y a TerraMar porque no hay otro plan. Me gustaría tener catorce ofertas y muchas españolas para elegir pero no es así. Abengoa ha llamado a todas las puertas y hablado con todos los grandes empresarios y empresas de este país pero decían que no estaban interesados en quedarse con toda la empresa, sino sólo con algunas divisiones, como la agua, concesiones o ingeniería. Aunque sea rescatada, Abengoa está envuelta en numerosos pleitos, ya sea por los primeros rescates, falsedad documental, las cuentas del AVE a la Meca... La imagen de Abengoa registrada por la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional salió en todos los informativos. Se anuncian incluso más querellas contra los actuales directivos. ¿Qué salida ve a todo este embrollo judicial?

Esos litigios no tienen repercusión en Abenewco1. Ahora se anuncian nuevas querellas por accionistas que están buscando unirse a un bufete catalán poniendo 332,75 euros cada uno para demandar a la compañía porque supuestamente hemos hecho algo ilegal... pero esas demandas no han llegado. Yo puedo decir que todas mis decisiones en Abengoa han ido precedidas por un informe jurídico para tener garantía de que eran las decisiones correctas.

