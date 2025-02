La vicepresidenta de Grupo Cosentino: «Este año ya crecemos a doble dígito y hemos creado 600 empleos»

Pilar Martínez-Cosentino Alfonso (Macael, Almería, 42 años) es licenciada en Derecho y Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade) en Madrid y MBA del Instituto de Empresa. Tras finalizar sus estudios trabajó en KPMG hasta que en diciembre de 2003 ... se incorporó a la empresa familiar, primero en el área legal y luego en la dirección de Planificación estratégica. Casada y madre de tres hijos, desde 2015 es vicepresidenta ejecutiva de Grupo Cosentino. Actualmente está muy centrada en la gestión del talento y los recursos humanos, área clave de la multinacional andaluza, que ha superado los 5.300 trabajadores durante la pandemia.

—¿Qué recuerda de sus primeros años en Macael?

—Mis primeros recuerdos de infancia son los sábados que mi padre nos montaba a mi hermano Eduardo y a mí en un coche todoterreno que tenía y nos íbamos a ver la canteras. No era todavía un momento en que las cosas fueran especialmente bien, pero él hacía que lo viviéramos como una aventura y con la ilusión de hacer algo distinto. Y yo creo que eso nos ha marcado para el resto de nuestra vida y es el origen de nuestra vinculación con el proyecto de Cosentino.

—Tiene su oficina en Cantoria, Almería, donde está el corazón de la empresa. ¿Viaja mucho?

Antes de la pandemia viajaba mucho, como una semana al mes, sobre todo a Estados unidos, que representa más del 50% de nuestras ventas, y también por Europa, dependiendo de las necesidades del momento. Desde luego, trabajar en una empresa multinacional y global implica moverse, pero esta crisis sanitaria nos ha traído el reto de gestionar a través de una pantalla, en un momento en que además es imprescindible la cercanía, la comunicación, la empatía con los compañeros y con los clientes. Hemos intentado estar cerca a pesar de la distancia y demostrar que se puede gestionar de manera diferente y haciendo las cosas bien.

—¿Cómo lleva trabajar codo con codo con su padre?

—Tengo la suerte de trabajar cerca de mi padre y es un lujo porque aprendo cada día. Él nos ha enseñado algo que marca mucho la cultura de Cosentino, y es que esto no va solo de saber, sino que va también de sentir, de involucrarte, de poner el alma en lo que haces. Eso es lo que nos transmite y es lo que tratamos de llevar a todos los mercados donde estamos. También hemos ido aprendiendo la importancia de la comunicación, de hablar, de escucharnos, de intercambiar ideas y visiones, no solo entre nosotros, sino con los compañeros, para tomar las mejores decisiones.

—¿Cómo ha soportado la empresa la crisis de la pandemia?

—A pesar de los momentos tan dramáticos que hemos vivido todos y de la incertidumbre que se ha generado durante estos meses, en Cosentino no hemos parado nuestra actividad y hemos seguido dando servicio y estando cerca de los clientes. La verdad es que ha sido espectacular como nuestro equipo se puso la camiseta y ha dado lo mejor de sí mismo. De hecho yo creo que este periodo ha sido muy rico en ideas e iniciativas, en buscar cómo podríamos hacerlo mejor. Y el resultado ha sido que, junto con el hecho de que nuestro sector tampoco se ha visto excesivamente impactado, hemos cerrado un buen 2020 y los primeros meses de este primer semestre de 2021 están siendo también muy positivos.

—¿Qué objetivos tiene la compañía a corto y medio plazo en cuanto a mercados y crecimiento?

—Estamos creciendo y prevemos seguir con esta tendencia en los próximos años. Y lo queremos hacer a través de la diversificación, creciendo en más mercados, en más canales y en más aplicaciones, pero además queremos que sea un crecimiento sostenible. Ponemos más el acento en el cómo que en el cuánto. Va a ser un crecimiento muy soportado por la digitalización, la innovación, los productos sostenibles y con una base en el talento y en las personas.

—¿En qué nuevos mercados quiere entrar Cosentino y qué tasa de crecimiento prevé para este año?

—En el año 2020 facturamos 1.070 millones de euros y, prácticamente, hemos repetido ventas respecto a 2019. Y en estos primeros meses de 2021 estamos creciendo a doble dígito. El repunte esta siendo importante. Seguiremos apostando por Estados Unidos, que es un mercado clave, pero también por Europa occidental, que está teniendo un desempeño excelente. Estamos además reinventando nuestro proyecto en Asia Pacífico y también pensamos que es una apuesta de futuro que nos va a dar muchas alegrías.

—Usted está muy centrada ahora en los recursos humanos. ¿Cómo se gestiona una plantilla de miles de personas en todo el mundo?

—Para Cosentino las personas son la clave. Me gusta decir que el proceso de atracción y elección de talento es uno de los más estratégicos que tenemos en la empresa porque contar con las personas adecuadas determina luego el éxito de los proyectos. Creo que nosotros ofrecemos un proyecto muy singular, que implica internacionalización, innovación, digitalización, apuesta por la sostenibilidad, y a cambio lo que pedimos son personas que tengan conocimiento pero sobre todo que tengan la actitud adecuada, que sea gente flexible, que trabaje en equipo con visión global y esté dispuesta a reinventarse de forma continua, porque así entendemos la manera de hacer las cosas. La diversidad en Cosentino es una realidad por las diferentes culturas con las que trabajamos. Tratamos de adaptarnos a las particularidades de los diferentes mercados pero manteniendo nuestra esencia. Estamos en más de 40 países con presencia propia y la plantilla es muy internacional. Somos ya 5.300 personas en el grupo y hemos creado 600 nuevos empleos desde septiembre pasado, la mayoría en Almería.

—La empresa tiene su cuna en la comarca de Macael y allí mantiene su sede y tiene un nuevo proyecto de ampliación. ¿En qué se traduce el influjo de Cosentino en Almería?, ¿os arropa la comarca del mármol?

—La verdad es que nos sentimos queridos en nuestra tierra. Nosotros defendemos un concepto de empresa responsable, que tiene que ir mucho más allá y ser un elemento tractor de la sociedad allá donde estemos. Eso es lo que intentamos hacer, contribuir a una sociedad mejor, no solo con la generación de empleo. Es una alegría ver que desde el mes de septiembre hasta aquí hemos creado 600 puestos de trabajo en el Parque Industrial de Grupo Cosentino en Cantoria donde trabajamos unas 2.800 personas. Apostamos también para que haya más formación profesional y los jóvenes tengan un futuro e implicándonos en acciones culturales y mediombientales que ayuden a tener ese mundo mejor al que todos aspiramos.

— ¿Qué cree que debe hacer Andalucía para dar el salto económico y salir del atraso?

—A mí me gusta trasladar una visión positiva y optimista de Andalucía. Por supuesto tenemos una riqueza patrimonial y cultural y un clima espectaculares, pero ya hoy Andalucía es mucho más. También es innovación, es puntera en muchos sectores y tiene mucho talento. Creo que debemos apalancarnos en los aspectos positivos aunque, por supuesto, hay mucho que hacer y mejorar. Si tuviera que elegir una cuestión a la que yo le daría prioridad absoluta sin duda para mí es la educación. Mejorar la educación es el aspecto más estratégico que tenemos como sociedad y ahí tenemos por poner todos los esfuerzos. Educación en idiomas, habilidades y adaptada a la realidad de hoy. Creo que es muy positivo todo el empuje que se está dando a la Formación Profesional dual. Nosotros ya tenemos tres ciclos en nuestro polígono de FP dual y me alegra decir que nos han concedido dos más. Creo que esto es una vía para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes. También colaborar mucho más entre lo público y lo privado me parece esencial y, sobre todo, tener la autoestima alta, creer en nosotros mismos, que Andalucía tiene mucho que decir.

-Es casi la única andaluza en el 'top 100' de mujeres líderes en España en el ranking de la plataforma Mujeres&cia. ¿No le parece pobre la representación?

-Para mí es un honor estar en ese ranking porque hay mujeres verdaderamente brillantes. Estoy muy agradecida por las muestras de cariño y por lo que significa, que es también un reconocimiento a la labor de Cosentino. Estoy de acuerdo en que tenemos que ser más. Tenemos el talento y de lo que se trata es de dar más visibilidad, dar un paso adelante y creer que podemos hacer cosas verdaderamente positivas y ser ejemplo para las nuevas generaciones; que sepan que los límites se los pone uno y que esto va de trabajar, de esfuerzo, sacrificio y también de disfrutar del camino.