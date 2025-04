El paro sube en Sevilla en 1.888 personas tras siete meses de descensos

¿Por qué sube el paro y aumentan los afiliados?

En el mes de octubre, Andalucía registró 8.600 parados más, mientras que la afiliación a la Seguridad Social también aumentó, al subir una media de 36.376 cotizantes. Que ambos ambos indicadores (paro y empleo) crezcan al mismo tiempo puede resultar confuso. Los expertos aclaran que las dos estadísticas están relacionadas pero no de manera directa. El aumento del paro puede deberse a múltiples razones: porque algunas personas ocupadas pierdan su empleo y se den de alta en el paro; porque personas antes registradas en los Servicios de Empleo renueven su situación de parados volviendo a entrar en las listas del paro; o porque personas que antes no trabajaban ni buscaban empleo cambien de opinión y se registren en busca de una oportunidad laboral. En el primero de los casos (una persona que pierde su empleo y se apunta al paro) un aumento del paro sí supone una bajada de la afiliación, ya que la Seguridad Social pierde un cotizante. Pero en los otros dos casos el aumento del paro no supone una variación de la afiliación.

El aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social se produce cuando el número de personas que no estando ocupadas en el mes anterior pasan a estar ocupadas, bien por cuenta ajena, o por cuenta propia (autónomos), es mayor al número de personas que estando ocupadas en el mes anterior dejan de cotizar en este.

Y octubre es un mes propicio para que todos aquellos que no han renovado su condición de parados en verano, bien por tomarse vacaciones o bien por considerar que la temporada veraniega es poco propicia para que muchas empresas no relacionadas con el sector turístico contraten. Estos individuos que ingresan en el paro dejarían de ser inactivos para ser parados, lo que aumentaría el paro registrado pero sin que esto suponga ningún cambio en el número de empleados, es decir, en la afiliación.