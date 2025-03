La normalidad llega con cuentagotas a las empresas andaluzas tras el paro de transportistas

A cuentagotas. Así es como dicen las empresas andaluzas que se está volviendo a la normalidad tras el paro de transportistas para reclamar al Gobierno central que le subvencione 0,60 céntimos el litro de gasoil. Hay empresas que han logrado sacar mercancía de las fábricas pero cuando han llegado al puerto de Málaga lo han encontrado cerrado, mientras que el de Algeciras no recibía mercancía, según las mismas fuentes.

No obstante, las informaciones son contradictorias sobre el efecto de esta protesta en su tercera semana. Mientras el presidente de la Asociación de Trabajadores de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, decía ayer que «de los 31.000 autónomos del transporte en Andalucía, 30.000 ya estaban con sus camiones o furgonetas trabajando», Manuel Amuedo, portavoz en Andalucía de la plataforma de transportistas, decía que la protesta continúa en Andalucía y condenaba cualquier acto violento de piquetes.

«Desde el acuerdo del viernes prácticamente la totalidad de autónomos o la inmensa mayoría de autónomos van a seguir trabajando», subrayó ayer Amor restando importancia a «determinados focos o piquetes» de Algeciras o La Carlota. Con todo, el presidente de ATA advirtió de que «la cadena de suministro tendrá completa normalidad a final de semana, hay mucho que transportar todavía».

Este martes, un piquete violento intentó evitar que un tráiler que transportaba hortalizas siguiera su marcha a su paso por Lebrija (Sevilla), cerca de la ITV y una gasolinera. El camionero extranjero que conducía el tráiler intentó evitar que lo parara, sufriendo daños leves en una mano y en su camión. La Guardia Civil, que está investigando los hechos, escoltó al camión desde hasta la A-4 a la altura de las Cabezas.

Los exportadores de aceite admitían ayer que «ha mejorado la situación y el paro ya no es tan salvaje como antes pero serán necesarios muchos días hasta que los puertos tengan una actividad normal porque están colapsados. El paro ha retrocedido pero sus efectos se mantienen en los puertos y en las navieras». Por su parte, los envasadores y refinadores de aceites comestibles de Andalucía indicaban ayer que aunque ya hay transportistas que están trabajando «encontrar ahora un camión cisterna para transportar aceite es imposible» .

De otro lado, la asociación de empresas exportadoras de aceituna de mesa (Asemesa) asegura, sin embargo, que «siguen en la misma situación. La diferencia con la situación de la semana pasada es mínima, aunque es verdad que hay algún contenedor o algún camión que han podido llegar, pero las principales empresas del sector siguen cerradas» ya sea porque no tienen insumos (envases, tapaderas, embalajes..., porque no pueden sacar la mercancía de sus plantas al no funcionar los transportes o porque no pueden seguir produciendo porque no tienen donde almacenar.

«Las navieras no te mandan contenedores porque no tiene disponibles . Sigue habiendo piquetes informativos que paran los transportes y la Guardia Civil te dice que está desbordada. Sólo funcionan convoyes organizados para la distribución», indica Asemesa.