Juan Krauel, subdirector de Banco Sabadell: «Las empresas más ecológicas tienen más facilidades de financiación»

Juan Krauel, subdirector general de Banco Sabadell, es también desde 2009 director Territorial Sur de la entidad bancaria, que engloba a Andalucía, Extremadura y Canarias, donde cuenta con más de 600.000 clientes, de los que 77% son particulares y el 23% restante, son ... empresas, negocios y autónomos. Este banco tiene en el Sur de España un volumen de negocio de 16.555 millones de euros y, a pesar de la pandemia, su inversión crediticia y sus recursos (depósitos y fondos) no han dejado de crecer.

La cotización de Sabadell ha crecido un 25% esta semana ¿Hay motivos para la tranquilidad tras el anuncio de la vacuna de Pfizer?

No sé si esa subida de la cotización está exclusivamente basada en la noticia de la posible vacuna de Pfizer porque el conjunto de la banca también ha reaccionado así, pero quiero pensar también que hay motivos para que la acción del Sabadell suba. En la presentación de resultados se dieron muchos mensajes de confianza para los accionistas por el nivel de capital, las medidas de eficiencia que se han tomado, las plusvalías, las previsiones de 2021 con senda de resultados positivo...

El volumen de negocio de Sabadell es hoy de 16.555 millones en Andalucía, Extremadura y Canarias. El Sabadell es el banco de las pymes. ¿Cómo ha impactado en su negocio la pandemia?

Aunque algunos analistas han criticado al banco precisamente que seamos una entidad para las pymes, para Banco Sabadell es una gran oportunidad. Tenemos clarísimo que ahora más que nunca es cuando hay que estar a su lado, acompañarlas y apoyarlas porque sabemos que ayudar a las empresas es ayudar a las familias y a la economía. Detrás de cada empresa, detrás de cada pequeño comercio o negocio, hay una familia, por lo que al final estamos ayudando a la economía del país.

¿Qué nuevos retos plantea al sector bancario la pandemia: el aumento de la morosidad, la digitalización...?

Durante la pandemia se estableció un plan para preservar la salud de los empleados y clientes, al tiempo que se garantizó la continuidad de la actividad como servicio esencial. Hemos tenido todas las oficinas abiertas. De todo ello hemos aprendido a trabajar de una forma más conectada y ágil, más colaborativa. Cosas como el teletrabajo han venido para quedarse y nos gustaría poder evaluarlo fuera de la pandemia, es decir, ver la mejor manera de desplegar este trabajo de forma definitiva. La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en la forma de relacionarse las empresas con sus empleados, y las empresas con sus clientes.

La inversión crediticia del Banco Sabadell ha crecido un 5,8%. ¿Se ha debido fundamentalmente a los créditos ICO?

La inversión crediticia ha sido de 7.350 millones de euros, 245 más respecto a diciembre de 2019, y 343 millones más respecto a septiembre pasado. Nuestro volumen de negocio está creciendo un 10% año a año.

¿Han aumentado los depósitos y fondos del Sabadell debido al miedo de las familias y personas a consumir?

Los recursos de la Territorial Sur son de 9.070 millones de euros, 286 millones más respecto a diciembre de 2019 y 744 millones más respecto a septiembre pasado. El miedo tiene su peso porque un incremento del 13% de los recursos no es normal. Ante la incertidumbre, las familias han tomado la decisión de no arriesgarse a no tener liquidez. Si hay menos consumo, se matriculan menos vehículos y hay un menor gasto en vivienda... esos saldos han permanecido depositados. Hay preocupación de las familias por los seguros y se nota en la demanda, lo que ha hecho que las primas crezcan un 20%; hay un gran auge de la banca online; las moratorias también han generado una carga de trabajo muy importante...todo ello ha generado un tráfico y una actividad enorme, con 100.000 operaciones solicitadas de más de 800 millones. Crece la inversión pero también los recursos porque ha habido una actividad frenética propiciada por la situación que hemos vivido, sobre todo en los aspectos de la inversión en los meses de abril y mayo. Eso ha hecho que a pesar del contexto, hayamos podido evolucionar de una manera tan llamativa.

¿Agotó el Bando Sabadell el cupo de créditos ICO que tenía asignado?

En la Territorial Sur tuvimos solicitudes de 9.400 operaciones por 800 millones. Abonadas están 8.600 operaciones por 700 millones.

¿Deben prorrogarse los créditos ICO, así como las carencias?

En mi opinión debería haber mecanismos de prórroga o renovación para poder ir adaptándonos al escenario que la situación sanitaria plantea. Desgraciadamente, esta crisis no se ha acabado. Yo estoy convencido de que habrá esa prórroga y también de los ERTE porque han evitado la destrucción de empleo.

Banco Sabadell ha captado 24.500 nuevos clientes ¿Cuántos están digitalizados?

De los 600.000 clientes de la Territorial Sur, el 61% son digitales. De los 24.500 clientes nuevos, el 73% son digitales. La operativa en el mostrador es el 20% de la que se hacía hace cuatro años. Es más que evidente que se ha producido un cambio de peso entre el negocio de oficina y el digital, escorándose hacia este último. La relación del banco con los clientes y, viceversa, se ha vuelto digital. Los canales remotos proporcionan la atención y servicio en más del 90% de las ocasiones. Para nosotros es muy importante saber cómo influye eso en la percepción que los clientes tienen de la marca. Ahora ya no nos valoran tanto por lo simpáticos o amables que somos, o por lo bonita que es la oficina, sino por la experiencia digital. Hay que cuidar mucho eso para garantizar que la experiencia del cliente sea tan buena como la que ha que venido recibiendo en las oficinas.

¿Con qué previsiones de crecimiento de la economía trabaja Banco Sabadell para 2021?

Nadie duda de que la caída del PIB será de dos dígitos, pero no decimos que hay una previsión de recuperación de más de 7% para 2021. Banco Sabadell es más conservador y trabaja con la cifra de crecimiento del 5% ó 5,5%, en 2021, aunque el escenario es tan cambiante.... Seguimos viviendo en una situación de mucha incertidumbre y hemos dado un paso atrás. Hay que aprovechar las oportunidades que traerá el fondo de recuperación de la Unión Europea para potenciar el crecimiento a partir de 2021. La crisis se acabará porque su origen no es coyuntural, sino sanitario, lo que hace prever que la recuperación será más rápida. El tipo de interés también ayuda y, por supuesto, el comportamiento extraordinario de los gobiernos y de las entidades financieras en cuanto a la inyección de liquidez.

¿Qué objetivos tiene el Banco para el año 2021?

Crecer en margen y actividad. Queremos incrementar los clientes de valor en banca personal, ser líderes en banca de empresa, no sólo captando nuevos clientes, sino incrementando cuota. Pretendemos también potenciar la figura especializada en el ámbito de la venta, como los seguros y la gestión de negocio internacional. Con la reducción del servicing habrá más tiempo para la gestión y queremos mejorar la eficiencia comercial asumiendo más clientes con las carteras de cada sector e impulsar las ventas centralizadas. La previsión de margen comercial al cierre del ejercicio es de 254 millones de euros y estamos barajando un crecimiento de cinco puntos porcentuales para 2021.

¿El fondo de recuperación para empresas supondrá también un incremento del volumen de negocio de los bancos?

Naturalmente, Banco Sabadell quiere gestionar y canalizar parte de esos fondos hacia nuestros clientes, algunos de los cuales ya estudian la presentación de proyectos para solicitarlos.

¿Qué peso tiene la sostenibilidad en la política de Sabadell?

Nuestro banco fue fundador de los principios de banca responsable en Naciones Unidos, ha hecho emisión de bonos y productos ligados a la sostenibilidad... y todo la digitalización y el teletrabajo van en esa línea. Nosotros incorporamos la sostenibilidad al mundo de la pyme. Cuando visitamos a una pyme hablamos de esto y procuramos abrirles los ojos a las que aún no lo han hecho. Impresiona cuando visitamos a las pymes y vemos el interés que demuestran cuando hablamos de este tema porque hasta ahora ha habido un cierto desconocimiento de este tema. La pyme andaluza está volcada en ese proceso de compromiso sostenible. Ya hemos tomado la decisión de acompañar a los clientes en este proceso de transformación hacia una economía más sostenible que cuide el medio ambiente, que luche contra el cambio climático. A los bancos nos interesa las empresas más ecológicas porque van a tener mejor rating y eso supondrá acceder a condiciones mejores de financiación que otras, es decir, es más fácil acceder a créditos cuando tus proyectos son respetuosos con el medio ambiente.

Al igual que otros bancos, Banco Sabadell ha anunciado recortes en sus plantillas en 2021 empujados por el golpe del Covid y la digitalización ¿Cuántos empleos se recortarán en la territorial Sur?

Se ha hablado en España de 1.800 prejubilaciones pero es algo que se está negociando. En Andalucía tenemos 155 Oficinas, y hemos cerrado/fusionado 10 entre enero y octubre de 2020.

En cuanto a la posible fusión de Sabadell con otro banco ¿Cree que esa operación podría cerrarse antes de 2021?

Quedan 45 días para acabar el año pero nunca se sabe... El banco estudiará todas las posibilidades que sean interesantes siempre y cuando generen valor para el accionista. Se hará cuando se tenga que hacer. Dicho esto, a mí me recuerda a una canción de Hombres G, Las Chicas Cocodrilo, que decía «nunca hemos sido los guapos del barrio/siempre hemos sido una cosa normal». Pues a nosotros nos pasa algo así. El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, lo ha dicho: somos una empresa solvente, con buenos resultados, con una gran plataforma digital, somos eficientes y con recorrido de valor, cotizamos con descuento... ¿cómo no vamos a estar en las quinielas? Los analistas de inversión tienen al Banco Sabadell el primero en la lista. Ahora sí que somos «los guapos del barrio» (risas).