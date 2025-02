Javier Targhetta: «La economía circular reducirá la dependencia exterior de la UE»

El proyecto ‘CirCular’ de Atlantic Copper sigue cubriendo etapas. Esta semana el Puerto de Huelva ha aprobado la ampliación de las instalaciones de la compañía para acometer una iniciativa a la que destinará 300 millones de euros para el tratamiento de 60.000 ... toneladas del metal que contienen aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. La ministra de Industria, Reyes Maroto , visitó ayer la sede de la empresa para conocer de primera mano esta inversión. «La invasión de Ucrania ha evidenciado de nuevo la escasez de materias primas que padece la UE, la economía circular es estratégica para el medio ambiente pero también para disminuir esta dependencia», afirma Javier Targhett a, presidente de la compañía onubense.

El precio de megavatio ha roto las estadísticas. ¿Qué valoración hace?

Es una catástrofe en general y en particular para aquellas actividades que requieren el consumo intensivo de electricidad. El precio del gas natural es una causa, pero no la única. España tiene un excelente ‘mix’ de generación que incluye nuclear, hidráulica y renovables competitivas, además de la generación con gas en centrales de ciclo combinado. Ese mix, pese a los precios del gas, daría un valor medio de la energía muy inferior si no fuera por el equivocado sistema marginalista por el que el precio de cada día se ‘casa’ con la fuente de generación más cara, en nuestro caso el gas. Los mercados organizados internacionales, como el de los metales, son marginalistas pero ninguno de ellos es un bien de extrema necesidad y no almacenable, como es la electricidad.

Hay empresas industriales como Acerinox que ya han parado su actividad...

El consumo de electricidad no tiene elasticidad como respuesta a su precio. Al ser un bien de extrema necesidad se consume aunque su precio alcance niveles monstruosos. En el caso de las empresas electrointensivas llega el momento en que el coste se vuelve insoportable e inasumible, tanto más en aquellas compañías en las que el precio de venta de sus productos son internacionales y se fijan en mercados sujetos a la libre competencia y en los que los extracostes no se pueden repercutir a los compradores. La situación es dramática y requiere una solución.

La economía circular, al igual que las renovables, ¿se acelerará a partir de esta crisis?

El crecimiento de la población mundial y la necesidad de recursos naturales obliga a que haya maneras más responsables de crecimiento. No es solo una cuestión defensiva, sino que crea nuevo empleo e industria porque cambiar el paradigma de una economía lineal a circular exige grandes inversiones, innovación y formación. Y desde el punto de vista de la transición energética, a diferencia de EE.UU. y China, que son autosucifientes en materias primas esenciales, en la UE escasean estos recursos, por lo que es imprescindible reducir al máximo esta dependencia con el reciclaje de materiales, y situándonos en la vanguardia mundial de la economía circular.

La ley de Economía Circular de la Junta de Andalucía está ahora en proceso de enmiendas. ¿La norma le parece necesaria?

Es una buena iniciativa y me parece acertada en sus líneas básicas. La norma habla de un nuevo modelo medioambiental y, a mi juicio, es también una transformación de la economía que es transversal porque impacta en todos los sectores y en todos los niveles, desde el fabricante hasta el proveedor y el consumidor final. Es fundamental que esté plenamente alineada con otras iniciativas legislativas que afectan a la economía circular, como la nueva Ley de Residuos del Gobierno. También sería muy positivo que la norma que finalmente salga del Parlamento concite un amplio consenso.

¿Hay algún aspecto de la norma que le preocupe especialmente?

Debe quedar perfectamente definida cuál es la condición de residuo, que es la clave jurídica de este asunto. Cuando algo se denomina ‘residuo’ lleva aparejado que no se volverá a utilizar y debe ser almacenado de forma controlada, y la economía circular es todo lo contrario, pues convierte lo que hasta ahora eran residuos en subproductos para ser nuevamente utilizados.

En este momento se están desplegando los fondos europeos Next Generation. ¿Son una buena oportunidad para financiar proyectos de economía circular?

La nueva ley de la Junta es, a su manera, una estrategia, y como tal debe ir encaminada a acelerar proyectos que a su vez llevan aparejados grandes inversiones. Es un ámbito idóneo para que haya una colaboración público-privada especialmente en las fases que requieren más innovación. Ahora estamos en una buena coyuntura con los fondos del plan para la recuperación europea, pero el apoyo a estas iniciativas debe ser estructural, no coyuntural, y mantenerse en el tiempo.

Ha habido protestas contra el depósito de Nerva por acoger residuos de otros países. ¿Esta instalación es necesaria para la industria?

No me pronuncio sobre la actividad de otras empresas, aunque en líneas generales debemos afirmar que la existencia y buena operación de almacenamientos controlados de residuos es absolutamente imprescindible. La actividad humana genera residuos, el objetivo es limitarlos al máximo, pero nunca será cero, y por lo tanto hay que gestionarlos de la manera más adecuada y responsable. La tendencia es que estas operaciones sean locales para así evitar riesgos adicionales asociados a la logística y el traslado de estos residuos.