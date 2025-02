Los transportistas rompen la cadena de suministro en Andalucía

Los paros y las marchas lentas convocadas por la Plataforma de transportistas, que este martes llegan a su décimo día, están afectado de forma destacada a muchos puntos de Andalucía. Durante la mañana de ayer, de nuevo, largas caravanas de camiones circularon por el casco urbano de la capital hispalense, hasta donde se desplazaron desde el punto de concentración en el Polígono La Isla. Algunos ciudadanos apoyaron a los huelguistas a su paso por calles de la capital, como en la avenida Menéndez Pelayo.

Centenares de camiones del sector del transporte de alimentación animal y de biomasa (un compuesto derivado de residuos biológicos procedentes de actividades agrarias) ralentizaron el paso por el centro de Sevilla en protesta por la subida del precio de los carburantes. En la protesta se dieron cita camioneros de diversos puntos de Andalucía que se dedican al transporte de biomasa desde los puertos de Cádiz y Huelva hasta plantas de la provincia de Sevilla y también del resto de la comunidad y de Extremadura.

Esta movilización ha sido la segunda de esta naturaleza que se produce esta semana tras la caravana de vehículos del lunes, que concentró a más de 2.000 camiones según los convocantes , y que discurrió por diversas vías de la provincia para terminar en el centro logístico de Huévar.

En Huelva, en la jornada de ayer se acumuló un gran número de camiones a la salida del puerto y se vivieron momentos de caos antes de que llegaran efectivos de la Guardia Civil para escoltar la salida de los transportistas que no secundaban los paros hacia los puntos de destino. La situación se restableció a lo largo de la tarde.

No obstante, la materia prima que sale del puerto onubense lo está haciendo a cuentagotas. Por ello, los fabricantes de piensos compuestos de Andalucía avisaron ayer de que, de no cambiar la situación, entre hoy y mañana jueves habrá granjas de avicultura de puesta y de porcino de capa blanca en las que no dispongan ya de alimento para los animales.

La falta de suministros también amenaza la producción ganadera de la provincia de Córdoba. Las vaquerías del Valle de Los Pedroches, donde se asienta la cooperativa láctea Covap, no tienen productos básicos para la mezcla del pienso.

Recogida de aceituna

Las consecuencias de este paro indefinido sigue extendiéndose a todos los sectores productivos. Los últimos afectados de peso en la provincia cordobesa son Almazaras de la Subbética , cooperativa referente en la elaboración de aceite de oliva, y Aceitunas Torrent, otro nombre propio del sector agroalimentario. En la primera, su presidente, Francisco Serrano, explicó que «mañana [por hoy] es el último día en el que tomamos aceituna en las instalaciones de Carcabuey». Con el paro del transporte, antes que éste ya habían cerrado sus otros siete puntos de recogida.

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) aseguró ayer este martes que tras algo más de una semana de huelga de transportistas la situación «es insostenible» . Actualmente, la carencia de determinados productos en los establecimientos comerciales mayoristas y minoristas y en el canal horeca «es ya una realidad», afirmó, especialmente los de carácter perecedero, como leche, aceites, huevos, harina, azúcar, fruta, verduras y hortalizas, carne y pescado.