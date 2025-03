Gasolineras de Sevilla anuncian posibles cierres al no poder adelantar la bonificación de los 20 céntimos

«Las gasolineras vamos a tener que adelantar a Hacienda los 20 céntimos de bonificación por litro de carburante aprobado por el Gobierno. Eso nos obligará a pedir créditos, convirtiéndonos en financiadores de Hacienda, pero no todas las estaciones de servicio podrán soportar esta situación porque no han dicho aún ni en qué tiempo nos devolverán el dinero. Eso creará un problema de liquidez a muchas gasolineras, que tendrán que cerrar por no tener dinero ni para comprar gasolina». Con estas palabras, J osé Miguel Varela, vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Sevilla (APES) , ha puesto sobre la mesa la delicada situación que vive el sector. Actualmente existen en la provincia de Sevilla alrededor de 400 gasolineras, que dan empleo a unas 2.000 personas.

Según ha declarado Varela, las estaciones de servicio podrán pedir la devolución de lo adelantado entre el día 1 y 15 del mes siguiente, pero la cuestión es que no han dicho cuánto tiempo tardaremos en cobrar lo adelantado. De eso dependerá que muchas gasolineras puedan aguantar abiertas o no».

APES, integrada en la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) , ha mostrado su indignación ante las últimas declaraciones realizadas este jueves por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista televisiva. «En su intervención, Bolaños ha realizado varias afirmaciones que difieren de la realidad y que no hacen más que tensionar el ambiente y recrudecer los ánimos de un sector, el de las estaciones de servicio, que se encuentra totalmente desconcertado frente a la medida y el procedimiento adoptado para aplicar la bonificación sobre el precio de los carburantes aprobada por el Gobierno y que entra en vigor mañana, viernes 1 de abril», ha indicado la asociación provincial que agrupa a todas las gasolineras de Sevilla.

En contra de lo asegurado por el ministro, las estaciones de servicio afirman que «sí tendremos que adelantar con dinero de su propio bolsillo este descuento. El sistema de anticipos es una auténtica improvisación y a fecha de hoy aún no está disponible el formulario a través del cual las gasolineras tendrán que solicitar los anticipos, ni definido el plazo para su abono por parte del Gobierno», apunta Carlos Jacinto Marín, director gerente de Fedeme.

Desde la patronal de los empresarios de estaciones de servicio de Sevilla se teme que la medida aboque al sector a un cierre forzado por el estrangulamiento financiero que supondrá para estos negocios. «Desde el sector no nos fiamos de este tipo de medidas que son un auténtico entramado burocrático y nos genera un enorme temor la falta de fondos para su financiación como ya ha ocurrido con otros planes similares», insiste Jacinto.

A juicio de APES, «es inviable que las pymes, micropymes y autónomos del sector puedan financiar una medida propagandística del Gobierno, especialmente cuando la espiral alcista de los precios de los carburantes y su impacto en la inflación podría haberse solucionado con una reducción del IVA del 21% al 10% (ya se hizo con la electricidad en junio del año pasado) y con un incremento en la cuantía de la devolución del gasóleo profesional, de 4,9 céntimos por litro a 20 céntimos por litro. Solo con esas dos medidas se beneficiaría directamente a particulares y profesionales del transporte.

Por cada día que pase a partir del 1 de abril, una estación de servicio media tendrá que adelantar más de 1.000 euros al día. 33.000 euros al mes. 100.000 euros durante el periodo de vigencia de la medida. «Esto es materialmente imposible para muchas estaciones de servicio. Somos gasolineros, no banqueros», indica Carlos Jacinto.

Ante esta situación, APES Sevilla exige contar con un interlocutor válido y autorizado que informe, con carácter de urgencia, cuándo se va a publicar el formulario y cuándo se van a abonar los adelantos. En España hay alrededor de 11.500 estaciones de servicio. El 70% son pymes y hay más de 3.800 autónomos.