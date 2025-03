Los fondos aterrizan en Sevilla para promover edificios en alquiler

La incertidumbre en el mercado de la vivienda que ha generado la nueva normativa que prepara el Gobierno de Sánchez llega en un momento en el que los inversores han puesto el foco en Andalucía. Así lo demuesta que la fórmula inmobiliaria denominada «build ... to rent» ya esté aterrizando en Sevilla . Se trata de nuevas promociones que se conciben desde su inicio para ser alquiladas en su integridad. Antes de la crisis de 2008 era un sistema que había sido utilizado casi exclusivamente en suelo reservado para Viviendas de Protección Oficial (VPO), pero las grandes promotoras y los fondos de inversión ya están acelerando este tipo de proyectos.

Dos de las primeras operaciones que se han registrado en Sevilla están lideradas por la gestora Catella AM Iberia. Esta sociedad se ha hecho en el último año con dos edificios en Dos Hermanas. El primero de ellos está en Montequinto (con 101 apartamentos), donde antes de verano invirtió 17,5 millones de euros. Tras este movimiento, el pasado mes selló otra adquisición en Entrenúcleos (con 68 apartamentos), que ha requerido un desembolso de 12,6 millones. « Vamos a seguir buscando oportunidades en la capital andaluza y en todas aquellas ciudades en las que apreciemos que existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de residencias con un alquiler asequible», sostiene el directivo sevillano Eduardo Guardiola, director y socio de Catella AM.

En este dos casos la firma se ha hecho con edificios que ya estaban construidos por un promotor local , aunque no descarta adquirir solares para liderar el desarrollo desde cero de este tipo de activos, tanto en suelos para vivienda libre como de protección oficial.

¿Cuál es la demanda real para este tipo de alquileres? En este momento existe una creciente dificultad de acceso a la vivienda en propiedad de la población joven , debido a que las entidades financieras han reducido la cuantía que cubren con la hipoteca (antes de la crisis aportaban el 107% del valor de la compra, mientras que ahora se reduce al 80%). Quienes no tengan ahorros para cubrir el 20% del coste total de adquisición de una casa no pueden acceder actualmente al mercado.

«También hay causas de origen cultural, ya que en las nuevas generaciones se ha arraigado la costumbre del ‘pago por uso’ y la movilidad laboral es cada vez es mayor, con lo cual hay personas que sí podrían adquirir una vivienda pero que prefieren la flexibilidad del alquiler», indica Guardiola. A ello se le añade que, frente a los caseros tradicionales, en estos fondos «existe una alta profesionalización en la gestión de los alquileres , lo que repercute en una mejor atención de los inquilinos y en un manejo integral de los edificios para que sean, por ejemplo, más eficientes climáticamente», añade.

Catella AM no será el único operador que apueste por este segmento en Sevilla . La compañía Metrovacesa también ha anunciado que quiere aprovechar el interés de los inversores para potenciar el «build to rent». Esta firma realizó las primeras operaciones con un conjunto de promociones entre Madrid y Barcelona, y ahora ya ha puesto a la venta uno de sus desarrollos en Entrenúcleos para que sea adquirido por algún fondo especializado en la gestión de alguileres. Otro ejemplo lo representa el grupo sevillano Inmobiliaria del Sur , que acaba de lanzar su plan de negocio hasta 2025 y recoge que existen perspectivas favorables para esta vía. «Hay una rentabilidad atractiva de la vivienda como bien de inversión y un paulatino desarrollo del ‘build to rent’», subraya.

Un informe de la consultora Atlas Real Estate indica que desde 2014 «se observa una tendencia al alza en la tasa de esfuerzo para adquirir una vivienda en propiedad —suben más los precios de las casas que los salarios— lo que unido a menores facilidades hipotecarias hace que el acceso a la propiedad se haya complicado.

Los problemas de salarios «son especialmente graves dentro de la población más joven» , lo que se une a la inestabilidad laboral. Al margen del precio, hay otros factores que elevan el interés por el ‘build to rent’. «La vivienda en alquiler resulta más atractiva para una población cada vez más nómada», ya que año tras año el tiempo que un trabajador se mantiene de media en su puesto de trabajo se reduce paulatinamente. En países como EE.UU. una de las principales fuentes de demanda del alquiler son trabajadores cualificados, especialmente del sector tecnológico, que «cambian cada dos años de media de puesto y lugar de trabajo, por lo que necesitan soluciones de vivienda igual de ágiles.