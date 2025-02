La empresa sevillana Media Interactiva hace ofertas de trabajo en pleno estado de alarma por el coronavirus

La empresa sevillana Media Interactiva, especializada en tecnología y contenido educativo , ha abierto seis ofertas de empleo durante el estado de alarma decretado en España desde el pasado 14 de marzo por la pandemia del Covid-19. En concreto, las ofertas están relacionadas con el marketing digital, la creación de contenido y la estructura comercial y de desarrollo de negocio.

Ello supone un aumento del 10% de su equipo, ya que la plantilla actual de la organización roza los 60 puestos directos . De estos procesos, ya se han cubierto la mitad y los profesionales se están incorporando en estos días, inorma la compañía.

Además de estas seis posiciones, las previsiones de la compañía pasan por crear otros cuatro nuevos puestos de trabajo a lo largo de 2020, lo que supone un 17% de perspectivas de crecimiento.

La responsable de Recursos Humanos de Media Interactiva, Laura Morillo, ha señalado que «la empresa continua con sus planes, ya que para nosotros esta situación la vivimos como una oportunidad, por dos motivos, una porque nuestro negocio es eminentemente digital y llevamos años trabajando en la formación en la transformación digital y el segundo porque nos gusta ver el lado positivo de las cosas. Cualquier situación tiene dos caras, depende de la perspectiva que adoptemos veremos una u otra...».

Entrevistas on line

El departamento de Recursos H umanos ha adaptado los procedimientos de selección al trabajo en remoto, lo que supone un sobreesfuerzo ya que «una entrevista de trabajo online dura mucho más y obliga a poner más recursos en juego y a estar más consciente que en una en persona». En efecto, l a media de la duración de las entrevistas a los candidatos pasa en el formato virtual de 30 a 45 minutos en el caso de puestos junior y de 1 hora a 1 hora y 15 minutos para posiciones sénior. Para esas entrevistas se suele utilizar la herramienta Teams de Microsoft, compañía de la que Media Interactiva es partner oficial.

Esa entrevista personal se complementa, si el candidato pasa a las siguientes fases del proceso, con una prueba de carácter técnico, realizada por un profesional del área correspondiente con seguimiento del departamento Recursos Humanos. Para la realización de esas pruebas, especialmente cuando se trata de posiciones técnicas, Media Interactiva utiliza su propia plataforma de evaluación de conocimientos Pedagoo , que facilita y agiliza los procesos de selección.

La última fase del proceso es una entrevista en valores, en la que se determina si la persona encaja en la filosofía de Media Interactiva.

El candidato recibe, en un plazo de menos de 24 horas laborables, una respuesta de si continúa o no en el proceso. Se trata de uno de los indicadores de calidad del departamento de Recursos Humanos.

Además, cuando el candidato no continúa, no solamente se le comunica, sino que, tal y como explica Laura Morillo, «el feedback siempre lo realizamos desde el respeto y poniendo el peso en que es la empresa la que tiene otros requerimientos y no el candidato quien no tiene esos conocimientos o esas habilidades». De esta forma, además, se deja la opción de que pueda encajar en otra posición en el futuro.

Pese a la actual situación de confinamiento, el departamento de Recursos Humanos de la compañía ha querido seguir preparando una bienvenida especial a los nuevos empleados y, en ese sentido, han grabado un vídeo en el que distintos miembros del equipo bailan y cantan para hacer de su acogida algo especial.

Media Interactiva es un grupo empresarial detecnología y contenido educativo, con sede central en Tomares (Sevilla) , que cada año entrena las competencias digitales de más de 400.000 personas en todo el mundo, desde la alfabetización digital en la escuela hasta la formación en los últimos desarrollos de software que demandan los profesionales TIC.