El presidente de Renault: «La planta de Sevilla tendrá que transformarse con la llegada del coche eléctrico»

De padres españoles, José Vicente de los Mozos (1962) nació en Brasil pero a los cuatro años su familia se trasladó a Valladolid, donde este ingeniero aeronáutico comenzó a trabajar en la fábrica de motores de Renault. Desde entonces ha escalado muchos puestos en el grupo automovilístico francés, del que hoy es presidente en España , así como director general de Fabricación y Logística del grupo a nivel mundial. El también presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) vive a caballo entre París y Madrid, aunque ahora pasa el confinamiento en la capital española, desde donde analiza para ABC los efectos del coronavirus en el sector y el futuro de la planta ubicada en Sevilla, donde el grupo fabrica un millón de cajas de cambio de automóviles de combustión para su exportación.

Renault tiene en España cuatro plantas (dos en Valladolid, una en Sevilla y otra en Palencia) en la que emplea a 14.000 empleados, 11.649 de los cuales están ahora afectados por un ERTE tras el cierre de las fábricas el 16 de marzo por el estado de alarma. El mes que ha estado cerrada la planta de Sevilla ha dejado de fabricar unas 90.000 cajas de cambio. Este lunes Renault reabre de forma gradual sus plantas en España.

La crisis del coronavirus modifica o invalida el Plan movilidad 2040, que incluía a corto plazo la renovación del parque y una menor fiscalidad asociada a las emisiones.

No, la historia demuestra que en todas las crisis ha habido un antes, un durante y un después. Cuando haya vacuna contra el Covid-19, hablamos de seis, nueve o doce meses para volver a la normalidad. Estamos hablando del 2022. El papel del automóvil en la sociedad va a evolucionar. No vamos en contra de los nuevos modelos de movilidad. Lo que puede cambiar es la velocidad pero todo dependerá de la profundidad y la extensión de esta crisis.

¿Cómo afectará a la planta de Sevilla, que hace un millón de cajas de cambio cada año, la llegada de los coches eléctricos e híbridos?

Evidentemente la fábrica de Sevilla tiene que transformarse y es un elemento que estamos estudiando porque los coches eléctricos e híbridos no tienen caja de velocidad manual, con lo cual la producción de cajas de cambio disminuirá en el futuro. Por eso es importante que Sevilla siga trabajando su competitividad para poder integrar otro tipo de actividad en la fábrica y que pueda seguir permitiendo su viabilidad en el futuro.

¿Entonces no está en riesgo la planta de Sevilla con la descarbonización?

No, aunque todo está en riesgo y nada está en riesgo. Lo importante es seguir trabajando. Es cierto que en el futuro Sevilla no fabricará un millón de cajas de velocidad manuales. No sé cuándo ocurrirá eso porque el coche eléctrico y el híbrido va a tomar posiciones. Lo que tenemos que ver es cómo podemos reemplazar esa actividad por otro tipo de actividad en las cajas de velocidad del coche híbrido. De ahí la importancia de que Sevilla siga trabajando y sé que lo está haciendo, para ser más competitivos, atraer nuevos negocios y compensar esa flexibilidad, al igual que ha hecho la planta de motores de Valladolid. Allí se fabricaba antes motores diésel y gracias a su flexibilidad ahora es capaz de fabricar otro tipo de motores. Lo mismo tenemos que conseguir con Sevilla y sé que los equipos están trabajando en ello.

Faltan hidrogeneras y electrolineras. El coche eléctrico es caro y poco autónomo. Las ciudades penalizan a los coches de combustión. Comprenderá que el comprador esté hecho un lío en estos momentos, lo cual no ayuda mucho a la reactivación del sector.

Lo comprendo totalmente y además tampoco ayudan mucho mensajes a veces antagónicos que se hacen desde las administraciones. El coche eléctrico es una realidad progresiva. En España tenemos dos problemas importantes: uno, la infraestructura no está acompañando al discurso que está haciendo el Gobierno, y dos, la autonomía del coche eléctrico. Por eso, es importante la llegada del híbrido enchufable, donde la empresa Renault es pionera con la fabricación en Valladolid del Captur y del Megane en Palencia. Nos llevará unos años de transición hasta que los coches eléctricos sean totalmente autónomos y que el tiempo de carga de una batería se reduzca de forma importante.

La Alianza con Nissan y Mitsubishi se vendió como un gran logro para Renault. De hecho, usted ha llegado a decir que ni Renault ni Nissan pueden vivir sin la Alianza. ¿Después del arresgto de Ghosn sigue siendo así?

Es cierto que después del arresto de Carlos Ghosn en Japón en 2018 la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi sufrió una transformación. Sin embargo, yo creo que tanto el presidente de Renault, Jean-Dominique Senard, como el de Nissan, Makoto Uchida, y el de Mitsubishi, Osamu Masuko, han dicho claramente que la Alianza es una realidad y que se va a reforzar en los próximos meses y años. No tengo ninguna duda de que la Alianza seguirá siendo positiva para las tres partes.