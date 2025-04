El presidente de Renault: «No arrancaremos ninguna fábrica sin medios de protección para los trabajadores»

Renault tiene en España cuatro plantas (dos en Valladolid, una en Sevilla y otra en Palencia) que da empleo a 14.000 personas, 11.649 de las cuales están ahora afectadas por un ERTE tras el cierre de las fábricas el 16 de marzo por el estado de alarma. Este lunes Renault reabre de forma gradual sus plantas en España. El ingeniero aeronáutico José Vicente de los Mozos (1962), presidente en España de Renautl, director general de Fabricación y Logística del grupo a nivel mundial y presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) analiza para ABC los efectos del coronavirus en el sector.

¿Podría decirse que esta es una de las pruebas más difíciles a la que se enfrenta de Renault desde que el grupo fue nacionalizado después de la Segunda Guerra Mundial y no fue hasta mediados de la década de 1990 cuando volvió a privatizarse?

No es sólo una de las pruebas más difícil para Renault, sino para todas las empresas. Habíamos vivido la crisis de 2008 pero esta es una crisis sanitaria en la que están muriendo cientos de personas en nuestro país cada día, gente que conocemos. Cada día vemos en las noticias el parte de muertos, como en la guerra. Esto es un drama. Nadie estaba acostumbrado a vivir una situación así.

Renault ha cerrado 38 plantas en todo el mundo, entre ellas las dos que tiene en Valladolid, una en Sevilla y otra en Palencia. ¿A cuántos trabajadores a mandado a casa Renault para evitar contagios?

Unas 80.000 personas. Tenemos todas las plantas del mundo cerradas, salvo las de Rusia, Corea, China y Portugal. El lunes 13 de abril volvemos a la actividad en España, más concretamente en la fábrica de motores del Valladolid y en la de cajas de cambio de Sevilla, así como en las plantas de mecánica en Francia y Rumania.

La crisis del Covid-19 llegó cuando el sector experimentaba bajadas de ventas por las dudas de los compradores, el cambio de hábitos de los jóvenes y la entrada en vigor de normativa europea de emisiones.

Pues sí, era un momento malo para el sector cuando llegó la crisis sanitaria pero es que estamos hablando de una situación inédita para todos. Ninguno de nosotros ha tenido experiencia en una crisis tan profunda. De esta crisis hay que sacar un par de lecciones. En primer lugar, lo más triste es la crisis sanitaria y humanitaria. Otra pregunta que debemos hacernos es por qué hemos llegado aquí. En enero estuve diez días en Corea del Sur y Japón y ya veía medidas de prevención en los aeropuertos porque había comenzado el confinamiento en China. Sin embargo, Europa no hizo nada hasta el 15 de marzo. No entiendo por qué la Unión Europea ha actuado tan tarde y por qué los países han actuado de forma tan descoordinada. Pero bueno, esto habrá que analizarlo más adelante porque ahora no es el momento.

Dice usted que tenemos que ser más efectivos y copiar lo que se ha hecho en otro países como China o Corea. ¿En qué deberíamos imitarlos?

En Corea del Sur no se ha parado la actividad industrial porque han puesto en marcha protocolos sanitarios muy rigurosos para que la gente con síntomas no fueran a trabajar. Eso ha sido bueno para la economía. Después, en Europa occidental vemos que se están adoptando medidas muy diferentes. En Francia están decalando medidas fiscales y en España no. Hay que homogeneizar las ayudas al automóvil dentro de la UE.

¿Qué ha hecho el sector del automóvil en España ante el Covid-19?

Hemos parado toda la actividad industrial desde el 16 de marzo y seguimos parados. Durante estas semanas hemos visto que somos un gran país y que somos solidarios en un momento tan duro. Quiero dar las gracias a todos los trabajadores de Renault, también a los de Sevilla, que han sido solidarios al donar elementos de seguridad que han fabricado con impresoras 3D, como mascarillas, máscaras de propileno, las grapas que lleva la Policía en las gorras para sujetar las máscaras... . Se ha demostrado la importancia que tiene para el sector del automóvil trabajar en la digitalización y en los sistemas de la industria 4.0 porque nos permite ser más flexibles y responder mejor a las necesidades del país en los momentos de dificultad.

José Vicente de los Mozos es también presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) ABC

Desde el 16 de marzo en España ni se fabrica ni se venden coches. Y con el «cierre total» tampoco se pueden recibir piezas. ¿Cuántos coches dejan de fabricarse en España cada semana y cuántos dejan de venderse?

Cada semana se fabrican en España 50.000 coches y se venden entre 22.000 y 25.000. En cuatro semanas sin trabajar, las fábricas de España han dejado de fabricar 200.000 coches sin fabricar y han quedado sin vender 100.000 coches. Sólo en la planta dle Sevilla han dejado de hacerse unas 90.000 cajas de cambio en un mes.

¿Será fácil recuperar esas ventas?

El problema es que estamos ante una crisis incierta. Mientras la vacuna que se está investigando para el Covid-19 no sea eficiente vamos a vivir meses inciertos. Y no olvidemos que el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) proviene de la industria del automóvil y representa el 9% de la población activa de España.

¿El 100% de la plantilla volverá este lunes a la actividad en las plantas de Renault en Sevilla y Valladolid?

Poco a poco. La vuelta al trabajo se hará gradualmente. Los trabajadores que se vayan incorporando irán saliendo del ERTE que presentamos por fuerza mayor. Empezaremos por un pequeño equipo, luego iremos a un segundo equipo y en función de cómo los diferentes mercados europeos evolucionen con esta crisis iremos renovando el tercer equipo si es necesario. Como presidente de Anfac he tenido una reunión con el Ministerio de Industria y con los líderes sindicales de UGT y CC.OO., y todos están por la labor de empezar a trabajar de forma gradual pero asegurando que se va a proteger la salud de los trabajadores, lo cual también es nuestra prioridad.

¿Es posible en las plantas de motores y cajas de cambio mantener la distancia de seguridad para evitar contagios?

La distancia de seguridad no es la misma en cada país. Hay países que exigen un metro y otros, 1,5 metros. Lo que sí se pide en todos es que en caso de no guardar la distancia de un metro, el trabajador debe llevar material de protección adicional para prevenir contagios. En segundo lugar, es importante la desinfección y la responsabilidad del trabajador, que si tiene fiebre no debe ir a trabajar, los controles de temperatura en planta... Vamos a ser muy rigurosos en la aplicación de todas estas medidas porque es muy importante que no se produzca ningún caso en ningunas plantas porque eso sería un desastre. El lunes ya se ha citado al comité de empresa de Renault en España para explicar cómo hemos adaptado los protocolos sanitarios al Covid-19 porque lo más importante en este retorno de forma gradual a la producción es que los trabajadores confíen en que volviendo a trabajar no van a poner en riesgo su salud. Hasta ahora hemos tenido entre nuestros trabajadores 10 casos de positivos por Covid-19 pero no quiere decir que se hayan contagiado en las fábricas.

¿Tiene Renault mascarillas para los más de 80.000 trabajadores de Renault en todo el mundo?

El de las mascarillas es ahora un mercado especulativo. Yo he participado esta semana en la compra de 5 millones de mascarillas. Evidentemente había que aceptar la compra en el día y al precio que pedían. A partir de ahí tenemos una fecha de entrega y no arrancaremos ninguna planta si no tenemos el material de protección necesario.

El Gobierno decretó el cierre total pero ante la queja de la industria rectificó y que las empresas con contratos internacionales podrían seguir funcionando. ¿Por qué no han aprovechado eso teniendo en cuenta que Renault exporta?

El confinamiento que había hasta el 9 de abril no permitía la actividad industrial. Estamos esperando el BOE para confirmar que es posible toda la actividad industrial para exportación, facilitando el trayecto de mercancías para ello.

El presidente de Renault España pide colaboración público-privada para salir de esta crisis lo más rápido posible ABC

¿Por qué es tan importante para Renault abrir de nuevo sus fábricas en España?

Tanto las fábricas de motores de Valladolid como la de cajas de cambio de Sevilla son de exportación. Tenemos clientes en cuatro continentes. Por ejemplo, mandamos a Corea y Rusia cajas de velocidades que hacemos en Sevilla. Por eso es tan importante que las actividades de las fábricas de mecánica empiecen a trabajar lo antes posible. Si no podemos seguir trabajando porque no recibimos piezas, la situación financiera de la empresa se deteriorará.

¿Tiene Renault España problemas de flujo de caja al tener que pagar a proveedores?

Lo que estamos haciendo es respetar el flujo de caja para pagar a proveedores porque, de lo contrario, les pondríamos en una situación difícil. Lo que estamos haciendo es sacar de las reservas y tenemos líneas de créditos abiertas con diferentes bancos o el Gobierno francés para pasar mejor estos momentos de crisis.

Ha criticado la falta de coordinación dentro de la UE para atajar esta crisis sanitaria.

Hay países que lo están pasando mejor porque están trabajando las administraciones con el sector privado, cosa que en España no está pasando. No estamos de acuerdo en cómo preparar el día después. Cuando se solucione el problema sanitario tendremos que afrontar una crisis social y económica importante, y si no se empieza a trabajar ahora el día de mañana será muy duro para muchas familias y muchos países.

¿En qué porcentaje han caído las ventas del grupo Renault con esta pandemia y cómo cerrará el año 2020?

En España las ventas en marzo bajaron un 70% y en abril alcanzará el 90% porque la actividad está parada. En el mundo será algo mejor porque ha habido países que han ido funcionando. ¿Cómo acabarán nuestras ventas en 2020? Yo ya he escuchado todas las letras del abecedario de cómo vamos a salir de esta crisis: en U, en V, en L. Hay que ser muy cautos porque en la medida en que no tenemos controlado el virus no sabemos cómo será la recuperación. Dentro de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) prevemos que las ventas de coches caigan un 30% a final de año . Hay tres canales de venta: el «rent a car», el de empresas y el privado. No creo que el canl de «rent a car» pueda comprar muchos coches con el turismo parado; las empresas, cuando vuelvan a la actividad comercial, no tendrán entre sus prioridades renovar la flota de coches; y, por último, el cliente privado, con la situación de desempleo que hay, tampoco podrán comprar un automóvil. Por tanto, ahora estamos ahora estudiando cómo ayudar al automóvil el día después.

¿Qué medidas son necesarias para la recuperación del sector?

Líneas de crédito, ayudas para mejorar la competitividad digital en todo el sector y un plan de incentivos para la venta para seguir avanzando en la renovación y la descarbonización del parque móvil de España, que es el más antiguo de Europa occidental, lo cual es malo a nivel de emisiones y de seguridad. A lo mejor no podemos hacerlo a la misma velocidad que estaba previsto con las fábricas paradas porque los proyectos de implementación de nuevas tecnologías van a sufrir algún decalaje.

¿Considera necesaria una moratoria de la normativa de emisiones europea que multa a las marcas por exceso de emisiones?

Ha habido países como Francia en el que ya se ha pedido al primer ministro demorar un año la puesta en marcha de la nueva normativa de emisiones. El análisis es simple: si el mercado no se activa y estamos en España en -30% de ventas, está claro que no tendremos necesidad de la capacidad actual de las fábricas ni de mantener la anterior producción, y si no necesitamos tantos turnos tampoco necesitaremos la mano de obra de antes, lo cual generaría desempleo. Prefiero trabajar en un ciclo positivo incentivando el mercado, la producción y el empleo.

¿Cuándo volverán a estar a pleno rendimiento las fábricas de Sevilla, Valladolid y Palencia?

No lo sé. Mientras no haya una vacuna eficaz hay que ser cautos. Lo que está claro es que el Gobierno no podrá salir solo de esta crisis. Tiene que haber una cooperación público-privada. Además, dentro de las empresas tenemos trabajadores, representantes sindicales, y debemos trabajar unidos. Si no hay un mejor coordinación entre las diferentes administraciones -central, autonómica y local- , tardaremos más en salir de esta crisis. Quienes tenemos responsabilidades internacionales en empresas sabemos cómo está funcionando el mundo y es importante ser ágiles. No es momento de hablar, sino de actuar. No es el momento de la crítica, sino de sobrevivir, salir adelante y preparar el futuro juntos.

Pues ese discurso es antagónico con el planteado por el vicepresidente Pablo Iglesias al proponer la nacionalización de empresas e industrias.

En estos momentos la preocupación es la crisis sanitaria. A partir de ahí no voy a entrar a valorar a los políticos. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio y como presidente de Renault España pretendo que en este tsunami que estamos viviendo las cuatro fábricas de España lleguen a puerto en las mejores condiciones posibles.