La CEA dice que tras el paro obligatorio muchísimas empresas cerrarán definitivamente

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA ) reconoce «la dificultad y excepcionalidad de la situación actual», pero pide al Gobierno «que dé una imagen de mayor coherencia en sus decisiones, sobre todo respecto al impacto sobre las empresas. La dinámica hasta el momento ha sido prohibir a las empresas desarrollar su actividad, mantener los costes fiscales y sociales, eliminar capacidad de flexibilización en el mercado laboral, circunscribir las medidas al mismo período de tiempo que la alarma, como si al día siguiente todo fuera a ser normal y cargar sólo las empresas los costes de la falta de actividad».

A juicio de la CEA, «ante esta situación son muchísimas las empresas que van a tener muy difícil poder seguir manteniendo mínimamente su actividad y estarán abocadas sin más al cierre definitivo. No se puede mantener una empresa sin ingresos y con los mismos gastos . Todos tenemos hipotecas, financiación, inversiones, que hay que amortizar y, evidentemente, así no es posible. Podemos comprender las razones sanitarias que mueven al Gobierno, lo que no podemos comprender es la causa por la que no adopta medidas eficaces para salvaguardar la continuidad de las empresas en España».

En cuanto a la prohibición de despidos durante el estado de alarma, la CEA ha culpado al gobierno central de querer «criminalizar» a los empresarios. El presidente de la patronal, Javier González de Lara, cree que «esas medidas impedirán sentar las bases de la necesaria recuperación económica de España, provocarán más desempleo».

Empresarios sevillanos

Por su parte, Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES ), ha manifestado que las recientes medidas económicas y laborales aprobadas por el Gobierno «tendrán consecuencias irreversibles en las empresas sevillanas, especialmente en nuestras pymes y autónomos, sometidas a una presión desde varios frentes que pueden abocar al cierre de muchas empresas».

A juicio de Rus, «estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes que ha desencadenado una gravísima crisis económica y creemos que, en estos momentos, lo principal es atender a los enfermos y evitar que se siga propagando el virus. Sin embargo, las empresas que están afrontando como pueden la suspensión de su actividad, consideran que el Ejecutivo Central no ha valorado suficientemente la repercusión económica del parón total de la actividad empresarial, exceptuando la de primera necesidad, lo que desembocará, inevitablemente en la pérdida de empleo. Cuanto más se pare la actividad, más se tardará en poner en marcha la economía».

Los empresarios consideran que, en estas decisiones, «han primado los intereses políticos partidistas, por encima de las que razonablemente podrían haberse establecido ya que hay sectores fundamentales para la economía de la provincia, como el industrial, que venían ya tomando medidas de seguridad y de prevención de sus trabajadores».