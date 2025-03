Constructoras andaluzas dicen que irán a la quiebra si no se revisan sus contratos de obra pública

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha dado la voz de alarma ante la realidad que vive el sector con la paralización o ralentización de numerosas obras públicas en la comunidad autónoma por la falta de ... suministros que ha provocado el paro de los transportistas y el alza de precios de los materiales. Ana Chocano, presidenta de Ceacop, que agrupa a pymes andaluzas que representan a constructoras e ingenierías, reclama a las administraciones que se revisen los precios de los contratos firmados para hacer centros de salud, depuradoras, colegios o carreteras.

«Los problemas comenzaron para nosotros con el incremento de precios de las materias primas a principios de 202 1, cuando se reactivó la economía tras el Covid. La situación ha empeorado con la guerra de Ucranias. Las materias primas no sólo están caras, sino que hay dificultades para encontrarlas«, dice Chocano, quien dice que »el remate ha sido el paro de los transportistas.

«Unas obras públicas están paradas, otras ralentizadas en todas las provincias andaluzas. En esos casos estamos comunicando al propietario de la obra lo que ocurre para que se tenga en cuenta a la hora de ver el plazo de ejecución estipulado y evitar penalizaciones por retrasos», añade la presidenta de Ceacop.

Ana Chocano, presidenta de Ceacop Raúl Doblado

«La falta de suministros en las obras afecta al 75 u 80% de las obras», lamenta Chocano, quien asegura que «ante esta situación peligra la viabilidad de las empresas si no se revisan los precios de los contratos y se rebaja el coste de la energía. Estamos ante una disyuntiva: o hacemos la obra perdiendo dinero o no se ejecuta la obra, lo que supone despidos y paralizaciones de obras. Muchas empresas podrían ir a la quiebra si no se revisan los precios de los contratos».

Ceacop ha enviado una carta a la Junta de Andalucía para que no acepte el mecanismo aprobado por el Gobierno central para la revisión de contratos públicos , «ya que el 90% de las obras que se están haciendo ahora en Andalucía no se pueden acoger al mismo por las limitaciones temporales impuestas y porque se aplican para cuatro materiales».

La situación es insostenible para el sector, dice Ana Chocano, que pone como ejemplo el que el 1 de abril suba entre 120 y 150 euros la tonelada de betún debido a la guerra de Ucrania y el incremento del precio del petróleo . «Se podría pensar que ante esa previsión podríamos hacer acopio de betún pero este que se trata de una materia que tiene que estar a una temperatura alta, lo que supone un enorme gasto energético».