«Soy constructor, me arruiné en 2008 y aún no puedo tener ni una tarjeta de crédito»

El acuerdo que han alcanzado los jueces mercantiles de Sevilla para evitar que las personas físicas en concurso no pierdan su vivienda llega tarde para Felipe (nombre ficticio para proteger la identidad del entrevistado). Él ya perdió su casa y ahora vive de ... alquiler, pero tiene la esperanza de que con el mecanismo de «segunda oportunidad» podrá acogerse al «beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos» (Bepi) y lograr así lo que él llama su «resurrección civil». «He tardado diez años en tomar esta decisión para quedarme liberado de las deudas. Si no lo he hecho antes ha sido por falta de información y porque no sabía si tenía sentido hacerlo», indica en una entrevista a ABC.

Antes de la crisis de 2008, Felipe vivía holgadamente, tenía dos promotoras y una constructora , todo soportado con avales personales. «Me pilló la crisis y mis empresas se declararon insolventes. Llegué a tener un riesgo en préstamos de seis millones de euros. Los concursos de las empresas se declararon fortuitos, por lo que yo no he tenido que responder de sus deudas, pero sí de los avales que presenté ante los bancos», relata este empresario.

Antes de presentar los concursos de acreedores, el tenía una primera vivienda que terminó vendiendo para llevar a cabo ampliaciones de capital con el fin desesperado de salvar sus negocios . Además, un local suyo terminó adjudicándose a la banca por impago. Se fue a vivir a su segunda vivienda pero finalmente se la adjudicó el banco por un valor inferior a la hipoteca y aún así tuvo que pagar 40.000 euros de costas. Antes, los bancos podían adjudicarse las viviendas por hasta el 50% del valor pero ahora no se puede hacer por menos del 70%.

«Me tuve que ir a vivir de alquiler y así sigo», indica Felipe, que finalmente solicitó el concurso de acreedores como persona física con actividad empresarial en 2020, con una deuda de más de 600.000 euros.

«Por mi situación de insolvencia no puedo tener un cuenta bancaria porque me llegan los embargos . Si trabajo por cuenta ajena cobrando honorarios superiores al salario mínimo interprofesional, me embargan un porcentaje de la diferencia. Tampoco puedo ser titular de una empresa o tener acciones ni acceder a financiación ni comprar una vivienda porque los bancos rápidamente acuden a los registros de morosos. No puedo ni tener una tarjeta de crédito, lo que me convierte en un paria, en un ser un apestado, viviendo un centímetro por encima de la marginalidad ¡Estoy muerto civilmente!», confiesa Felipe. ¿Cómo sobrevive entonces? «Las personas que están en mi situación no podemos quedarnos en la calle sentados y de alguna manera seguimos trabajando, aunque en la economía sumergida», admite.

«Quiero —dice— empezar de cero económica y civilmente, y pienso que el mecanismo de ‘segunda oportunidad’ puede ser una solución. Lástima que el acuerdo adoptado por los jueces de Sevilla para que los empresarios no perdamos nuestra vivienda haya llegado tarde para mí, pero al menos podré exonerarme de las deudas que me quedan pendientes».

«España debe evolucionar en este ámbito. Se debe entender que es totalmente necesario un mecanismo de ‘segunda oportunidad’, reconocido desde hace bastantes años en muchos países de Europa, entendiendo por supuesto que la insolvencia ha sido generada por causas fortuitas. El fracaso empresarial —subraya— siempre ha existido, y siempre seguirá existiendo. Y ello representa una gran experiencia y un proceso de enorme aprendizaje. Ese aprendizaje ayuda enormemente en los siguientes emprendimientos, y será mucho más difícil volver a caer».

En su opinión, «España necesita muchas empresas y muchos empresarios. Creo que los empresarios que provienen de la ‘segunda oportunidad’ tiene mucho que aportar a la sociedad, generando además riqueza y empleo».

Felipe indica que «mucha gente no acude al 'beneficio de exoneración de los pasivos insatisfechos (bepi) porque para iniciar un procedimiento concursal hay que tener dinero, ya sea para el letrado, el procurador, gastos de notaria, registros...». Actualmente, las personas en esta situación pueden solicitar abogado de oficio.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC indican, no obstante, «que en la futura reforma de la Ley Concursal se eliminará la obligatoriedad de abogado en este tipo de procedimiento, lo que implica que quien no pueda pagar un abogado no le será nombrado un letrado de oficio. Es decir, que quien tenga dinero para pedir la exoneración, podrá hacerlo, y quien no lo tenga, no saldrá de esta situación de exclusión social».