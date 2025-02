¿Cómo acceder a los mejores cursos de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía?

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha lanzado una plataforma de cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que permite a las personas en búsqueda activa de empleo localizar los que mejor se adapten a sus aspiraciones profesionales y perfil laboral, pudiendo optar entre diferentes modalidades de impartición, permitiendo gran parte de estas acciones formativas la obtención de un certificado de profesionalidad. La mayoría de estas actuaciones son de carácter gratuito, si bien algunas son impartidas por centros privados que ofrecen formación reconocida por la Junta de Andalucía pero cuya realización puede tener algún coste para el usuario.

La Formación Profesional para el Empleo (FPE) integra los anteriores programas de Formación Profesional Ocupacional (FPO) y de Formación Continua. Con ello se trata de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que contribuya a la mejora de la competitividad y de la productividad de las empresas, mejorando además la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral o de mantenimiento en él.

Se puede consultar la oferta de formación para personas desempleadas en el buscador de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo ( https://bit.ly/BuscadorFPE ) así como los requisitos necesarios para acceder a dicha formación ( https://bit.ly/RequisitosFPE ).

Cómo usar el buscador

En primer lugar, se ha de seleccionar el tipo de formación en función de si eres trabajador ocupado o en desempleo, ya que hay formación profesional para ambos colectivos y no sólo para las personas que se encuentran en paro. Para acceder la formación para desempleados, es necesario estar inscrito como demandante de empleo desempleado en el servicio público de empleo en el momento de presentar la solicitud de inscripción en la actividad formativa y en el de inicio de la misma.

En el caso de la formación para trabajadores ocupados, tienen prioridad las personas ocupadas del sector correspondiente de cada acción formativa convocada. En estas acciones también pueden participar personas desempleadas, con un límite del 30% en cada programación.

Una vez seleccionado el buscador según el perfil del alumnado (ocupados o desempleados), es recomendable realizar la 'búsqueda avanzada' que permite filtrar las acciones formativas en función del lugar donde se imparte, su estado (prevista, convocada, en curso, etc.), si se trata de una acción conducente a certificado de profesionalidad o no, el nivel de cualificación y si se encuentra en plazo de solicitud.

En estos momentos se encuentran en marcha decenas de cursos en las ramas de Servicios Asistenciales, Comercio, Construcción, Turismo, Hostelería, Nuevas Tecnologías, Idiomas , y hay más de treinta cursos en plazo de solicitud para personas desempleadas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Para trabajadores ocupados del sector de Nuevas Tecnologías, están aún en plazo de solicitud algunas acciones formativas del denominado 'Andaluces Digitales' en la provincia de Sevilla.

Cursos del Servicio Público Estatal de Empleo

Además de estas acciones formativas, también se encuentran activos una serie de cursos del conjunto del Estado en modalidad presencial o de teleformación, dirigidos a personas demandantes de empleo, tanto ocupadas como desempleadas. También tienen carácter gratuito y para acceder a ellos es requisito común e imprescindible estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes. Los gestiona el Servicio Público Estatal de Empleo a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Se puede consultar los cursos, los plazos de inscripción, los requisitos, la modalidad e inscribirte en esta página web: https://bit.ly/CursosSEPE

Escuela de Artesanos de Gelves, en Sevilla ABC

Dónde se imparte FP para el Empleo en Andalucía

Los cursos de Formación Profesional para el Empleo están organizados por diferentes entidades y centros de formación acreditados o inscritos en el correspondiente Registro de Centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. La web de la consejería de Empleo dispone de un mapa interactivo de recursos de centros acreditados en Andalucía, para poder buscar centros acreditados en cada provincia, así como por nombre del centro o por la especialidad formativa que imparte: https://bit.ly/MapaRecursosFPE

La formación impartida por estas entidades puede ser presencial, semipresencial, a través de teleformación o mixta y si estás interesado en apuntarte a alguna de las acciones formativas que imparte, debes entregar la solicitud de participación en la entidad responsable de cada curso.

La Junta de Andalucía tiene una serie de centros públicos de FP para el Empleo, que se encuentran adscritos a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo: 5 centros públicos de FPE de la Junta de Andalucía y una red de once escuelas del Servicio Andaluz de Empleo

Centros Públicos de FP para el Empleo

Los Centros Públicos de Formación Profesional para el Empleo que tiene Andalucía están en las localidades cordobesas de Montilla y Lucena, enl Granada, en el municipio jienenese de Lianres y en Málaga (Centro de FPE Remedios Rojo, Antiguo Rafael Salinas). En estos centros se ha conseguido reactivar la formación tras años en los que prácticamente había desaparecido o estaba reducida a algo puramente testimonial. En total este año se han programado 57 acciones formativas para 855 alumnos. Mas información: https://bit.ly/CentrosPublicosFPE

Escuela de Joyería de Córdoba ABC

Red de Escuelas del Servicio Andaluz de Empleo

Por otro lado, la Red de Escuelas de Formación del SAE está conformada por once escuelas de especialización de carácter sectorial, que da cobertura a todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Esta Red implementa una oferta formativa de especialización sectorial, dirigida a la mejora de la cualificación profesional de la población activa andaluza, con especial atención a personas demandantes de empleo, diseñada a medida de las necesidades de cualificación del tejido empresarial de la economía andaluza, en sectores prioritarios como son la Hostelería, Joyería, Cerámica, Restauración de Patrimonio histórico, artístico y cultural, Producción de muebles de madera y la Industria de la Piedra Natural.

En la actualidad, conforman la red de Escuelas de Formación para el Empleo los siguientes centros:

- Escuela del Mármol de Fines . ( https://bit.ly/EscuelaMarmol )

- Escuela de Hostelería de Málaga- La Cónsula. ( https://bit.ly/EcuelaLaConsula )

- Escuela de Hostelería de Cádiz . ( https://bit.ly/EscuelaHosteleriaCadiz )

- Escuela de Hostelería de Islantilla . ( https://bit.ly/EscuelaHosteleriaIslaAntilla )

- Escuela Hacienda La Laguna de Baeza . ( https://bit.ly/EscuelaLaLaguna )

- Escuela de Formación de Artesanos de Gelves. ( https://bit.ly/EscuelaArtesaniaGelves )

- Escuela de Hostelería de Benalmádena - La Fonda . ( https://bit.ly/EscuelaLaFonda )

- Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín. ( https://bit.ly/EscuelaArtesaniaAlbayzin )

- Escuela de Madera Encinas Real es. ( https://bit.ly/EscuelaMadera )

-E scuela de Joyería de Córdoba . ( https://bit.ly/EscuelaJoyeria )

- Escuela Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas, CioMijas . ( https://bit.ly/CIOMijas )

Una oferta de teleformación. Se desarrollará, como carácter experimental por la Escuela de Gelves, el primer certificado de profesionalidad completo mediante formación a distancia, con la especialidad de docencia para la formación.

Para acceder a la formación de cada escuela es necesario entregar el formulario de solicitud en cada centro. Tanto la programación como los plazos de convocatoria de acciones formativas en cada sscuela se encuentran disponibles en las páginas que cada escuela tiene en la web de la Consejería de Empleo: https://bit.ly/RedEscuelasSAE

Becas para el acceso a la FP para el Empleo

Las personas desempleadas que quieren realizar un curso de FPE pueden optar a diferentes becas y ayudas en concepto de transporte, manutención, alojamiento y cuidado de hijos, además de becas por asistencia en el caso de personas con discapacidad. Para beneficiarsee de estas ayudas la jornada lectiva del curso no debe ser inferior a cuatro horas diarias, en general, y de seis horas para ayudas de alojamiento, manutención, etc. Estas so las ayudas que se pueden solicitar:

-Ayudas de transporte público urbano : 1,5 €/día asistencia.

-Ayudas de transporte público interurbano : hasta 20 km. ida y vuelta: 3 €/día; hasta 60 km. ida y vuelta: 6 €/día; más de 60 km. ida y vuelta: 12€/día.

-Ayudas en concepto de transporte en vehículo propio : máximo de 0,19 €/km. con un máximo de 12 €/día.

-Ayudas de manutención: máximo de 9 €/día de asistencia.

-Ayuda por alojamiento y manutención: máximo de 50 €/día de asistencia (30 €/día en concepto de alojamiento y 20 €/día en concepto de manutención). Máximo mensual: 1.000 €. En acciones formativas transnacionales o prácticas profesionales en otro país máximo, 100 €/día de estancia en el extranjero.

-Ayuda por r esponsabilidad en el cuidado de hijos menores de 6 años: 75% Indicativo Público de Rentas a Efectos Múltiples (IPREM).

- Ayudas familiares dependientes : 75% Indicativo Público de Rentas a Efectos Múltiples (IPREM).

-Ayudas a las personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas transnacionales o prácticas profesionales en otros países: 100 €/día de estancia en el extranjero así como importe del billete inicial y final en clase económica.

-Becas para las personas con discapacida d: cuantía máxima de hasta 7 €/día de asistencia, pudiendo incrementarse hasta en un 50% cuando los destinatarios de las becas pertenezcan a colectivos con mayores dificultades de inserción, participen en los programas específicos de itinerarios de formación profesional personalizados y se contemple en la correspondiente convocatoria.

Cómo solicitarlas

En primer lugar, es necesario rellenar un formulario disponible en la web de la consejería de Empleo ( https://bit.ly/FormularioBecasFPE ), que a continuación puedes presentarlo junto a la documentación solicitada a través del registro telemático de la Junta de Andalucía (es necesario certificado digital) o bien entregarlo físicamente en cualquiera de los Registros Generales:

Registro General de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y sus Delegaciones Territoriales de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en toda Andalucía ( https://bit.ly/DelegacionesEmpleo )

Registros y oficinas a que hace referencia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ()

Más información sobre becas: https://bit.ly/SolicitudBecaFPE

Centros y entidades colaboradoras acreditadas

Tiene la consideración de Centro o Entidad Colaboradora de la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo aquella entidad o eentro que haya sido autorizado como tal por el organismo competente e inscrito o acreditado en el correspondiente registro y que, al menos, tenga inscrita o acreditada una especialidad formativa.

Aquella entidad, pública o privada, bien sea persona física o jurídica, que desee su inscripción o acreditación como centro o entidad colaboradora de la Junta de Andalucía en materia de FPE. deberá cumplir dos tipos de requisitos: en primer lugar, los generales para todo tipo de especialidad eormativa, en segundo término y dependiendo del curso o especialidad formativa de la que se trate, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el correspondiente programa formativo (para la solicitud de inscripción) o certificado de profesionalidad (para la solicitud de acreditación)

La autorización para el funcionamiento como centro o Entidad Colaboradora en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el reconocimiento de su inscripción o acreditación , compete a las Direcciones Provinciales del organismo competente. Tal autorización conllevará la posibilidad de optar, en el marco de la normativa vigente, a la impartición de cursos dentro de las respectivas programaciones que se convoquen por el propio SAE y, en su caso a la percepción de las correspondientes subvenciones.